Эрдоган выступил свидетелем на свадьбе полузащитника «Арсенала»Вести.Ru вчера в 18:46

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был приглашен в качестве свидетеля на свадьбу полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила. Бракосочетание хавбека "канониров" со своей избранницей прошло под присмотром главы государства.

Кино Софи Тернер указала на виновника киноляпа в «Игре престолов» Известная британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», думает, что разобралась с поиском виновного в киноляпе со стаканом кофе.

Происшествия Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года Компании Boeing стало известно о проблемах в работе системы предупреждения пилотов об опасном угле атаки, характерном для модели 737 МАХ, еще два года назад.

Футбол Россия может не попасть в новую Лигу чемпионов, заявили в Ла Лиге Ранее СМИ сообщили, что что президент Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Андреа Аньелли разработал схему нового формата Лиги чемпионов.

Кино Сценарист «Чернобыля» удивился реакции зрителей России и Украины Сценарист британского сериала "Чернобыль" Крэйг Мазин удивился реакции зрителей из России и Украины.

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.

Культура Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети» Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу.

Происшествия МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова В первом сообщении МВД о ситуации с Голуновым (пресс-служба главка не называет журналиста по имени) говорилось, что полицейские нашли свертки с порошком «при личном досмотре», а также «по месту проживания задержанного».

Баскетбол «Торонто» одолел «Голден Стэйт» в НБА "Торонто Рэпторс" в гостях одолел "Голден Стэйт Уорриорз" в четвертом матче финальной серии НБА, передает "Советский спорт".

Политика Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьяну Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Происшествия Полиция заявила о найденном кокаине в квартире журналиста Голунова В квартире, которую журналист «Медузы» Иван Голунов арендует в Москве, были обнаружены 5 г кокаина, сообщается на сайте главного управления МВД по столице.

Политика «Нафтогаз» назвал условие для возобновления переговоров с «Газпромом» На своей странице в социальной сети Facebook глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев сообщил, что корпорация всегда готова к взаимодействию с «Газпромом», но лишь при условии, что переговоры будут проходить в трехстороннем формате — при участии Евросоюза.

Интернет «ВКонтакте» протестирует рекомендации видео в приложении «ВКонтакте» начала тестировать обновлённый раздел с видео в приложениях для Android и iOS, говорится в блоге компании.

Происшествия Начальник тыла управления МВД России по Амурской области задержан Оперативники задержали начальника тыла управления МВД России по Амурской области, передает ОТР.

Авто Alpine опубликовала тизер «заряженного» A110 Ожидается, что в продажу модель поступит под названием Alpine A110 S/Sport, в то время как кабриолет A110 выйдет чуть позже — в 2020 году.

Гаджеты Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и Instagram Facebook запретила предустанавливать на смартфоны Huawei собственные приложения.

Политика Кандидат в премьеры Великобритании признался в употреблении наркотиков Кандидат в премьер-министры Великобритании Майкл Гоув признался в употреблении кокаина и выразил «глубочайшее сожаление» об этом опыте, сообщает газета The Daily Mail.

Здоровье Почему у ребёнка часто идёт кровь из носа? Отвечает доктор Владимир Зайцев, эксперт программы "О самом главном": – Одна из причин частых кровотечений – недостаток витамина С, поэтому в рацион необходимо добавить цитрусовые, цветную и белокочанную капусту, отвар шиповника, смородину.

Политика Путин назвал Зеленского хорошим актером Путин назвал Зеленского "хорошим специалистом в области, в которой до сих пор работал".

Политика Японцы думают над безвизом россиянам Как утверждают источники Sankei, если Япония согласится на на безвизовый режим между Сахалином и Хоккайдо, она фактически признает суверенитет России над четырьмя островами южной части Курил, поскольку те входят в состав Сахалинской области.

Транспорт Автомобилистам приготовили новые запреты Если пьяный водитель нанесет тяжкий вред здоровью, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы (в настоящее время всего лишь до 4 лет).

Общество День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.

Хоккей Барбашев дисквалифицирован на шестой матч финала Кубка Стэнли Национальная хоккейная лига дисквалифицировала российского нападающего "Сент-Луис Блюз" Ивана Барбашева на предстоящий шестой матч финальной серии Кубка Стэнли против "Бостон Брюинз".