Армия и оружие
Эрдоган заявил Трампу о готовности обеспечить безопасность в МанбиджеRT на русском 16:00
Турецкий и американский лидеры Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого затронули ситуацию в Сирии. Как сообщает Anadolu, в ходе разговора Эрдоган заявил о готовности Турции к осуществлению неотложных мер по обеспечению безопасности в Манбидже.
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