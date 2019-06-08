Футбол

Эрдоган выступил свидетелем на свадьбе полузащитника «Арсенала»Вести.Ru вчера в 18:46

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был приглашен в качестве свидетеля на свадьбу полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила. Бракосочетание хавбека "канониров" со своей избранницей прошло под присмотром главы государства.
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Озил на свадьбе попросил гостей сделать пожертвования на благотворительность

Чемпионатвчера в 23:09

Озил отказался от подарков на свадьбу ради оплаты 1000 детских операций

Sport24.ruвчера в 20:59

Футболист Месут Озил оплатит операции для тысячи нуждающихся детей

REGNUMвчера в 00:34

Озил по случаю свадьбы оплатит 1000 детских операций

Sports.ruвчера в 16:25

Озил вместо подарков на свадьбу попросил гостей помочь оплатить хирургические операции 1000 детей

Sportbox.RUвчера в 08:33

Озил вместо подарков на свадьбу попросил гостей помочь оплатить хирургические операции 1000 детей

Матч ТВвчера в 08:33

Президент Турции посетил свадьбу Озила

Soccer.ruвчера в 15:55
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Армия и оружие

Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля

Обновлено вчера в 11:55
Кино

Софи Тернер указала на виновника киноляпа в «Игре престолов»

Известная британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», думает, что разобралась с поиском виновного в киноляпе со стаканом кофе.
Обновлено вчера в 14:45
Наука

ФБР рассекретило досье на снежного человека

Обновлено 06 июня в 04:14
Происшествия

Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года

Компании Boeing стало известно о проблемах в работе системы предупреждения пилотов об опасном угле атаки, характерном для модели 737 МАХ, еще два года назад.
Обновлено вчера в 22:20
Футбол

Россия может не попасть в новую Лигу чемпионов, заявили в Ла Лиге

Ранее СМИ сообщили, что что президент Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Андреа Аньелли разработал схему нового формата Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 23:08
Общество

Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток

Обновлено вчера в 23:25
Кино

Сценарист «Чернобыля» удивился реакции зрителей России и Украины

Сценарист британского сериала "Чернобыль" Крэйг Мазин удивился реакции зрителей из России и Украины.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы»

Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46
Культура

Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»

Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова

В первом сообщении МВД о ситуации с Голуновым (пресс-служба главка не называет журналиста по имени) говорилось, что полицейские нашли свертки с порошком «при личном досмотре», а также «по месту проживания задержанного».
Обновлено вчера в 11:34
Баскетбол

«Торонто» одолел «Голден Стэйт» в НБА

"Торонто Рэпторс" в гостях одолел "Голден Стэйт Уорриорз" в четвертом матче финальной серии НБА, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:01
Политика

Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьяну

Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено вчера в 08:11
Наука

Определена главная причина старения

Обновлено вчера в 05:09
Происшествия

Полиция заявила о найденном кокаине в квартире журналиста Голунова

В квартире, которую журналист «Медузы» Иван Голунов арендует в Москве, были обнаружены 5 г кокаина, сообщается на сайте главного управления МВД по столице.
Обновлено вчера в 16:04
Футбол

Сборная Аргентины разгромила Никарагуа, Месси оформил дубль

Обновлено вчера в 22:22
Политика

«Нафтогаз» назвал условие для возобновления переговоров с «Газпромом»

На своей странице в социальной сети Facebook глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев сообщил, что корпорация всегда готова к взаимодействию с «Газпромом», но лишь при условии, что переговоры будут проходить в трехстороннем формате — при участии Евросоюза.
Обновлено вчера в 13:04
Интернет

«ВКонтакте» протестирует рекомендации видео в приложении

«ВКонтакте» начала тестировать обновлённый раздел с видео в приложениях для Android и iOS, говорится в блоге компании.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия

Начальник тыла управления МВД России по Амурской области задержан

Оперативники задержали начальника тыла управления МВД России по Амурской области, передает ОТР.
Обновлено вчера в 10:35
Авто

Alpine опубликовала тизер «заряженного» A110

Ожидается, что в продажу модель поступит под названием Alpine A110 S/Sport, в то время как кабриолет A110 выйдет чуть позже — в 2020 году.
Обновлено вчера в 03:40
Гаджеты

Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и Instagram

Facebook запретила предустанавливать на смартфоны Huawei собственные приложения.
Обновлено вчера в 08:50
Политика

Кандидат в премьеры Великобритании признался в употреблении наркотиков

Кандидат в премьер-министры Великобритании Майкл Гоув признался в употреблении кокаина и выразил «глубочайшее сожаление» об этом опыте, сообщает газета The Daily Mail.
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия

Генпрокуратура: пилот погибшего рейса Москва-Орск не имел права летать

Обновлено вчера в 06:55
Здоровье

Почему у ребёнка часто идёт кровь из носа?

Отвечает доктор Владимир Зайцев, эксперт программы "О самом главном": – Одна из причин частых кровотечений – недостаток витамина С, поэтому в рацион необходимо добавить цитрусовые, цветную и белокочанную капусту, отвар шиповника, смородину.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Путин назвал Зеленского хорошим актером

Путин назвал Зеленского "хорошим специалистом в области, в которой до сих пор работал".
Обновлено вчера в 10:32
Политика

Японцы думают над безвизом россиянам

Как утверждают источники Sankei, если Япония согласится на на безвизовый режим между Сахалином и Хоккайдо, она фактически признает суверенитет России над четырьмя островами южной части Курил, поскольку те входят в состав Сахалинской области.
Обновлено вчера в 22:59
Транспорт

Автомобилистам приготовили новые запреты

Если пьяный водитель нанесет тяжкий вред здоровью, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы (в настоящее время всего лишь до 4 лет).
Обновлено вчера в 22:52
Общество

День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом

Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:48
Хоккей

Барбашев дисквалифицирован на шестой матч финала Кубка Стэнли

Национальная хоккейная лига дисквалифицировала российского нападающего "Сент-Луис Блюз" Ивана Барбашева на предстоящий шестой матч финальной серии Кубка Стэнли против "Бостон Брюинз".
Обновлено вчера в 20:24
Общество

Врачи ввели Бари Алибасова в медикаментозный сон

Бари Алибасов находится в состоянии медикаментозного сна, в нем, по прогнозам врачей, он пробудет двое суток.
Обновлено 06 июня в 10:39
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Месут Озил
Немецкий футболист
Немецкий футболист турецкого происхождения, выступающий за английский клуб «Арсенал» на позиции атакующего полузащитника. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.
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