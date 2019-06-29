Политика
Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек в поставке Турции С-400Интерфакс вчера в 22:48
В процессе поставок зенитно-ракетных систем С-400 Анкаре нет какой-либо отсрочки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Дамбу прорвало на реке Ока в Иркутской области
Обновлено вчера в 23:39
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске
Обновлено вчера в 13:51
Политика
Депутат Рады заявил, что Климкин позорит украинскую дипломатию
Глава МИД Украины Павел Климкин позорит государственную дипломатию, заявил депутат Верховной рады Николай Скорик в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:52
Футбол
Альберто Аквилани объявил о завершении карьеры
Обновлено вчера в 12:55
Политика
Путин и Эрдоган отметили рост товарооборота между РФ и Турцией
Президент России обратил внимание и на рост туристических потоков между двумя странами.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
В Узбекистане аттракцион развалился во время движения
Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
Обновлено вчера в 14:04
Футбол
В сети появились фото гостевой формы МЮ на следующий сезон
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Порошенко высказался о встрече Путина и Трампа
Обновлено в 00:16
Происшествия
В России вступил в силу закон об ужесточении наказаний за «пьяные» ДТП
В России 28 июня вступил в силу закон об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом, которое произошло по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 05:16
Политика
Трамп предложил Ким Чен Ыну встречу
Обновлено вчера в 19:01
Экономика
Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд
Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
В Коврове более десяти человек пострадали из-за хлопка газа в квартире
В Коврове (Владимирская область) мужчина погиб после хлопка газа в жилом доме, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).
Обновлено в 00:46
Интернет
Взломанная версия программы для раздевания девушек разлетелась по Сети
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Силуанов оценил влияние торговой войны США и Китая на Россию
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в интервью RT оценил влияние торговых споров США и Китая на мировую и российскую экономику.
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Путин ответил Мэй на обвинения по «делу Скрипалей»
Напомним, Тереза Мэй во время переговоров с Владимиром Путиным указала на наличие у властей Великобритании неких неопровержимых доказательств причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и обвинила Россию в использовании смертоносного вещества в Солсбери.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Журналист FT поделился впечатлениями от интервью с Путиным
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия
«Почта России» заявила о краже у курьера пакета с картами Сбербанка
Неизвестные похитили посылку с банковскими картами для Сбербанка из машины курьерской службы «Почты России», сообщили РБК в пресс-службе «Почты России».
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге»
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".
Обновлено вчера в 18:19
Политика
Саммит G20 завершился в Осаке, итоги подведет Синдзо Абэ
Итоги двухдневных переговоров в скором времени подведет премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он выступит на специальной пресс-конференции.
Обновлено в 01:52
Происшествия
МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено вчера в 14:50
Футбол
Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Венесуэлу
Сборная Аргентины одержала победу над командой Венесуэлы в четвертьфинале Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Обновлено в 00:14
Энергетика
Nord Stream 2 ведет с Данией переговоры по «Северному потоку-2»
Глава Nord Stream 2 Маттиас Варниг ведет с властями Дании переговоры по вопросам строительства газопровода "Северный поток-2" в водах Дании, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Обновлено вчера в 09:31
Политика
В Крыму назвали сумму ущерба от нахождения в составе Украины
За 23 года в составе Украины Крыму нанесли ущерб на 2,5 трлн рублей.
Обновлено вчера в 03:26
Происшествия
В Индии при обрушении стены погибли 16 человек
В индийском городе Пуна при обрушении стены погибли 16 человек.
Обновлено в 00:04
Финансы
Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено вчера в 15:54
Общество
В зоне паводка в Иркутской области оказалось 3,7 тыс домов
Обновлено в 00:22
Политика
Кадыров разделил мнение Путина про предателей
Предательство является худшим из всех низких поступков - так глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина, прокомментировавшего ранее дело с отравлением экс-полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля.
Обновлено вчера в 13:20
Общество
На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками
В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено вчера в 12:46