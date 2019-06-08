Эрдоган стал свидетелем на свадьбе игрока «Арсенала» ОзилаГазета.Ru 01:41

Президент Турции Реджеп Эрдоган посетил свадьбу полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила, передает "Советский спорт". Как сообщает Daily Mail, бракосочетание прошло в Стамбуле.

Эрдоган стал свидетелем на свадьбе игрока «Арсенала» Озила

Здоровье Малышева определила самую опасную болезнь XXI века Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.

Футбол Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.

Игры Утечка: Elden Ring — совместная игра FromSoftware и Джорджа Мартина В сеть по ошибке Bandai Namco попал постер Elden Ring — по данным инсайдера Дэниеля Ахмада, это и есть совместный проект FromSoftware и Джорджа Мартина, о котором уже некоторое время гуляют слухи.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.

Культура Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети» Закрывать шоу после скандала с результатами в финале шестого сезона конкурса канал не планирует, заверил Эрнст.

Баскетбол «Торонто» упрочил преимущество в серии с «Голден Стэйт» Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Торонто", который будет хозяином площадки в следующей встрече 10 июня.

Армия и оружие Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».

Футбол Андрей Шевченко: «Переполняют эмоции - и все они только положительные» Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после разгромной победы над Сербией в матче отборочного турнира Евро-2020 (5:0) признался, что очень рад.

Наука Броня из пены защитит военную технику от пуль Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.

Гаджеты Появились первые скриншоты новой операционной системы Huawei Первые изображения собственной операционной системы Huawei были опубликованы в Сети.

Политика Японцы думают над безвизом россиянам Как утверждают источники Sankei, если Япония согласится на на безвизовый режим между Сахалином и Хоккайдо, она фактически признает суверенитет России над четырьмя островами южной части Курил, поскольку те входят в состав Сахалинской области.

Происшествия Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года Компании Boeing стало известно о проблемах в работе системы предупреждения пилотов об опасном угле атаки, характерном для модели 737 МАХ, еще два года назад.

Шоу-бизнес Дочка Леры Кудрявцевой получила неординарный подарок Дочка Леры Кудрявцевой получила от ее стилиста Макса Гора неординарный подарок. Он преподнес ей куклу – копию матери.

Общество День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.

Политика Кандидат на пост Мэй признался в употреблении наркотиков Британский министр окружающей среды и сельского хозяйства, кандидат в лидеры Консервативной партии Майкл Гоув признался в употреблении кокаина, пишет Daily Mail.

Шоу-бизнес Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота» Родственники продюсера Бари Алибасова, ранее госпитализированного с отравлением, намерены подать в суд на производителя средства для очистки труб «Крот».

Политика Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов проводить фотофиксацию техосмотра транспортных средств.

Происшествия Мужчина в Ленобласти скончался после наезда на животное В результате ДТП, как сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, водитель скончался на месте.

Происшествия Задержан восьмой фигурант по делу об убийстве экс-бойца ГРУ Официальное сообщение о задержании 8-го участника массовой драки, закончившейся убийством бывшего военнослужащего ГРУ Никиты Белянкина, появилось на официальном сайте Следственного Комитета.

Музыка Jethro Tull включит стихи и новую музыку в юбилейную книжку Как сообщает Prog Rock, помимо воспоминаний, фотографий и прочих архивных материалов она будет включать и новый музыкальный материал.

Здоровье Исследователи составили топ-3 самых полезных завтраков Завтрак может быть как полезным, позволяющим правильно настроиться на весь день, так и вредным, не приносящим пользы нашему здоровью.