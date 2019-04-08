Политика
Эрдоган заявил, что Турция готова к операции в СирииАргументы и Факты 04:30
На встрече 8 апреля президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган планируют обсудить российско-турецкие отношения и вопросы урегулирования на Ближнем Востоке Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара полностью готова к проведению новой военной кампании в Сирии, передает ТАСС.
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Макгрегор подрался в баре в Ирландии
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Главе Twitter заплатили за год работы 140 центов
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Общество
Новые правила по охране труда вступили в силу в России
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Политика
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Обновлено в 17:54
Политика
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Политика
Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу
В случае военного вторжения в Венесуэлу Болсонару заявил, что сперва обратится к Совету национальной обороны Бразилии и Конгрессу и попросит у них скоординировать действия бразильских властей по этому вопросу.
Обновлено в 19:20
Политика
Медведев сменил руководителя Роструда
Всеволод Вуколов, занимавший пост руководителя Роструда, назначен заместителем министра труда.
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Общество
Япония планирует защитить банкноты от подделок голограммами
Япония планирует выпустить новые банкноты достоинством 10 тысяч, пять тысяч и одну тысячу иен с усиленной защитой против подделок, сообщило министерство финансов Японии.
Обновлено в 22:03
Экономика
Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), в обновленный состав которого вошли представители ВЭБ.РФ (100% акционер фонда), Минвостокразвития и Ростелекома.
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Политика
У Зеленского и Порошенко возникли разногласия по поводу дебатов
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Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Обновлено в 10:28
Политика
Иран объявил армию США террористической организацией
Высший совет национальной безопасности Ирана внес в свой список террористических организаций Вооруженные силы США, сообщает телеканал "Пресс ТВ".
Обновлено в 12:30
Общество
Рязанцев предупредили о фальсифицированной икре
Рязанцев предупредили о фальсифицированной икре. Об этом информирует сайт управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.
Обновлено вчера в 09:31
Общество
В России может быть введен налог на весельные лодки
Госдума приняла во втором чтении поправку в Налоговый кодекс об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил из перечня необлагаемых налогом транспортных средств.
Обновлено 06 апреля в 05:44
Гаджеты
Компания Huawei готовится к анонсу смартфона Honor 20 Pro
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Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
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Общество
В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину
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Мужчина погиб после нападения пчел в США
Обновлено в 21:03
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Происшествия
Хабаровский экс-губернатор Ишаев возместил ущерб в 5,7 млн рублей
Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев возместил вмененный ему ущерб по уголовному делу о мошенничестве на сумму в 5,7 млн рублей, заявил его адвокат Павел Зайцев.
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