Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства С-500РИА Новости вчера в 17:13

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-500 после поставок Анкаре ЗРК С-400.

Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства С-500

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