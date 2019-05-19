Армия и оружие

Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства С-500РИА Новости 17:13

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-500 после поставок Анкаре ЗРК С-400.
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Эрдоган заявил о планах совместно с Россией производить С-500

РБК20:19

Reuters: Турция будет участвовать в производстве С-500 совместно с Россией

ТАСС17:52

Эрдоган: По С-400 сделка завершена, потом речь пойдет и об С-500

Комсомольская правда18:45

Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства систем ПВО

URA.Ru18:36

Эрдоган сообщил о возможности совместного с Россией производства С-500

RT на русском19:13

Эрдоган заявил о возможности совместного производства с Россией С‐500

Телеканал 360°17:49

Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства С-500

РИА Новости17:13
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Назван топ-5 европейских автомобилей стоимостью до 700 тыс. рублей

Эксперты составили рейтинг лучших автомобилей европейских производителей стоимостью до 700 тыс. рублей.
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Энергетика

Ущерб Мозырского НПЗ из-за российской «грязной» нефти составил $30 млн

Стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ – около $30 млн, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.
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Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины

Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.
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Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
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Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй предложит британским парламентариям пакет мер для включения их в законопроект к соглашению об условиях выхода страны из Евросоюза, чтобы добиться поддержки необходимого числа депутатов в отношении ее плана по реализации процесса Brexit.
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Зеленский пообещал создать «неудобства» Верховной раде

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Обновлено вчера в 18:39
Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»

В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
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В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери

21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено в 11:17
Авто

Bentley показал альтернативный Bentayga от дизайнеров Bengala

Компания выпустила рендеры их модели Bentley Bantayga нового поколения, разработанную совместно с испанским дизайнерским домом Bengala Automotive Design SL.
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Британцы возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой

Публикация Daily Mail о сопровождении истребителями Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем вызвала общественное обсуждение, сообщает РИА Новости.
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Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
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Транспорт

British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев

Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Экономика

Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
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Саудовский король призвал созвать экстренный саммит арабских лидеров

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке 30 мая.
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Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах

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Более миллиона зрителей требуют переснять 8 сезон «Игры престолов»

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Роскосмос показал песчаную бурю с борта МКС

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Имя Егора Крида за 250 миллионов продал Тимати

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Обновлено в 05:56
Происшествия

Росавиация назвала ошибки экипажа SSJ, сгоревшего в Шереметьеве

Росавиация 17 мая представила отчет, в котором рассказывается о действиях экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ), который потерпел крушение 5 мая в Шереметьево В документе Росавиации говорится, что капитан самолета несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, прикладывая при этом максимальное усилие, пишет RT .
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Порошенко дал несколько советов Зеленскому

Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
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Канцлер Австрии на фоне скандала объявил досрочные выборы в парламент

Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил провести в стране новые парламентские выборы после скандала вокруг видеозаписи с экс-вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.
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В Хельсинки реализуют доставку еды на дронах

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Студентка иняза КГУ рассказала о работе и отдыхе в США. Прошлогодние летние каникулы у калужанки Анастасии СТРОГАНОВОЙ были трудовыми.
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Мужчина погиб после драки дачников в подмосковном Домодедове.
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Обновлено в 14:27
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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
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