с чего всё началось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара надеется организовать совместное с Россией производство систем противовоздушной обороны. Трансляцию выступления Эрдогана вёл турецкий телеканал NTV.

Эрдоган заявил о планах Турции по производству систем ПВО с Россией

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Политика Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.

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Политика Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.

Экономика Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.

Здоровье В Ярославль прибыла министр здравоохранения Вероника Скворцова Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в понедельник, 15 июля, прибыла в Ярославль с рабочим визитом.

Шоу-бизнес Александр Яцко объяснил причины расставания с Еленой Валюшкиной Актер Александр Яцко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о причинах расставания с женой, актрисой Еленой Валюшкиной.

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Шоу-бизнес Юлия Барановская отрицает слухи о тайной свадьбе Телеведущая Юлия Барановская прокомментировала информацию в ряде СМИ о том, что тайно вышла замуж в Камбодже.

Общество В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.

Политика Украина продлила запрет на ввоз российских товаров Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России, говорится на сайте кабмина.

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Политика Матвиенко заверила в отсутствии планов вводить ограничения в интернете «Хочу заверить: никаких намерений у правительства, у парламента ограничить ваши возможности в интернете нет и не будет», — цитирует Матвиенко «РИА Новости».

Политика В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.

Политика Луценко заявил о невозможности передачи Вышинского России Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что передача главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского России невозможна, пока украинский суд не вынесет решение по его делу.

Баскетбол Баскетбол. Мики покинул «Химки» и перешел в «Реал» Экс-защитник подмосковного клуба стал игроком «Реала». Контракт подписан на два сезона, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Политика Вакарчук предложил наказание для политиков за переговоры с Россией Лидер украинской партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук предложил, чтобы переговорщиков с Россией от Украины, не уполномоченных на это официальным Киевом, лишали свободы на срок до 15 лет.

Происшествия В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.