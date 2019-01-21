Армия и оружие
Эрдоган заявил Трампу о готовности обеспечить безопасность в МанбиджеRT на русском 16:00
Турецкий и американский лидеры Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого затронули ситуацию в Сирии. Как сообщает Anadolu, в ходе разговора Эрдоган заявил о готовности Турции к осуществлению неотложных мер по обеспечению безопасности в Манбидже.
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Общество
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Армия и оружие
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Ученые из Национального университета Узбекистана обнаружили в одном из исторических зданий Ташкента ценности, общая стоимость которых превышает миллион долларов.
Обновлено в 04:20
Происшествия
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Кино
Умер продюсер «Рэмбо» и «Терминатора»
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Общество
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Управление социальной защиты Таганрога после обращения в местную администрацию от многодетной неполной малоимущей семьи приняло решение выделить ей пособие в размере 47,5 руб. Об этом сообщает местный портал "Панорама".
Обновлено в 18:24
Армия и оружие
Нетаньяху прокомментировал удар ВВС Израиля по объектам в Сирии
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Кино
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Общество
В Египте обнаружили могилы эпохи Древнего царства
Могилы, относящиеся к эпохе Древнего царства (середина XXIII — середина XXI века до н.э.), обнаружены на юге Египта, заявило в воскресенье Министерство по делам памятников древности арабской республики.
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Кино
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Российский военный фильм «Т-34» за минувшие выходные собрал 177,3 млн рублей в кинотеатрах страны и СНГ.
Обновлено в 18:38
Авто
«АвтоВАЗ» показал забытый электрокар времен СССР «Рапан»
Концепт электрокара «АвтоВАЗ» представил на парижском автосалоне в 1998 году.
Обновлено в 10:17
Общество
На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла
Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщила, что вулкан Безымянный в Камчатском крае выбросил выбросил столб пепла на высоту до шести тысяч метров над уровнем моря.
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Интернет
Папа Римский Франциск запустил сайт и приложение «Кликни и молись»
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Гаджеты
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Происшествия
Супруг Елизаветы II получил предупреждение за вождение без ремня
Полиция вынесла предупреждение супругу королевы Великобритании Елизаветы II 97-летнему принцу Филиппу, после того как он был замечен за вождением машины без ремня безопасности спустя два дня после аварии с его участием.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Режиссера Алексея Красовского пригласили в полицию на допрос
Режиссера фильма "Праздник" Алексея Красовского пригласили на допрос в полицию, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.
Обновлено в 07:10
Здоровье
Минздрав снизит норму потребления соли вдвое
Минздрав намерен более чем вдвое снизить суточную норму потребления соли для россиян — с пяти до 11 грамм.
Обновлено в 19:00
Происшествия
Теплоход врезался в причал на Софийской набережной в Москве
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Приложение Google Maps показывает пользователям дорожные камеры
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Политика
Politico: Помпео размышляет о выдвижении в сенат США
Госсекретарь США Майк Помпео может выдвинуть свою кандидатуру в сенат США в 2020 году. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:45
Наука
Facebook потратит $7,5 млн на изучение этических проблем ИИ
Facebook планирует выделить $7,5 млн на изучение этических проблем с искусственным интеллектом. Об этом сообщается на сайте компании.
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Общество
В Ташкенте нашли клад Великого князя Николая Константиновича Романова
Основную часть клада составляет коллекция Великого князя Николая Константиновича Романова, считает эксперт.
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Xiaomi выпустит еще два смартфона под маркой Redmi
Сегодня стало известно, что скоро молодой бренд представит еще два устройства, причем один из них будет Redmi Note 7 Pro, а вот вторым станет Redmi Go с операционной системой Android 9 Pie (Go edition).
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Авто
Honda показала в Детройте обновленный кроссовер CR-V
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Общество
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