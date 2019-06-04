Политика
Эрдоган заявил, что Турция не откажется от покупки С-400iReactor 03:19
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство страны не намерено отказываться от соглашения с Россией по приобретению зенитно-ракетных комплексов С-400. По словам Эрдогана, Турция не собирается отступать в своих договоренностях с российской стороной.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«США не сделали такого выгодного предложения по [продаже] комплексов Patriot, какое сделала Россия со своими С-400», – цитирует 4 июня предложение Эрдогана издание Haberturk.Фонтанка.Ру04:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Происшествия
Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео
В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Футбол
«Реал» объявил о трансфере Йовича
Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Музыка
Jay‐Z стал первым рэпером‐миллиардером
Первым в мире хип-хоп артистом, которому удалось заработать миллиард долларов, был назван американский исполнитель Jay-Z.
Обновлено вчера в 20:33
Общество
«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", но получила отказ, так как это может дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса".
Обновлено в 08:56
Гаджеты
Новый Mac Pro стоит 70 тысяч долларов
Обновлено в 09:52
Футбол
Газинский пропустит матчи с Сан-Марино и Кипром из-за травмы
Обновлено вчера в 15:24
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия
В Норвегии по подозрению в покушении на убийство задержали россиянина
В Осло после инцидента с поножовщиной в районе Грюнерлокка задержан гражданин России, его подозревают в покушении на убийство.
Обновлено в 09:38
Общество
Галкин раскрыл причину своего отсутствия в жюри КВН
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Безрукова отказалась от «Кинотавра»
Обновлено в 11:02
Культура
BadComedian объяснил опасность его поражения в суде
Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 08:52
Политика
Путин встретится с Генсеком ООН
«Запланирована отдельная встреча с Генсеком ООН Гутеррешем, также президент встретится с премьер-министром федеральной земли Саксония Михаэлем Кречпером», — цитирует Ушакова РИА Новости.
Обновлено в 09:56
Общество
Набережную Яузы в Москве назвали в честь Говорухина
Обновлено в 09:46
Общество
Противники храма в Екатеринбурге вновь выйдут на несогласованный пикет
Министерство общественной безопасности Свердловской области не разрешило активистам Екатеринбурга выйти на митинг за сохранения сквера.
Обновлено в 05:41
Теннис
Хачанов в сентябре впервые станет отцом
Обновлено в 10:03
Гаджеты
Объявлены цены на телевизоры-картины Samsung для России
Обновлено в 04:48
Происшествия
Стриптизерша бросила годовалого сына в Санкт-Петербурге
Аппарат детского омбудсмена Санкт-Петербурга проверяет информацию в соцсетях о брошенном годовалом ребёнке, которого мать якобы подбросила семье своего молодого человека.
Обновлено в 05:53
Здоровье
Российских родителей призвали не кормить детей макаронами и сосисками
Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей сосисками, мучными изделиями, в частности макаронами, а также сладостями.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании
В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово
Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».
Обновлено в 10:25
Здоровье
Росздравнадзор проверил медицинский центр после гибели пациента
Росздравнадзор организовал проверку медицинского центра "Добромед" в Москве по факту смерти пациента.
Обновлено в 10:25
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Украина готова к переговорам с Россией и реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил президент страны Владимир Зеленский по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе во вторник, 4 июня.
Обновлено в 11:33
Политика
Россия обжаловала решения Гаагского суда по искам украинских компаний
Россия обжаловала в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты», «Стабил» и других украинских компаний из-за Крыма, говорится в сообщении российского Минюста.
Обновлено в 09:04
Политика
Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»
Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Происшествия
В Австралии четыре человека погибли в результате стрельбы
Четыре человека погибли, несколько пострадали во вторник в результате стрельбы в городе Дарвин в северной части Австралии, сообщила местная полиция.
Обновлено в 07:50
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.
Обновлено 02 июня в 21:19
Транспорт
ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД
Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан.
Обновлено в 00:37