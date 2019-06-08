Футбол
Эрдоган выступил свидетелем на свадьбе полузащитника «Арсенала»Вести.Ru вчера в 18:46
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был приглашен в качестве свидетеля на свадьбу полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила. Бракосочетание хавбека "канониров" со своей избранницей прошло под присмотром главы государства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 00:33, Ашберн
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Обновлено вчера в 11:55
Кино
Софи Тернер указала на виновника киноляпа в «Игре престолов»
Известная британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», думает, что разобралась с поиском виновного в киноляпе со стаканом кофе.
Обновлено вчера в 14:45
Наука
ФБР рассекретило досье на снежного человека
Обновлено 06 июня в 04:14
Происшествия
Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года
Компании Boeing стало известно о проблемах в работе системы предупреждения пилотов об опасном угле атаки, характерном для модели 737 МАХ, еще два года назад.
Обновлено вчера в 22:20
Футбол
Россия может не попасть в новую Лигу чемпионов, заявили в Ла Лиге
Ранее СМИ сообщили, что что президент Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Андреа Аньелли разработал схему нового формата Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 23:08
Общество
Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток
Обновлено вчера в 23:25
Кино
Сценарист «Чернобыля» удивился реакции зрителей России и Украины
Сценарист британского сериала "Чернобыль" Крэйг Мазин удивился реакции зрителей из России и Украины.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46
Культура
Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»
Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова
В первом сообщении МВД о ситуации с Голуновым (пресс-служба главка не называет журналиста по имени) говорилось, что полицейские нашли свертки с порошком «при личном досмотре», а также «по месту проживания задержанного».
Обновлено вчера в 11:34
Баскетбол
«Торонто» одолел «Голден Стэйт» в НБА
"Торонто Рэпторс" в гостях одолел "Голден Стэйт Уорриорз" в четвертом матче финальной серии НБА, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:01
Политика
Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьяну
Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете
Обновлено вчера в 08:11
Наука
Определена главная причина старения
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия
Полиция заявила о найденном кокаине в квартире журналиста Голунова
В квартире, которую журналист «Медузы» Иван Голунов арендует в Москве, были обнаружены 5 г кокаина, сообщается на сайте главного управления МВД по столице.
Обновлено вчера в 16:04
Футбол
Сборная Аргентины разгромила Никарагуа, Месси оформил дубль
Обновлено вчера в 22:22
Политика
«Нафтогаз» назвал условие для возобновления переговоров с «Газпромом»
На своей странице в социальной сети Facebook глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев сообщил, что корпорация всегда готова к взаимодействию с «Газпромом», но лишь при условии, что переговоры будут проходить в трехстороннем формате — при участии Евросоюза.
Обновлено вчера в 13:04
Интернет
«ВКонтакте» протестирует рекомендации видео в приложении
«ВКонтакте» начала тестировать обновлённый раздел с видео в приложениях для Android и iOS, говорится в блоге компании.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
Начальник тыла управления МВД России по Амурской области задержан
Оперативники задержали начальника тыла управления МВД России по Амурской области, передает ОТР.
Обновлено вчера в 10:35
Авто
Alpine опубликовала тизер «заряженного» A110
Ожидается, что в продажу модель поступит под названием Alpine A110 S/Sport, в то время как кабриолет A110 выйдет чуть позже — в 2020 году.
Обновлено вчера в 03:40
Гаджеты
Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и Instagram
Facebook запретила предустанавливать на смартфоны Huawei собственные приложения.
Обновлено вчера в 08:50
Политика
Кандидат в премьеры Великобритании признался в употреблении наркотиков
Кандидат в премьер-министры Великобритании Майкл Гоув признался в употреблении кокаина и выразил «глубочайшее сожаление» об этом опыте, сообщает газета The Daily Mail.
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия
Генпрокуратура: пилот погибшего рейса Москва-Орск не имел права летать
Обновлено вчера в 06:55
Здоровье
Почему у ребёнка часто идёт кровь из носа?
Отвечает доктор Владимир Зайцев, эксперт программы "О самом главном": – Одна из причин частых кровотечений – недостаток витамина С, поэтому в рацион необходимо добавить цитрусовые, цветную и белокочанную капусту, отвар шиповника, смородину.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актером
Путин назвал Зеленского "хорошим специалистом в области, в которой до сих пор работал".
Обновлено вчера в 10:32
Политика
Японцы думают над безвизом россиянам
Как утверждают источники Sankei, если Япония согласится на на безвизовый режим между Сахалином и Хоккайдо, она фактически признает суверенитет России над четырьмя островами южной части Курил, поскольку те входят в состав Сахалинской области.
Обновлено вчера в 22:59
Транспорт
Автомобилистам приготовили новые запреты
Если пьяный водитель нанесет тяжкий вред здоровью, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы (в настоящее время всего лишь до 4 лет).
Обновлено вчера в 22:52
Общество
День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом
Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:48
Хоккей
Барбашев дисквалифицирован на шестой матч финала Кубка Стэнли
Национальная хоккейная лига дисквалифицировала российского нападающего "Сент-Луис Блюз" Ивана Барбашева на предстоящий шестой матч финальной серии Кубка Стэнли против "Бостон Брюинз".
Обновлено вчера в 20:24
Общество
Врачи ввели Бари Алибасова в медикаментозный сон
Бари Алибасов находится в состоянии медикаментозного сна, в нем, по прогнозам врачей, он пробудет двое суток.
Обновлено 06 июня в 10:39