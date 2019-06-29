Политика
Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек по поставкам Турции С-400Известия вчера в 22:54
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил об отсутствии отсрочек по поставкам российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом он сообщил 29 июня в рамках саммита G20, проходящего в Осаке.
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Транспорт
Что нужно знать об услугах такси
Каждый человек, обращаясь в службу такси, имеет право рассчитывать на высокий сервис обслуживания.
Обновлено вчера в 20:23
Экономика
«Мечел» рассчитывает до конца года договориться с госбанками о реструктуризации долга
Как уточнила представитель "Мечела", на данном этапе компания договорилась о реструктуризации только с 10% участников ЕСА-кредита, общая задолженность по основному долгу которого составляет $460 млн.
Обновлено вчера в 09:38
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта
Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено вчера в 04:22
Транспорт
Железная дорога до Пулково свяжет южную и северную части Петербурга
Железнодорожная линия, которую планируют построить до аэропорта Пулково, может связать южную и северную части города.
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Наука
Грибные споры нашли путь из легких в мозг через лимфоузлы
Как правило, организм со здоровым иммунитетом легко справляется с этой грибной инфекцией, но бывают и исключения, когда даже внешне крепкие индивиды после вдыхания криптококков погибают от менингоэнцефалита — воспаления оболочек мозга и вещества самого органа.
Обновлено 27 июня в 14:00
Космос
NASA покажет сотни лунных камней, собранных во время миссии «Аполло»
NASA покажет ценные образцы лунных камней, которые были собраны астронавтами во время миссии "Аполло".
Обновлено 26 июня в 03:05
Финансы
Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Во Флориде уголовников заставят платить за право голосовать
Губернатор Флориды Рон Десантис подписал закон, согласно которому осужденные за тяжкие преступления в штате будут обязаны оплатить взнос, чтобы получить право голосовать на выборах, сообщает CBS News.
Обновлено в 00:11
Происшествия
ЧП в Иркутской области: людей спасают из зоны затопления
В Тулуне подтоплено около тысячи домов, они все глубже уходят под воду и люди, которые сначала отказывались от эвакуации, обращаются за помощью к спасателям.
Обновлено вчера в 22:22
Кино
Шоу удалось: как Алибасов заработал 26 миллионов на своей болезни
Ничего подлого, уверяют родные Алибасова, они не делали, ведь он шоумен, а значит, даже на собственном горе может делать деньги.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено вчера в 02:52
Авто
В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре
С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.
Обновлено вчера в 16:05
Политика
Порошенко высказался о встрече Путина и Трампа
Бывший украинский президент Петр Порошенко высказался по поводу состоявшейся встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
Обновлено в 00:16
Общество
На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками
В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено вчера в 16:10
Футбол
Сборная Чили обыграла Колумбию вышла в полуфинал Кубка Америки
Обновлено в 00:06
Здоровье
Медики назвали диету, которая избавит от проблем с желудком
Обновлено вчера в 07:20
Политика
Путин и Меркель встретились на полях G20
Встреча президента России с канцлером ФРГ на полях саммита "двадцатки" в Осаке прошла без журналистов.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
В жилом доме во Владимирской области взорвался газ
Обновлено вчера в 23:59
Энергетика
«Дочку» Газпрома подозревают в завышении цен на газовых АЗС Татарии
В отношении ООО «Газпром газомоторное топливо» возбуждено дело в связи с подозрением в монопольном завышении цен на газомоторное топливо в Татарии.
Обновлено вчера в 11:34
Хоккей
«Вашингтон» обменял Андре Бураковски в «Колорадо»
«Колорадо Эвеланш» выменял нападающего Андре Бураковски у «Вашингтон Кэпиталз», сообщает официальный сайт столичного клуба.
Обновлено вчера в 15:03
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
Обновлено вчера в 13:08
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии в вопросе ЛГБТ
Британский певец Элтон Джон заявил, что «глубоко расстроен» интервью президента России Владимира Путина газете The Financial Times, в котором тот высказался о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Обновлено вчера в 19:21
Автоспорт
Ферстаппен и Боттас попали в аварию на второй практике
Голландский автогонщик Макс Ферстаппен и финский пилот Валттери Боттас попали в аварии во время второй практики девятого этапа Гран-при Формулы-1 в Австрии.
Обновлено вчера в 10:43
Авто
Новая Hyundai Creta появится в продаже в августе
Кроссовер Hyundai Creta (ix25) нового поколения, который месяц назад заметили на финальных тестах, поступит в продажу в августе.
Обновлено вчера в 10:43
Музыка
В Екатеринбурге из-за давки отменили концерт рэпера Хаски
В Екатеринбурге на фестивале «Уральская ночь музыки» из-за возникшей давки отменили выступление рэпера Дмитрия Кузнецова, известного как Хаски.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
В Индии при обрушении стены погибли 16 человек
В индийском городе Пуна при обрушении стены погибли 16 человек.
Обновлено в 00:04
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Из-за сильного ливня в Московской области 28 июня затопило участок Лобненского шоссе вблизи аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 21:58
Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих впервые стала прабабушкой
В Сети появилось первое фото ее наследника Сегодня внучка 84-летней Алисы Фрейндлих, продюсер Анна Тарасова, впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 11:11