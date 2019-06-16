Эрдоган заявил о поставках российских С-400 в июлеПолит.ру 04:00

с чего всё началось

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что он обсуждал тему поставок системы ПВО с Россией, и этот вопрос решен, сообщает NTV Turk. «Я думаю, что поставки начнутся в первой половине июля», - отметил Эрдоган.

Эрдоган заявил о поставках российских С-400 в июле

Происшествия Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

Общество Галина Волчек госпитализирована в Москве Художественный руководитель театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек была госпитализирована 15 июня в связи с плановым обследованием.

Происшествия Полиция объяснила взрыв в многоэтажном доме в Ленобласти пиротехникой Взрыв в многоэтажном доме в городе Кудрово Ленинградской области произошел из-за пиротехники.

Общество Цивилев пообещал переселить просившихся в Канаду жителей Киселевска Жителей Киселевска (Кемеровская область), которые жаловались на частые подземные возгорания, переселят, заявил губернатор региона Сергей Цивилев.

Политика Украина предложила Молдавии отказаться от газа из России Киев предложил Кишиневу импортировать газ из стран Евросоюза через украинскую ГТС без участия Газпрома, сообщили в пресс-службе «Укртрансгаза».

Происшествия В центре Киева прогремел мощный взрыв В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».

Армия и оружие В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации По данным народной милиции ДНР, украинские силовики готовят вооруженную провокацию, которая имеет целью сорвать новое соглашение по перемирию.

Происшествия Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка на винодельне во Франции Крупный пожар уничтожил более 250 тысяч литров коньяка на винодельне в городе Шарант во Франции. Об этом сообщает местная газета Sud-Ouest.

Политика США поучаствуют в международной встрече по безопасности в Уфе США примут участие в международной встрече по безопасности в Уфе, которая пройдёт с 18 по 20 июня.

Происшествия В Чемодановке сложная ситуация: произошел поджег — пишут СМИ Региональные СМИ сообщают, что в Пензенской области неспокойно после драки, возникшей на бытовой почве в населенном пункте Чемодановке.

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Происшествия Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.

Политика В Совбезе ответили противникам «Северного потока-2» «Используют незаконные инструменты, которые не только направлены против российского трубопровода, но и угрожают международной экономике», — добавил Венедиктов.

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Происшествия В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.

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