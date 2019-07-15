Армия и оружие

Эрдоган заявил о планах Турции по производству систем ПВО с РоссиейRT на русском 11:21

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара надеется организовать совместное с Россией производство систем противовоздушной обороны. Трансляцию выступления Эрдогана вёл турецкий телеканал NTV.
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с чего всё началось
Эрдоган отметил
, что Турция начала получать российские ЗРС С-400 несмотря на то, что «некоторые говорили», будто турецкая сторона «не сможет получить эти системы и разместить их у себя».
RT на русском11:21

Подробнее о событии

Эрдоган рассказал о планах Турции по совместному с Россией производству ПВО

Взгляд.ру11:08

FAZ: Эрдоган променял F-35 на С-400 из-за страха

Газета.Ru14:07

Турция хочет создать совместное с РФ производство систем ПВО

РЕН ТВ11:15

Эрдоган назвал целью Турции совместное с Россией производство систем ПВО

РБК11:22

Эрдоган заявил о планах Турции по производству систем ПВО с Россией

RT на русском11:21

Турция надеется организовать с Россией совместное производство систем ПВО

ТАСС11:16

Эдроган заявил о готовности наладить с Россией совместное производство ПВО

Коммерсантъ12:31
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 14:52, Вашингтон
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Тереза Мэй снова станцевала под песню группы ABBA

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Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки

Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
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МИД России отреагировал на призыв Евросоюза к сохранению ДРСМД

Отмечается, что в Москве обратили внимание на заявление главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини от лица всех государств — членов объединения, посвящённое тематике договора, и могут только приветствовать интерес Брюсселя к сохранению ДРСМД.
Обновлено в 12:18
Политика

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
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Происшествия

В Геленджике американец с 16-летним другом изнасиловали девушку

19-летний гражданин США пригласил к себе в номер девушку и 16-летнего подростка, с которыми ране познакомился в Дивноморском.
Обновлено в 13:18
Политика

Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
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Экономика

Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань

Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.
Обновлено в 13:41
Происшествия

В Москве началась акция в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму

Обновлено в 13:19
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Обновлено в 12:50
Здоровье

В Ярославль прибыла министр здравоохранения Вероника Скворцова

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в понедельник, 15 июля, прибыла в Ярославль с рабочим визитом.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес

Александр Яцко объяснил причины расставания с Еленой Валюшкиной

Актер Александр Яцко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о причинах расставания с женой, актрисой Еленой Валюшкиной.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Сбербанк сообщил о мошенничестве на Антипинском НПЗ

В Сбербанке, который весной забрал контрольный пакет тюменского нефтеперерабатывающего завода за долги, объяснили, что подали заявление после выявления нарушений со стороны главы «Нового потока» Дмитрия Мазурова и бывшего генерального директора НПЗ Геннадия Лисовиченко.
Обновлено в 07:45
Происшествия

На реке Лене погибли двое детей, четверо взрослых пропали

Обновлено в 10:30
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Погибшую в Польше гандболистку Королеву похоронят в четверг на Кубани

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Музыка

Гран-при «Славянского базара» получил певец Адильхан Макин

Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес

Юлия Барановская отрицает слухи о тайной свадьбе

Телеведущая Юлия Барановская прокомментировала информацию в ряде СМИ о том, что тайно вышла замуж в Камбодже.
Обновлено в 05:10
Общество

В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников

Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.
Обновлено в 04:16
Политика

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России, говорится на сайте кабмина.
Обновлено в 12:58
Политика

Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде, как обещал.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие

ВСУ убили в Донбассе военного из ДНР

Обновлено в 11:35
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В США погиб знаменитый боксер Пернелл Уитакер

Обновлено в 14:07
Армия и оружие

В Италии изъяли арсенал оружия для наемников в Донбассе

Обновлено в 06:07
Политика

Матвиенко заверила в отсутствии планов вводить ограничения в интернете

«Хочу заверить: никаких намерений у правительства, у парламента ограничить ваши возможности в интернете нет и не будет», — цитирует Матвиенко «РИА Новости».
Обновлено в 06:14
Политика

В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием

Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.
Обновлено в 12:50
Политика

Луценко заявил о невозможности передачи Вышинского России

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что передача главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского России невозможна, пока украинский суд не вынесет решение по его делу.
Обновлено в 11:59
Баскетбол

Баскетбол. Мики покинул «Химки» и перешел в «Реал»

Экс-защитник подмосковного клуба стал игроком «Реала». Контракт подписан на два сезона, сообщает официальный сайт мадридского клуба.
Обновлено в 13:55
Политика

Вакарчук предложил наказание для политиков за переговоры с Россией

Лидер украинской партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук предложил, чтобы переговорщиков с Россией от Украины, не уполномоченных на это официальным Киевом, лишали свободы на срок до 15 лет.
Обновлено в 13:23
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Кино

Новым агентом 007 станет темнокожая актриса

Стало известно, кто займёт место легендарного агента 007 в 25-м фильме бондианы.
Обновлено в 09:19
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