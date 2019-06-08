Футбол
Эрдоган стал свидетелем на свадьбе игрока «Арсенала» ОзилаГазета.Ru 01:41
Президент Турции Реджеп Эрдоган посетил свадьбу полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила, передает "Советский спорт". Как сообщает Daily Mail, бракосочетание прошло в Стамбуле.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:10, Ашберн
Здоровье
Малышева определила самую опасную болезнь XXI века
Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.
Обновлено вчера в 12:08
Футбол
Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов
Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.
Обновлено в 00:33
Игры
Утечка: Elden Ring — совместная игра FromSoftware и Джорджа Мартина
В сеть по ошибке Bandai Namco попал постер Elden Ring — по данным инсайдера Дэниеля Ахмада, это и есть совместный проект FromSoftware и Джорджа Мартина, о котором уже некоторое время гуляют слухи.
Обновлено вчера в 20:10
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено вчера в 02:59
Культура
Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»
Закрывать шоу после скандала с результатами в финале шестого сезона конкурса канал не планирует, заверил Эрнст.
Обновлено в 01:57
Баскетбол
«Торонто» упрочил преимущество в серии с «Голден Стэйт»
Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Торонто", который будет хозяином площадки в следующей встрече 10 июня.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Армия и оружие
Россия передала гуманитарную помощь в самый пострадавший район Алеппо
Российские военнослужащие передали мирным жителям сирийского города Алеппо гуманитарную помощь.
Обновлено в 01:48
Футбол
Андрей Шевченко: «Переполняют эмоции - и все они только положительные»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после разгромной победы над Сербией в матче отборочного турнира Евро-2020 (5:0) признался, что очень рад.
Обновлено вчера в 19:13
Наука
Броня из пены защитит военную технику от пуль
Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено 06 июня в 11:16
Кино
Ликвидатор из Чернобыля обвинил HBO в искажении правды
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток
Обновлено вчера в 23:25
Гаджеты
Появились первые скриншоты новой операционной системы Huawei
Первые изображения собственной операционной системы Huawei были опубликованы в Сети.
Обновлено вчера в 20:49
Политика
Японцы думают над безвизом россиянам
Как утверждают источники Sankei, если Япония согласится на на безвизовый режим между Сахалином и Хоккайдо, она фактически признает суверенитет России над четырьмя островами южной части Курил, поскольку те входят в состав Сахалинской области.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года
Компании Boeing стало известно о проблемах в работе системы предупреждения пилотов об опасном угле атаки, характерном для модели 737 МАХ, еще два года назад.
Обновлено вчера в 22:20
Шоу-бизнес
Дочка Леры Кудрявцевой получила неординарный подарок
Дочка Леры Кудрявцевой получила от ее стилиста Макса Гора неординарный подарок. Он преподнес ей куклу – копию матери.
Обновлено в 00:25
Общество
День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом
Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Кандидат на пост Мэй признался в употреблении наркотиков
Британский министр окружающей среды и сельского хозяйства, кандидат в лидеры Консервативной партии Майкл Гоув признался в употреблении кокаина, пишет Daily Mail.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Родственники продюсера Бари Алибасова, ранее госпитализированного с отравлением, намерены подать в суд на производителя средства для очистки труб «Крот».
Обновлено вчера в 09:50
Наука
Определена главная причина старения
Обновлено вчера в 05:09
Общество
Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов проводить фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия
Мужчина в Ленобласти скончался после наезда на животное
В результате ДТП, как сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, водитель скончался на месте.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия
Задержан восьмой фигурант по делу об убийстве экс-бойца ГРУ
Официальное сообщение о задержании 8-го участника массовой драки, закончившейся убийством бывшего военнослужащего ГРУ Никиты Белянкина, появилось на официальном сайте Следственного Комитета.
Обновлено вчера в 17:41
Музыка
Jethro Tull включит стихи и новую музыку в юбилейную книжку
Как сообщает Prog Rock, помимо воспоминаний, фотографий и прочих архивных материалов она будет включать и новый музыкальный материал.
Обновлено вчера в 14:10
Здоровье
Исследователи составили топ-3 самых полезных завтраков
Завтрак может быть как полезным, позволяющим правильно настроиться на весь день, так и вредным, не приносящим пользы нашему здоровью.
Обновлено вчера в 11:10
Футбол
Дубль Месси помог сборной Аргентины разгромить Никарагуа
Обновлено в 01:40
Происшествия
Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия
Полиция заявила о найденном кокаине в квартире журналиста Голунова
В квартире, которую журналист «Медузы» Иван Голунов арендует в Москве, были обнаружены 5 г кокаина, сообщается на сайте главного управления МВД по столице.
Обновлено вчера в 16:04