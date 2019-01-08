Армия и оружие
Эрдоган заявил о поражении террористов в Сирии
Эрдоган заявил о поражении террористов в СирииREGNUM20:31
Террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в военном отношении потерпели поражение в Сирии. Об этом говорится в статье президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованной в газете The New York Times.
REGNUM20:31
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с чего всё началось
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал верным решение о выводе американских войск из Сирии и заявил, что Анкара готова помочь Дамаску с защитой его территориальной целостности и уничтожением «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России), об этом он написал в статье для газеты The New York Times.РБК17:24
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