Политика

Эрдоган заявил, что не признает присоединение Крыма к РоссииГазета.Ru 16:46

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что турецкая сторона не признает присоединение Крыма к России, передает РИА "Новости". Эрдоган озвучил заявление на пресс-конференции с лидером Украины Владимиром Зеленским.
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Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма

АНКАРА, 7 авг – РИА Новости. Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. "Сегодня я еще раз подтвердил, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины.
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