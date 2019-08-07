Политика

Эрдоган высказался о позиции Турции относительно КрымаRT на русском вчера в 14:45

Ранее Зеленский прибыл в Турцию со своим первым официальным визитом. Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма

АНКАРА, 7 авг – РИА Новости. Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. "Сегодня я еще раз подтвердил, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины.
РИА Новостивчера в 15:09

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Эрдоган заявил, что не признает присоединение Крыма к России

Газета.Ruвчера в 16:46

Эрдоган пообещал не признавать «незаконное» присоединение Крыма

РБКвчера в 22:16

Эрдоган заявил, что Турция отказывается признавать Крым российским

URA.Ruвчера в 16:17

Эрдоган пообещал не признавать Крым российским

Взгляд.рувчера в 14:51

Старая песня о Крыме: Эрдоган заявил о непризнании воссоединения полуострова с РФ

РИА Новости Крым00:14

Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

Интерфаксвчера в 14:49

Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма

RT на русскомвчера в 14:45
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 00:51, Вашингтон
Происшествия

Троих пострадавших в ДТП под Новороссийском переводят в Краснодар

Обновлено вчера в 23:30
Общество

Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма

Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

Сторонники Алмазбека Атамбаева отбили штурм спецназа

Продолжение: Умер раненый при штурме дома Атамбаева спецназовец Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, укрывшегося в резиденции в селе Кой-Таш, сумели отбить штурм спецназовцев.
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия

Двое детей и двое взрослых утонули на реке в Кузбассе

В Кузбассе вечером 7 августа произошла трагедия: на реке Томь утонули двое детей и двое взрослых. Тело одной девочки еще не найдено.
Обновлено вчера в 21:26
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $56

В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.
Обновлено вчера в 14:42
Общество

ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно

Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
Обновлено вчера в 15:00
Политика

Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии

Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики отметил, что без помощи России не произошло бы падения Берлинской стены и объединения немцев в октябре 1990 года.
Обновлено вчера в 22:13
Здоровье

Россиян могут заставить сообщать работодателям об опасных заболеваниях

Россиян могут заставить сообщать своим работодателям об имеющихся опасных заболеваниях, способных сказаться на трудовой деятельности человека.
Обновлено вчера в 12:51
Политика

Зюганов поддержал расследование вмешательства в российские выборы

Геннадий Зюганов поддержал идею о созыве внеочередного заседания Совета Госдумы для создания рабочей группы, которая изучит попытки вмешательства в российские выборы.
Обновлено вчера в 08:05
Политика

В Крыму оценили заявление Зеленского о «возвращении» полуострова

Российский сенатор от крымского региона Сергей Цеков прокомментировал в беседе с РИА Новости заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Крым «вернётся» в состав Украины.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено вчера в 08:21
Общество

В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России

Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено вчера в 09:54
Шоу-бизнес

Продюсерский центр Максима Фадеева запретил выступать певице Наргиз

Певица Наргиз на своей странице в соцсети сообщила, что в середине июля получила официальное письмо от продюсерского центра Максима Фадеева MALFA, в котором ее уведомили о расторжении контракта с ней, а сегодня она узнала от организаторов ее концертов, что все выступления отменяются.
Обновлено вчера в 17:41
Политика

«Будет интересно»: детектив из Германии обнародует материалы по MH17

Частный детектив из Германии Йозеф Реш, который вел расследование крушения MH17 по заказу неизвестного лица, заявил о возможной передаче своих данных России и Малайзии.
Обновлено вчера в 04:50
Экономика

МВФ порекомендовал России раскрыть сводные финансы 30 тыс. госкомпаний

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует российским властям обязать все государственные предприятия публиковать ежегодные финансовые отчеты, а также включать их агрегированные показатели в сводную бюджетную отчетность.
Обновлено в 00:00
Гаджеты

Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10

Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия

Суд удовлетворил ходатайство экс-замминистра культуры Пирумова об УДО

Обновлено вчера в 09:06
Политика

Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России

Обновлено вчера в 19:01
Шоу-бизнес

Актриса Разумовская тайно родила ребенка

Звезда сериала «Мажор» актриса Карина Разумовская впервые стала мамой, пишет StarHit со ссылкой на друзей артистки.
Обновлено вчера в 20:53
Общество

ООН составила руководство по спасению мира для лентяев

ООН составила правила успешной жизни для лентяев. Текст выложен на сайте организации.
Обновлено вчера в 15:58
Политика

Правительство Венесуэлы не намерено прекращать переговоры с оппозицией

"Никто и ничто не заставит нас покинуть стол переговоров, в которых мы участвуем с конкретными предложениями, чтобы добиться их перевода на постоянную основу и прийти к политическому соглашению с венесуэльской оппозицией, чтобы гарантировать мир и стабильность страны", - цитирует главу внешнеполитического ведомства радиостанция Union Radio.
Обновлено 06 августа в 17:03
Общество

Минтруд хочет изменить правила досрочного выхода на пенсию

По информации ТАСС, при назначении досрочной пенсии хотят учитывать время, затраченное на обучение, день сдачи крови и совмещение отпуска с учебой.
Обновлено вчера в 20:50
Кино

Создатели «Игры престолов» покинули HBO ради Netflix

Сценаристы сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниэл Уайсс подписали контракт со студией Netflix на съемки фильмов и шоу.
Обновлено в 00:39
Политика

Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского

По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия

В Магадане застрелили вышедшего в центр города медведя

В центре Магадана был застрелен медведь, находившийся на территории одной из школ города.
Обновлено вчера в 23:02
Шоу-бизнес

Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла в Италии

В Италии умерла fashion-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury. Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни.
Обновлено 06 августа в 10:02
Политика

Кадыров назвал имена организаторов вторжения в Дагестан в 1999 году

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что банды террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан с чеченской стороны.
Обновлено вчера в 09:52
Финансы

Курс китайской валюты опустился ниже отметки в 7 юаней за доллар

Народный банк КНР, выполняющий функции центробанка, в четверг утром опустил официальный курс китайской валюты ниже психологической отметки в семь юаней за доллар.
Обновлено в 00:17
Армия и оружие

Судоремонтный комплекс ВМФ России откроют в сирийском Тартусе

Напомним, два года назад Москва и Дамаск подписали соглашение о размещении в Тартусе российского пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота.
Обновлено вчера в 21:03
Общество

На Аляске в бутылке нашли послание времен СССР

Житель Аляски нашел бутылку с посланием времен СССР. Фотография находки опубликована в Facebook.
Обновлено вчера в 23:18
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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