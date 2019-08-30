Москва и Анкара ведут переговоры о поставках российских истребителей Су-57, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога заявил о переговорах с Москвой по поставкам российских истребителей Су-57, сообщает РИА "Новости". По его словам, после посещения российского авиасалона МАКС-2019 в России остались турецкие чиновники, которые будут вести переговоры.

Эрдоган заявил о переговорах с Россией по поставкам Су-57

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