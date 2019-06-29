Политика
Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек по поставкам Турции С-400Известия вчера в 22:54
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил об отсутствии отсрочек по поставкам российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом он сообщил 29 июня в рамках саммита G20, проходящего в Осаке.
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