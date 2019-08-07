Политика
Эрдоган высказался о позиции Турции относительно КрымаRT на русском вчера в 14:45
Ранее Зеленский прибыл в Турцию со своим первым официальным визитом. Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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с чего всё началось
АНКАРА, 7 авг – РИА Новости. Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. "Сегодня я еще раз подтвердил, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины.РИА Новостивчера в 15:09
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Старая песня о Крыме: Эрдоган заявил о непризнании воссоединения полуострова с РФ
РИА Новости Крым00:14
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 00:51, Вашингтон
Происшествия
Троих пострадавших в ДТП под Новороссийском переводят в Краснодар
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
Сторонники Алмазбека Атамбаева отбили штурм спецназа
Продолжение: Умер раненый при штурме дома Атамбаева спецназовец Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, укрывшегося в резиденции в селе Кой-Таш, сумели отбить штурм спецназовцев.
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия
Двое детей и двое взрослых утонули на реке в Кузбассе
В Кузбассе вечером 7 августа произошла трагедия: на реке Томь утонули двое детей и двое взрослых. Тело одной девочки еще не найдено.
Обновлено вчера в 21:26
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $56
В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.
Обновлено вчера в 14:42
Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно
Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики отметил, что без помощи России не произошло бы падения Берлинской стены и объединения немцев в октябре 1990 года.
Обновлено вчера в 22:13
Здоровье
Россиян могут заставить сообщать работодателям об опасных заболеваниях
Россиян могут заставить сообщать своим работодателям об имеющихся опасных заболеваниях, способных сказаться на трудовой деятельности человека.
Обновлено вчера в 12:51
Политика
Зюганов поддержал расследование вмешательства в российские выборы
Геннадий Зюганов поддержал идею о созыве внеочередного заседания Совета Госдумы для создания рабочей группы, которая изучит попытки вмешательства в российские выборы.
Обновлено вчера в 08:05
Политика
В Крыму оценили заявление Зеленского о «возвращении» полуострова
Российский сенатор от крымского региона Сергей Цеков прокомментировал в беседе с РИА Новости заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Крым «вернётся» в состав Украины.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено вчера в 08:21
Общество
В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено вчера в 09:54
Шоу-бизнес
Продюсерский центр Максима Фадеева запретил выступать певице Наргиз
Певица Наргиз на своей странице в соцсети сообщила, что в середине июля получила официальное письмо от продюсерского центра Максима Фадеева MALFA, в котором ее уведомили о расторжении контракта с ней, а сегодня она узнала от организаторов ее концертов, что все выступления отменяются.
Обновлено вчера в 17:41
Политика
«Будет интересно»: детектив из Германии обнародует материалы по MH17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш, который вел расследование крушения MH17 по заказу неизвестного лица, заявил о возможной передаче своих данных России и Малайзии.
Обновлено вчера в 04:50
Экономика
МВФ порекомендовал России раскрыть сводные финансы 30 тыс. госкомпаний
Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует российским властям обязать все государственные предприятия публиковать ежегодные финансовые отчеты, а также включать их агрегированные показатели в сводную бюджетную отчетность.
Обновлено в 00:00
Гаджеты
Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10
Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия
Суд удовлетворил ходатайство экс-замминистра культуры Пирумова об УДО
Обновлено вчера в 09:06
Политика
Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России
Обновлено вчера в 19:01
Шоу-бизнес
Актриса Разумовская тайно родила ребенка
Звезда сериала «Мажор» актриса Карина Разумовская впервые стала мамой, пишет StarHit со ссылкой на друзей артистки.
Обновлено вчера в 20:53
Общество
ООН составила руководство по спасению мира для лентяев
ООН составила правила успешной жизни для лентяев. Текст выложен на сайте организации.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Правительство Венесуэлы не намерено прекращать переговоры с оппозицией
"Никто и ничто не заставит нас покинуть стол переговоров, в которых мы участвуем с конкретными предложениями, чтобы добиться их перевода на постоянную основу и прийти к политическому соглашению с венесуэльской оппозицией, чтобы гарантировать мир и стабильность страны", - цитирует главу внешнеполитического ведомства радиостанция Union Radio.
Обновлено 06 августа в 17:03
Общество
Минтруд хочет изменить правила досрочного выхода на пенсию
По информации ТАСС, при назначении досрочной пенсии хотят учитывать время, затраченное на обучение, день сдачи крови и совмещение отпуска с учебой.
Обновлено вчера в 20:50
Кино
Создатели «Игры престолов» покинули HBO ради Netflix
Сценаристы сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниэл Уайсс подписали контракт со студией Netflix на съемки фильмов и шоу.
Обновлено в 00:39
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия
В Магадане застрелили вышедшего в центр города медведя
В центре Магадана был застрелен медведь, находившийся на территории одной из школ города.
Обновлено вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла в Италии
В Италии умерла fashion-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury. Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни.
Обновлено 06 августа в 10:02
Политика
Кадыров назвал имена организаторов вторжения в Дагестан в 1999 году
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что банды террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан с чеченской стороны.
Обновлено вчера в 09:52
Финансы
Курс китайской валюты опустился ниже отметки в 7 юаней за доллар
Народный банк КНР, выполняющий функции центробанка, в четверг утром опустил официальный курс китайской валюты ниже психологической отметки в семь юаней за доллар.
Обновлено в 00:17
Армия и оружие
Судоремонтный комплекс ВМФ России откроют в сирийском Тартусе
Напомним, два года назад Москва и Дамаск подписали соглашение о размещении в Тартусе российского пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота.
Обновлено вчера в 21:03
Общество
На Аляске в бутылке нашли послание времен СССР
Житель Аляски нашел бутылку с посланием времен СССР. Фотография находки опубликована в Facebook.
Обновлено вчера в 23:18