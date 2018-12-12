с чего всё началось

В ближайшие дни турецкая армия начнёт военную операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии. Об этом на саммите оборонной промышленности в Анкаре заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган.

Эрдоган заявил о начале военной операции в Сирии в ближайшие дни

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