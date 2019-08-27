Политика
Вести.RuПутин и Эрдоган обсудили покупку Су-57
Турецкий президент Реджеп Эрдоган заинтересовался российским самолетом пятого поколения Су-57. Во время осмотра экспозиции авиасалона МАКС-2019 он спросил, летает ли этот истребитель. Владимир Путин ответил утвердительно.
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Политика
Макрон заявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об окончании эпохи западного доминирования в мире из-за изменений в геополитике.
Коммерсантъ 06:58
Политика
Президент Бразилии потребовал извинений от Макрона
Президент Бразилии Жаир Болсонару порекомендовал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону извиниться за оскорбления в свой адрес.
Известия 10:44
Политика
Путин и Эрдоган договорились о мерах по стабилизации в Сирии
Президенты России и Турции на переговорах в рамках авиасалона МАКС обсудили ситуацию в Сирии, прежде всего, Идлиб, и наметили дополнительные совместные меры для нейтрализации террористических очагов.
Российская газета 11:35
Политика
Владимир Путин назвал сроки поставок газа по «Турецкому потоку»
Говорит Москва 11:44
Энергетика
Кобылкин заявил о росте числа месторождений с трудноизвлекаемой нефтью
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил о росте доли месторождений в России, где добывать нефть сложно.
RT на русском 12:05
Политика
Песков заявил об отсутствии приглашения Путину на саммит G7 от Трампа
Президент США Дональд Трамп пока не направлял в Кремль приглашение президенту Владимиру Путину на следующий саммит «Большой семерки».
РБК 04:55
Наука
Голосовые помощники жалуются на грубость пользователей
Центр социального проектирования "Платформа" опубликовал результаты эксперимента, который показал, что роботы жалуются на человеческую грубость, прогнозируют войну человечества с машинами, а также хотят полететь в космос.
Ореанда-Новости 24 августа в 05:31
Происшествия
В подмосковном детдоме умер ребенок с ДЦП, отнятый у матери
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова направила запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру в связи с обстоятельствами, которые привели к смерти ребенка с ДЦП в подмосковном детдоме.
Вести.Ru 11:53
Политика
В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости 08:07
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская загорает топлес — фото
"Одноклассники": Собчак предстала в компании стриптизеров в противогазах — фото На фото Успенская лежит на песчаном пляже на покрывале спиной к камере.
Пятый канал 09:36
Музыка
Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»
Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости 05:37
Политика
В Жуковском открывается международный авиасалон МАКС-2019
До пятницы авиасалон принимает иностранных заказчиков, делегации из 40 стран.
Первый канал 00:30
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 09:43
Политика
Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 08:25
Армия и оружие
Главный храм Минобороны украсят флагами
По словам генерала, многое из увиденного будет использовано в интерьерах главного храма Вооруженных сил.
Московский Комсомолец 12:07
Транспорт
Власти Москвы утвердили тарифы проезда по МЦД
Цена поездки по Московским центральным диаметрам (МЦД) в пределах Москвы будет равна стоимости билета в метро – 38 рублей, в пригороде - 45 рублей, тарифы в дальней зоне составят 23 рубля за зону, сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы, прошедшему во вторник.
РИА Новости 10:48
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Шоу-бизнес
В Москве госпитализирован певец Юлиан
Накануне.Ru 03:47
Происшествия
Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Магнитского
Минюст России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. семье аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 04:52
Футбол
Егоров отметил хороший уровень судейства в 7-ом туре РПЛ
Судейство седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прошло на высоком уровне, Об этом сообщает руководитель Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
МК-Спорт 11:21
Армия и оружие
Появилось видео стрельбы из самого мощного в мире миномета
В интернете разместили видео процесса стрельбы из крупнейшего в мире миномета «Тюльпан».
OAnews 06:14
Теннис
Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Известия вчера в 21:51
Спорт
СБР и биатлонисты сборной России нашли компромисс по контрактам
27 августа на заседании правления Союза биатлонистов России в результате диалога между руководством организации и спортсменами из мужской сборной был достигнут компромисс по контрактам.
Газета.Ru 12:08
Экономика
Потребление рыбы россиянами оказалось на 5 кг меньше нормы
Реальное потребление рыбы в РФ в прошлом году составило 15,6 кг на человека, что на 5 кг ниже нормы, рекомендуемой Минздравом для здорового питания, подсчитал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
Интерфакс 11:10
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
РИА Новости вчера в 13:49