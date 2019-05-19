Армия и оружие
Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства С-500РИА Новости 17:13
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-500 после поставок Анкаре ЗРК С-400.
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Авто
Назван топ-5 европейских автомобилей стоимостью до 700 тыс. рублей
Эксперты составили рейтинг лучших автомобилей европейских производителей стоимостью до 700 тыс. рублей.
Обновлено в 06:11
Энергетика
Ущерб Мозырского НПЗ из-за российской «грязной» нефти составил $30 млн
Стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ – около $30 млн, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины
Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.
Обновлено в 09:02
Музыка
Киркоров: Лазарев вошел в тройку лучших артистов Европы по версии жюри и телезрителей
Обновлено в 20:42
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Политика
Мэй предложит британским депутатам варианты улучшения сделки по Brexit
Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй предложит британским парламентариям пакет мер для включения их в законопроект к соглашению об условиях выхода страны из Евросоюза, чтобы добиться поддержки необходимого числа депутатов в отношении ее плана по реализации процесса Brexit.
Обновлено в 20:04
Политика
Зеленский пообещал создать «неудобства» Верховной раде
Обновлено в 12:57
Музыка
Верка Сердючка перепела победительницу Евровидения прошлого года
Композиция, с которой Нетта Барзилай в прошлом году принесла победу Израилю, понравилась публике в исполнении Верки Сердючки.
Обновлено вчера в 18:39
Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»
В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Происшествия
В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери
21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено в 11:17
Авто
Bentley показал альтернативный Bentayga от дизайнеров Bengala
Компания выпустила рендеры их модели Bentley Bantayga нового поколения, разработанную совместно с испанским дизайнерским домом Bengala Automotive Design SL.
Обновлено в 19:07
Армия и оружие
Британцы возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой
Публикация Daily Mail о сопровождении истребителями Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем вызвала общественное обсуждение, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:39
Авто
Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей
Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Транспорт
British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Экономика
Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 05:57
Политика
Саудовский король призвал созвать экстренный саммит арабских лидеров
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке 30 мая.
Обновлено в 18:26
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
Обновлено в 12:06
Кино
Более миллиона зрителей требуют переснять 8 сезон «Игры престолов»
Более миллиона человек подписали петицию с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов».
Обновлено в 19:32
Космос
Роскосмос показал песчаную бурю с борта МКС
Обновлено вчера в 15:29
Шоу-бизнес
Имя Егора Крида за 250 миллионов продал Тимати
По данным StarHit исполнителю помог Борис Ротенберг. Бизнесмен выкупил права на псевдоним за 250 млн рублей.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Росавиация назвала ошибки экипажа SSJ, сгоревшего в Шереметьеве
Росавиация 17 мая представила отчет, в котором рассказывается о действиях экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ), который потерпел крушение 5 мая в Шереметьево В документе Росавиации говорится, что капитан самолета несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, прикладывая при этом максимальное усилие, пишет RT .
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Порошенко дал несколько советов Зеленскому
Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено в 07:17
Политика
Канцлер Австрии на фоне скандала объявил досрочные выборы в парламент
Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил провести в стране новые парламентские выборы после скандала вокруг видеозаписи с экс-вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 14:13
Общество
Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 05:18
Интернет
В Хельсинки реализуют доставку еды на дронах
Завтрак, обед или ужин жители Хельсинки теперь смогут получить при помощи дрона.
Обновлено в 14:09
Общество
Как калужская студентка работала и отдыхала в США
Студентка иняза КГУ рассказала о работе и отдыхе в США. Прошлогодние летние каникулы у калужанки Анастасии СТРОГАНОВОЙ были трудовыми.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Мужчина погиб в драке между дачниками в подмосковном Домодедове
Мужчина погиб после драки дачников в подмосковном Домодедове.
Обновлено в 18:19
Шоу-бизнес
Модное разочарование: семь неудачных выходов звезд на Каннском кинофестивале
Виктория Боня Светская львица не пропускает ни одного Каннского кинофестиваля.
Обновлено в 11:07