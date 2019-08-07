Политика
Эрдоган заявил, что не признает присоединение Крыма к РоссииГазета.Ru 16:46
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что турецкая сторона не признает присоединение Крыма к России, передает РИА "Новости". Эрдоган озвучил заявление на пресс-конференции с лидером Украины Владимиром Зеленским.
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с чего всё началось
АНКАРА, 7 авг – РИА Новости. Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. "Сегодня я еще раз подтвердил, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины.РИА Новости15:09
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