Армия и оружие
Эрдоган заявил о планах Турции по производству систем ПВО с РоссиейRT на русском 11:21
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара надеется организовать совместное с Россией производство систем противовоздушной обороны. Трансляцию выступления Эрдогана вёл турецкий телеканал NTV.
Читать в источнике
Оценить25
с чего всё началось
Эрдоган отметил, что Турция начала получать российские ЗРС С-400 несмотря на то, что «некоторые говорили», будто турецкая сторона «не сможет получить эти системы и разместить их у себя».RT на русском11:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 14:52, Вашингтон
Музыка
Тереза Мэй снова станцевала под песню группы ABBA
Обновлено в 09:46
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Политика
МИД России отреагировал на призыв Евросоюза к сохранению ДРСМД
Отмечается, что в Москве обратили внимание на заявление главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини от лица всех государств — членов объединения, посвящённое тематике договора, и могут только приветствовать интерес Брюсселя к сохранению ДРСМД.
Обновлено в 12:18
Политика
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Происшествия
В Геленджике американец с 16-летним другом изнасиловали девушку
19-летний гражданин США пригласил к себе в номер девушку и 16-летнего подростка, с которыми ране познакомился в Дивноморском.
Обновлено в 13:18
Политика
Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Экономика
Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань
Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.
Обновлено в 13:41
Происшествия
В Москве началась акция в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму
Обновлено в 13:19
Здоровье
В Ярославль прибыла министр здравоохранения Вероника Скворцова
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в понедельник, 15 июля, прибыла в Ярославль с рабочим визитом.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Александр Яцко объяснил причины расставания с Еленой Валюшкиной
Актер Александр Яцко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о причинах расставания с женой, актрисой Еленой Валюшкиной.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Сбербанк сообщил о мошенничестве на Антипинском НПЗ
В Сбербанке, который весной забрал контрольный пакет тюменского нефтеперерабатывающего завода за долги, объяснили, что подали заявление после выявления нарушений со стороны главы «Нового потока» Дмитрия Мазурова и бывшего генерального директора НПЗ Геннадия Лисовиченко.
Обновлено в 07:45
Музыка
Гран-при «Славянского базара» получил певец Адильхан Макин
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
Юлия Барановская отрицает слухи о тайной свадьбе
Телеведущая Юлия Барановская прокомментировала информацию в ряде СМИ о том, что тайно вышла замуж в Камбодже.
Обновлено в 05:10
Общество
В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников
Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.
Обновлено в 04:16
Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России, говорится на сайте кабмина.
Обновлено в 12:58
Политика
Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде, как обещал.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие
ВСУ убили в Донбассе военного из ДНР
Обновлено в 11:35
Происшествия
В США погиб знаменитый боксер Пернелл Уитакер
Обновлено в 14:07
Политика
Матвиенко заверила в отсутствии планов вводить ограничения в интернете
«Хочу заверить: никаких намерений у правительства, у парламента ограничить ваши возможности в интернете нет и не будет», — цитирует Матвиенко «РИА Новости».
Обновлено в 06:14
Политика
В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием
Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.
Обновлено в 12:50
Политика
Луценко заявил о невозможности передачи Вышинского России
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что передача главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского России невозможна, пока украинский суд не вынесет решение по его делу.
Обновлено в 11:59
Баскетбол
Баскетбол. Мики покинул «Химки» и перешел в «Реал»
Экс-защитник подмосковного клуба стал игроком «Реала». Контракт подписан на два сезона, сообщает официальный сайт мадридского клуба.
Обновлено в 13:55
Политика
Вакарчук предложил наказание для политиков за переговоры с Россией
Лидер украинской партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук предложил, чтобы переговорщиков с Россией от Украины, не уполномоченных на это официальным Киевом, лишали свободы на срок до 15 лет.
Обновлено в 13:23
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Кино
Новым агентом 007 станет темнокожая актриса
Стало известно, кто займёт место легендарного агента 007 в 25-м фильме бондианы.
Обновлено в 09:19