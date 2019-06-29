В процессе поставок зенитно-ракетных систем С-400 Анкаре нет какой-либо отсрочки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек в поставке Турции С-400

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