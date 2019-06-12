Политика

Эрдоган закрыл вопрос поставок российских С-400 в ТурциюiReactor вчера в 21:04

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поставил точку в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400. Отвечая на соответствующий вопрос СМИ в Анкаре, он заявил, что Турция не намерена спрашивать разрешение на свои решения в оборонной сфере страны.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эрдоган назвал комплексы С-400 «уже купленными» Турцией

REGNUM03:49

«Завершенное дело»: Эрдоган о покупке С-400

Газета.Ruвчера в 18:06

Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт

ТАССвчера в 16:06

Вопрос о покупке Турцией российских систем ПВО С-400 окончательно закрыт, говорят в Анкаре

Эхо Москвывчера в 17:01

Эрдоган: вопрос закупки С-400 для Турции закрыт

Московский Комсомолецвчера в 16:34

Эрдоган назвал закрытым вопрос о покупке С-400

Известиявчера в 17:12

Эрдоган объявил закрытым вопрос с поставками С-400 Турции

Взгляд.рувчера в 15:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
Политика

Путин уволил двух генералов из дела Голунова

Об увольнении Девяткина и Пучкова перед президентом ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщивший о данном решении 11 июня в своем заявлении о деле журналиста Ивана Голунова, которого в тот же день освободили от уголовного преследования в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Обновлено в 06:44
Космос

Найдена возможная галактика, которая давно столкнулась с Млечным путем

Миллионы лет назад Млечный Путь пережил удар с другой галактикой – и астрономы, возможно, наконец нашли «виновницу».
Обновлено в 07:34
Футбол

Появилось видео с похудевшими Кокориным и Мамаевым

Появилось видео из Мосгорсуда, где в четверг, 13 июня, рассматривается жалоба на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 07:20
Происшествия

На Аляске обнаружены десятки мёртвых тюленей

Обновлено в 03:41
Кино

Умерла американская актриса Сильвия Майлз

Обновлено в 07:09
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Политика

В Госдуме напомнили Варшаве, кто освобождал Польшу от фашистов

Напомним, ранее президент Польши Андрей Дуда заявил, что поляки более смелые, чем русские, и, в отличие от русских, способны «сражаться до конца независимо ни от чего».
Обновлено в 07:00
Здоровье

Минздрав РФ призвал жаловаться на незаконные платные медуслуги

Минздравом была выпущена памятка для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи.
Обновлено в 05:20
Политика

Климкин назвал возможные сроки вступления Украины в ЕС

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, когда, по его мнению, страна сможет вступить в Европейский союз.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Пять человек пострадали в аварии с автобусом в Москве

В результате пострадали пять человек, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД МВД России по Москве.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие

ВСУ разместили технику у жилых домов на участке разведения в Золотом

Украинские вооруженные формирования разместили военную технику вблизи жилых домов на участке разведения сил и средств в Золотом.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Толкалиной и Кончаловского полностью преобразилась

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского выровняла волосы и покрасила их в насыщенно лиловый цвет.
Обновлено в 04:16
Экономика

Правительство предлагает продавать недвижимость без уплаты налога

Россияне смогут продавать недвижимость без уплаты налога после трех лет владения, если это жилье единственное, а не через пять лет.
Обновлено в 05:18
Политика

В Госдуме обсудят помощь гражданам, оказавшимся в тюрьме за рубежом

Комитет Госдумы по международным делам обсудит 21 июня вместе с международными правозащитными организациями возможную помощь гражданам, оказавшимся в тюрьме за рубежом, сообщил журналистам глава думского комитета Леонид Слуцкий.
Обновлено в 08:52
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Хоккей

«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли

Обновлено вчера в 22:43
Футбол

Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по версии аналитиков

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе является самым дорогим игроком мира. Его оценивают в 252, 2 млн евро.
Обновлено в 08:58
Политика

Медведев раскритиковал траты Роскосмоса

Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал низкую эффективность освоения средств в Роскосмосе, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:00
Общество

Спецмагазины для алкоголя и табака могут появиться в России

В России могут появиться специальные магазины по продаже алкоголя и табака, пишут "Известия".
Обновлено в 02:57
Политика

В Думе предложили ввести выплаты за незаконное уголовное преследование

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ввести компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование.
Обновлено в 08:28
Политика

Владимир Путин: Россия неизбежно восстановит отношения с Украиной

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в интервью телеканалу "Мир", что Россия восстановит отношения с Украиной, независимо от отношений с украинскими элитами.
Обновлено вчера в 17:43
Шоу-бизнес

Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской

Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес

Билан отреагировал на свадебные фото Лазарева

Поп-исполнитель Дима Билан по-своему отреагировал на свадебные фото певца Сергея Лазарева, появившиеся в Сети.
Обновлено в 04:26
Здоровье

В Чехове и Орехово‐Зуеве началось анонимное тестирование на ВИЧ

В городские округа Чехов и Орехово-Зуевский приехали мобильные бригады Московского областного центра СПИД с целью провести анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции.
Обновлено в 08:59
Экономика

В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Здоровье

ФСИН отправит первый «Марафон здоровья» во Владимирскую область

18 июня "Марафон здоровья" направится во Владимирскую и Ивановскую области, где в течение двух дней на базе медико-санитарных частей в нескольких учреждениях ФСИН будут вести прием осужденных, нуждающихся в высокотехнологичной специализированной медицинской помощи кардиологического, онкологического, неврологического, ортопедического и иных профилей.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Неизвестный ограбил банк на юге Москвы

Неизвестный ограбил банк в районе метро «Нагорная» в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 05:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное