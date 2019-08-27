Политика

Вести.RuВести.RuПутин и Эрдоган обсудили покупку Су-57

Турецкий президент Реджеп Эрдоган заинтересовался российским самолетом пятого поколения Су-57. Во время осмотра экспозиции авиасалона МАКС-2019 он спросил, летает ли этот истребитель. Владимир Путин ответил утвердительно.
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Путин предложил туркам полетать на Су-30СМ

Lenta.ru11:03

Борисов: Турция демонстрирует интерес к российским вооружениям

ТАСС11:54

Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57

РИА Новости06:43

Эрдоган спросил у Путина, летает ли Су-57

Интерфакс08:59

Путин на вопрос Эрдогана о Су-57 ответил словами «можете купить»

РБК09:06

Путин на вопрос Эрдогана о Су-57: летает, можете купить

Коммерсантъ09:30

Эрдоган спросил Путина о возможности покупки Су-57

RT на русском10:31
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Политика

Макрон заявил о конце эпохи доминирования Запада

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об окончании эпохи западного доминирования в мире из-за изменений в геополитике.
Коммерсантъ 06:58
Политика

Президент Бразилии потребовал извинений от Макрона

Президент Бразилии Жаир Болсонару порекомендовал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону извиниться за оскорбления в свой адрес.
Известия 10:44
Политика

Путин и Эрдоган договорились о мерах по стабилизации в Сирии

Президенты России и Турции на переговорах в рамках авиасалона МАКС обсудили ситуацию в Сирии, прежде всего, Идлиб, и наметили дополнительные совместные меры для нейтрализации террористических очагов.
Российская газета 11:35
Политика

Владимир Путин назвал сроки поставок газа по «Турецкому потоку»

Говорит Москва 11:44
Энергетика

Кобылкин заявил о росте числа месторождений с трудноизвлекаемой нефтью

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил о росте доли месторождений в России, где добывать нефть сложно.
RT на русском 12:05
Политика

Песков заявил об отсутствии приглашения Путину на саммит G7 от Трампа

Президент США Дональд Трамп пока не направлял в Кремль приглашение президенту Владимиру Путину на следующий саммит «Большой семерки».
РБК 04:55
Наука

Голосовые помощники жалуются на грубость пользователей

Центр социального проектирования "Платформа" опубликовал результаты эксперимента, который показал, что роботы жалуются на человеческую грубость, прогнозируют войну человечества с машинами, а также хотят полететь в космос.
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова направила запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру в связи с обстоятельствами, которые привели к смерти ребенка с ДЦП в подмосковном детдоме.
Вести.Ru 11:53
Политика

В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа

Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
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В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы

Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
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"Одноклассники": Собчак предстала в компании стриптизеров в противогазах — фото На фото Успенская лежит на песчаном пляже на покрывале спиной к камере.
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Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
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В Жуковском открывается международный авиасалон МАКС-2019

До пятницы авиасалон принимает иностранных заказчиков, делегации из 40 стран.
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Общество

В Москве повысили минимальную пенсию

Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
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Футбол

Игрок «Краснодара» Иван продолжит карьеру в румынском клубе

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Политика

Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 08:25
Армия и оружие

Главный храм Минобороны украсят флагами

По словам генерала, многое из увиденного будет использовано в интерьерах главного храма Вооруженных сил.
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Власти Москвы утвердили тарифы проезда по МЦД

Цена поездки по Московским центральным диаметрам (МЦД) в пределах Москвы будет равна стоимости билета в метро – 38 рублей, в пригороде - 45 рублей, тарифы в дальней зоне составят 23 рубля за зону, сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы, прошедшему во вторник.
РИА Новости 10:48
Общество

Появилось видео схода селя во Владивостоке

В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Экономика

Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян

Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
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Накануне.Ru 03:47
Происшествия

Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Магнитского

Минюст России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. семье аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявили в пресс-службе ведомства.
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Футбол

Егоров отметил хороший уровень судейства в 7-ом туре РПЛ

Судейство седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прошло на высоком уровне, Об этом сообщает руководитель Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
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Появилось видео стрельбы из самого мощного в мире миномета

В интернете разместили видео процесса стрельбы из крупнейшего в мире миномета «Тюльпан».
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Происшествия

Не дождалась помощи: пенсионерка умерла возле больницы в Севастополе

Газета.Ru 09:23
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Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Известия вчера в 21:51
Спорт

СБР и биатлонисты сборной России нашли компромисс по контрактам

27 августа на заседании правления Союза биатлонистов России в результате диалога между руководством организации и спортсменами из мужской сборной был достигнут компромисс по контрактам.
Газета.Ru 12:08
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Потребление рыбы россиянами оказалось на 5 кг меньше нормы

Реальное потребление рыбы в РФ в прошлом году составило 15,6 кг на человека, что на 5 кг ниже нормы, рекомендуемой Минздравом для здорового питания, подсчитал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
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Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу

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