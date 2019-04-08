Эрдоган заявил, что Турция готова к операции в СирииАргументы и Факты 04:30

На встрече 8 апреля президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган планируют обсудить российско-турецкие отношения и вопросы урегулирования на Ближнем Востоке Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара полностью готова к проведению новой военной кампании в Сирии, передает ТАСС.

Эрдоган заявил, что Турция готова к операции в Сирии

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