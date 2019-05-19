Армия и оружие

Эрдоган сообщил о возможности совместного с Россией производства С-500RT на русском 19:13

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных систем С-500. Как сообщает NTV, по словам турецкого лидера, закупка систем С-400 является «свершившимся фактом».
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Эрдоган сообщил о возможности совместного с Россией производства С-500

РИА Новости22:52

Эрдоган заявил о планах совместно с Россией производить С-500

РБК20:19

Reuters: Турция будет участвовать в производстве С-500 совместно с Россией

ТАСС17:52

Эрдоган: По С-400 сделка завершена, потом речь пойдет и об С-500

Комсомольская правда18:45

Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства систем ПВО

URA.Ru18:36

Эрдоган сообщил о возможности совместного с Россией производства С-500

RT на русском19:13

Эрдоган заявил о возможности совместного производства с Россией С‐500

Телеканал 360°17:49
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Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено в 19:02
Общество

Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Общество

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Обновлено в 07:00
Хоккей

Ковальчук: у Латвии была тройная мотивация, они пытались нас вывести

Латвия всегда была крепкой командой. Тем более играть против нас для них тройная мотивация.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие

Россию заподозрили в подготовке вооруженного конфликта с Эстонией

Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил о подготовке Россией вооруженного конфликта на западном направлении.
Обновлено в 17:51
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях пилота и экипажа SSJ-100

Росавиация представила документ о действиях командира и экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Шереметьево, сообщает РИА Новости, в распоряжении которого находится копия текста.
Обновлено вчера в 12:35
Здоровье

Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год

В Роспотребнадзоре сообщили, что на конец 2018 года в России зарегистрировано более 1 млн граждан с ВИЧ, только 87,7 тыс. новых случаев - за прошлый год.
Обновлено в 17:09
Армия и оружие

В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг Ирана

МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество занять жёсткую позицию в отношении Ирана.
Обновлено в 21:23
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема

Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Происшествия

Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео

Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:36
Авто

Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей

Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено в 02:56
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорт» в финале Кубка Англии

Обновлено в 16:15
Политика

Трамп выступил за расследование связей Байдена с Китаем

Президент США Дональд Трамп поддержал идею провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.
Обновлено в 00:46
Общество

Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»

В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено 16 мая в 07:00
Футбол

Владелец «Монако» Рыболовлев поздравил игроков с победой над «Амьеном»

В матче 37-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Амьен" (2:0), передает "Советский спорт".
Обновлено в 21:01
Общество

В Екатеринбурге защитники сквера и мэр согласовали свои позиции

В Екатеринбурге завершилась встреча между защитниками сквера у театра Драмы, где планируется построить храм Святой Екатерины, и мэром города Александром Высокинским.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

Фигуристка Аделина Сотникова поделилась планами на отпуск

На странице своего Instagram российская фигуристка Аделина Сотникова поделилась с подписчиками планами на отпуск.
Обновлено в 08:12
Футбол

Программа «Инсайдеры» расскажет о положении дел в «Рубине»

Герой выпуска – гендиректор ФК «Рубин» Рустем Сайманов, который расскажет о финансовом положении клуба и зарплатах игроков.
Обновлено в 14:08
Экономика

Россия остается лидером в импорте овощей и фруктов из Турции

Обновлено в 07:06
Политика

В США раскрыли «настоящую» цену Су-57

76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Общество

«Кошмар что творится». Жители села под Нижним Тагилом жалуются на огромную свалку

Обновлено в 09:57
Общество

Потерявшегося ребенка в Новой Москве нашли живым

Ребенка, потерявшегося в лесу в Новой Москве, возле поселка Кокошкино, нашли живым и невредимым.
Обновлено в 16:59
Музыка

На «Евровидении» в Израиле исландская группа поддержала Палестину

Исландская группа Hatari, представлявшая свою страну на «Евровидении-2019», использовала международный музыкальный конкурс, который в этому году прошел в Тель-Авиве, для протеста против оккупации Израилем палестинских территорий.
Обновлено в 20:30
Происшествия

Мужчина погиб в драке дачников в Подмосковье

Мужчина скончался в результате драки, произошедшей между дачниками в подмосковном Домодедове, пишет 18 мая РЕН ТВ.
Обновлено в 16:01
Музыка

Выяснилось, зачем победитель «Евровидения» скрыл, что он гей

Победитель "Евровидения - 2019" певец Дункан Лоуренс в канун финала конкурса признался, что он — бисексуал, сообщает Super.ru.
Обновлено в 20:26
Общество

В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире

Обновлено в 22:22
Политика

Зеленский заявил, что Украина вернет Крым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина вернет Крым.
Обновлено в 04:18
Общество

Сколько в России стоит счастье

Напомню, что в ней я высказал соображение, что реальный (а не сильно заниженный официальный) уровень бедности в России стоило бы, с учетом непрерывного сокращения уровня доходов жителей РФ и двукратного падения национальной валюты в 2014—2015 годах, отсчитывать как раз приблизительно от такой суммы — 25 тысяч рублей на человека.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
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