Эрдоган заявил, что Турция не откажется от покупки С-400iReactor 03:19

с чего всё началось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство страны не намерено отказываться от соглашения с Россией по приобретению зенитно-ракетных комплексов С-400. По словам Эрдогана, Турция не собирается отступать в своих договоренностях с российской стороной.

Эрдоган заявил, что Турция не откажется от покупки С-400

Происшествия Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.

Футбол «Реал» объявил о трансфере Йовича Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.

Музыка Jay‐Z стал первым рэпером‐миллиардером Первым в мире хип-хоп артистом, которому удалось заработать миллиард долларов, был назван американский исполнитель Jay-Z.

Общество «Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", но получила отказ, так как это может дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса".

Авто «АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.

Происшествия В Норвегии по подозрению в покушении на убийство задержали россиянина В Осло после инцидента с поножовщиной в районе Грюнерлокка задержан гражданин России, его подозревают в покушении на убийство.

Культура BadComedian объяснил опасность его поражения в суде Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.

Политика Путин встретится с Генсеком ООН «Запланирована отдельная встреча с Генсеком ООН Гутеррешем, также президент встретится с премьер-министром федеральной земли Саксония Михаэлем Кречпером», — цитирует Ушакова РИА Новости.

Общество Противники храма в Екатеринбурге вновь выйдут на несогласованный пикет Министерство общественной безопасности Свердловской области не разрешило активистам Екатеринбурга выйти на митинг за сохранения сквера.

Происшествия Стриптизерша бросила годовалого сына в Санкт-Петербурге Аппарат детского омбудсмена Санкт-Петербурга проверяет информацию в соцсетях о брошенном годовалом ребёнке, которого мать якобы подбросила семье своего молодого человека.

Здоровье Российских родителей призвали не кормить детей макаронами и сосисками Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей сосисками, мучными изделиями, в частности макаронами, а также сладостями.

Происшествия В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Происшествия Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».

Здоровье Росздравнадзор проверил медицинский центр после гибели пациента Росздравнадзор организовал проверку медицинского центра "Добромед" в Москве по факту смерти пациента.

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией Украина готова к переговорам с Россией и реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил президент страны Владимир Зеленский по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе во вторник, 4 июня.

Политика Россия обжаловала решения Гаагского суда по искам украинских компаний Россия обжаловала в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты», «Стабил» и других украинских компаний из-за Крыма, говорится в сообщении российского Минюста.

Политика Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками» Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».

Происшествия В Австралии четыре человека погибли в результате стрельбы Четыре человека погибли, несколько пострадали во вторник в результате стрельбы в городе Дарвин в северной части Австралии, сообщила местная полиция.

Футбол Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.