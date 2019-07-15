с чего всё началось

Эрдоган заявил о планах Турции по производству систем ПВО с Россией

Политика В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.

Происшествия Суд арестовал криминального авторитета Шишкана Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Политика Зеленский решил сменить 12 украинских послов Президент Украины Владимир Зеленский решил сменить 12 послов страны. Об этом сообщается на официальной странице Офиса президента в Facebook.

Финансы Предсказывавший рост рубля экономист спрогнозировал его падение Специалист, который наиболее точно спрогнозировал рост курса рубля по отношению к доллару во втором квартале, считает, что до конца декабря рубль подешевеет на 9%, в результате чего доллар будет стоить порядка 69 руб. Косатый считает, что падению рубля будет способствовать смягчение монетарной политики Банка России.

Политика Трамп призвал недовольных происходящим в США уехать из страны Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своих недавних твитов, направленных против новых членов конгресса, заявив, что если люди недовольны тем, что происходит в Соединенных Штатах, они могут покинуть страну.

Музыка Тереза Мэй станцевала под песню группы ABBA На сей раз политик станцевала под песню Dancing Queen ("Танцующая королева") всемирно известной шведской группы ABBA.

Общество В Орле врачи скорой помощи объявили «итальянскую забастовку» Сотрудники станции скорой помощи в Орле из-за ухудшения условий труда после оптимизации начали "итальянскую забастовку", отказавшись от переработок и выездов на вызовы неукомплектованными бригадами, областное правительство называет этот шаг "личным моментом" и заявляет, что станция скорой помощи работает без сбоев.

Интернет Хакеры могут манипулировать медиафайлами Telegram и WhatsApp Эксперты в области информационной безопасности из компании Symantec рассказали о кибератаках типа Media File Jacking, которые могут использоваться хакерами для перехвата медиафайлов, передаваемых при помощи популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp.

Общество Минтруд прояснил информацию о дополнительном выходном 6 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.

Политика Однопартийцы Порошенко потребовали уволить главу ГБР Государственное бюро расследований (ГБР) Украины ранее вызвало на допрос, который должен состояться 17 июля, бывшего президента страны и лидера ЕС Петра Порошенко.

Футбол Артем Дзюба показал, как будет выглядеть в старости Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба с помощью специального приложения показал, как он будет выглядеть в старости.

Космос Получен детальный снимок одного из самых экзотических объектов космоса Используя массив радиотелескопов ALMA, астрономам удалось получить самый детальный на сегодня снимок микроквазара SS 433, который был открыт более сорока лет назад и с тех пор является ценным объектом для исследователей, изучающих феномен этих экзотических систем и джетов, испускаемых ими.

Политика Анатолий Сердюков переизбран председателем совета директоров ОАК Совет директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) переизбрал председателем совета бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова.

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Происшествия Очередного ученого из ЦНИИМАШ арестовали по подозрению в госизмене Лефортовский суд Москвы 15 июля отправил под домашний арест 77-летнего сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения — головного института Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (ЦНИИМАШ) Сергея Мещерякова по подозрению в госизмене.

Шоу-бизнес Юлия Барановская прокомментировала слухи о тайной свадьбе Телеведущая Юлия Барановская отреагировала на распространившиеся в СМИ слухи о тайной свадьбе с журналистом Александром Телесовым.

Происшествия Машины из кортежа Зеленского попали в ДТП с автобусами с детьми В Запорожской области машины из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, где ехали дети.

Происшествия Американца обвинили в изнасиловании девушки в Геленджике По данным следствия, в ночь на субботу 19-летний гражданин США пригласил к себе в гости в гостиничный номер отеля в Геленджике 16-летнего подростка и молодую девушку, с которыми познакомился на улице в селе Дивноморское.

Происшествия Легендарный боксер Пернелл Уитакер погиб в результате ДТП Американский боксер, абсолютный чемпион мира в легком весе Пернелл Уитакер погиб в городе Вирджиния-Бич в результате дорожно-транспортного происшествия.

Политика Украина продлила запрет на ввоз российских товаров Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.

Космос Европейская спутниковая система навигации Galileo сломалась Спутниковую навигацию Galileo разрабатывали и финансировали страны Евросоюза. Такие глобальные системы также работают в США, России и Китае.

Армия и оружие Армия США пригрозила собравшимся штурмовать «Зону 51» Армия США выпустила строгое предупреждение в связи с распространяющимися призывами по поиску добровольцев для штурма "Зоны 51" в целях освобождения якобы содержащихся там в неволе инопланетян.

Транспорт Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.

Политика Захарова оценила заявление Турчинова об уничтожении Крымского моста Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова об уничтожении Крымского моста комплексом крылатых ракет "Нептун", сообщает сайт kp.ru.