Футбол

Эрдоган стал свидетелем на свадьбе игрока «Арсенала» ОзилаГазета.Ru 01:41

Президент Турции Реджеп Эрдоган посетил свадьбу полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила, передает "Советский спорт". Как сообщает Daily Mail, бракосочетание прошло в Стамбуле.
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Президент Турции стал свидетелем на свадьбе хавбека «Арсенала» Озила

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Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
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Месут Озил
Немецкий футболист
Немецкий футболист турецкого происхождения, выступающий за английский клуб «Арсенал» на позиции атакующего полузащитника. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.
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