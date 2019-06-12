Политика
Эрдоган закрыл вопрос поставок российских С-400 в ТурциюiReactor вчера в 21:04
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поставил точку в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400. Отвечая на соответствующий вопрос СМИ в Анкаре, он заявил, что Турция не намерена спрашивать разрешение на свои решения в оборонной сфере страны.
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Вопрос о покупке Турцией российских систем ПВО С-400 окончательно закрыт, говорят в Анкаре
Эхо Москвывчера в 17:01
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Политика
Путин уволил двух генералов из дела Голунова
Об увольнении Девяткина и Пучкова перед президентом ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщивший о данном решении 11 июня в своем заявлении о деле журналиста Ивана Голунова, которого в тот же день освободили от уголовного преследования в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Обновлено в 06:44
Космос
Найдена возможная галактика, которая давно столкнулась с Млечным путем
Миллионы лет назад Млечный Путь пережил удар с другой галактикой – и астрономы, возможно, наконец нашли «виновницу».
Обновлено в 07:34
Футбол
Появилось видео с похудевшими Кокориным и Мамаевым
Появилось видео из Мосгорсуда, где в четверг, 13 июня, рассматривается жалоба на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 07:20
Происшествия
На Аляске обнаружены десятки мёртвых тюленей
Обновлено в 03:41
Кино
Умерла американская актриса Сильвия Майлз
Обновлено в 07:09
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Общество
Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности
Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Политика
В Госдуме напомнили Варшаве, кто освобождал Польшу от фашистов
Напомним, ранее президент Польши Андрей Дуда заявил, что поляки более смелые, чем русские, и, в отличие от русских, способны «сражаться до конца независимо ни от чего».
Обновлено в 07:00
Здоровье
Минздрав РФ призвал жаловаться на незаконные платные медуслуги
Минздравом была выпущена памятка для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи.
Обновлено в 05:20
Политика
Климкин назвал возможные сроки вступления Украины в ЕС
Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, когда, по его мнению, страна сможет вступить в Европейский союз.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Пять человек пострадали в аварии с автобусом в Москве
В результате пострадали пять человек, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД МВД России по Москве.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
ВСУ разместили технику у жилых домов на участке разведения в Золотом
Украинские вооруженные формирования разместили военную технику вблизи жилых домов на участке разведения сил и средств в Золотом.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Толкалиной и Кончаловского полностью преобразилась
Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского выровняла волосы и покрасила их в насыщенно лиловый цвет.
Обновлено в 04:16
Экономика
Правительство предлагает продавать недвижимость без уплаты налога
Россияне смогут продавать недвижимость без уплаты налога после трех лет владения, если это жилье единственное, а не через пять лет.
Обновлено в 05:18
Политика
В Госдуме обсудят помощь гражданам, оказавшимся в тюрьме за рубежом
Комитет Госдумы по международным делам обсудит 21 июня вместе с международными правозащитными организациями возможную помощь гражданам, оказавшимся в тюрьме за рубежом, сообщил журналистам глава думского комитета Леонид Слуцкий.
Обновлено в 08:52
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу трех человек
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли
Обновлено вчера в 22:43
Футбол
Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по версии аналитиков
Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе является самым дорогим игроком мира. Его оценивают в 252, 2 млн евро.
Обновлено в 08:58
Политика
Медведев раскритиковал траты Роскосмоса
Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал низкую эффективность освоения средств в Роскосмосе, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:00
Общество
Спецмагазины для алкоголя и табака могут появиться в России
В России могут появиться специальные магазины по продаже алкоголя и табака, пишут "Известия".
Обновлено в 02:57
Политика
В Думе предложили ввести выплаты за незаконное уголовное преследование
В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ввести компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование.
Обновлено в 08:28
Политика
Владимир Путин: Россия неизбежно восстановит отношения с Украиной
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в интервью телеканалу "Мир", что Россия восстановит отношения с Украиной, независимо от отношений с украинскими элитами.
Обновлено вчера в 17:43
Шоу-бизнес
Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской
Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес
Билан отреагировал на свадебные фото Лазарева
Поп-исполнитель Дима Билан по-своему отреагировал на свадебные фото певца Сергея Лазарева, появившиеся в Сети.
Обновлено в 04:26
Здоровье
В Чехове и Орехово‐Зуеве началось анонимное тестирование на ВИЧ
В городские округа Чехов и Орехово-Зуевский приехали мобильные бригады Московского областного центра СПИД с целью провести анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции.
Обновлено в 08:59
Экономика
В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Здоровье
ФСИН отправит первый «Марафон здоровья» во Владимирскую область
18 июня "Марафон здоровья" направится во Владимирскую и Ивановскую области, где в течение двух дней на базе медико-санитарных частей в нескольких учреждениях ФСИН будут вести прием осужденных, нуждающихся в высокотехнологичной специализированной медицинской помощи кардиологического, онкологического, неврологического, ортопедического и иных профилей.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Неизвестный ограбил банк на юге Москвы
Неизвестный ограбил банк в районе метро «Нагорная» в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 05:06