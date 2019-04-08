Политика

Эрдоган заявил, что Турция готова к операции в СирииАргументы и Факты 04:30

На встрече 8 апреля президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган планируют обсудить российско-турецкие отношения и вопросы урегулирования на Ближнем Востоке Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара полностью готова к проведению новой военной кампании в Сирии, передает ТАСС.
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Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает провести дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским 14 апреля, хотя согласен поучаствовать в них и 19-го, как предлагает его оппонент.
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Рязанцев предупредили о фальсифицированной икре

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Реджеп Тайип Эрдоган
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Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
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