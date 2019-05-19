Армия и оружие
Эрдоган сообщил о возможности совместного с Россией производства С-500RT на русском 19:13
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных систем С-500. Как сообщает NTV, по словам турецкого лидера, закупка систем С-400 является «свершившимся фактом».
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Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено в 19:02
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Общество
Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Обновлено в 07:00
Хоккей
Ковальчук: у Латвии была тройная мотивация, они пытались нас вывести
Латвия всегда была крепкой командой. Тем более играть против нас для них тройная мотивация.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
Россию заподозрили в подготовке вооруженного конфликта с Эстонией
Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил о подготовке Россией вооруженного конфликта на западном направлении.
Обновлено в 17:51
Происшествия
В Росавиации рассказали о действиях пилота и экипажа SSJ-100
Росавиация представила документ о действиях командира и экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Шереметьево, сообщает РИА Новости, в распоряжении которого находится копия текста.
Обновлено вчера в 12:35
Здоровье
Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год
В Роспотребнадзоре сообщили, что на конец 2018 года в России зарегистрировано более 1 млн граждан с ВИЧ, только 87,7 тыс. новых случаев - за прошлый год.
Обновлено в 17:09
Армия и оружие
В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг Ирана
МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество занять жёсткую позицию в отношении Ирана.
Обновлено в 21:23
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Происшествия
Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео
Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:36
Авто
Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей
Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено в 02:56
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорт» в финале Кубка Англии
Обновлено в 16:15
Политика
Трамп выступил за расследование связей Байдена с Китаем
Президент США Дональд Трамп поддержал идею провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.
Обновлено в 00:46
Общество
Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено 16 мая в 07:00
Футбол
Владелец «Монако» Рыболовлев поздравил игроков с победой над «Амьеном»
В матче 37-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Амьен" (2:0), передает "Советский спорт".
Обновлено в 21:01
Общество
В Екатеринбурге защитники сквера и мэр согласовали свои позиции
В Екатеринбурге завершилась встреча между защитниками сквера у театра Драмы, где планируется построить храм Святой Екатерины, и мэром города Александром Высокинским.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Фигуристка Аделина Сотникова поделилась планами на отпуск
На странице своего Instagram российская фигуристка Аделина Сотникова поделилась с подписчиками планами на отпуск.
Обновлено в 08:12
Футбол
Программа «Инсайдеры» расскажет о положении дел в «Рубине»
Герой выпуска – гендиректор ФК «Рубин» Рустем Сайманов, который расскажет о финансовом положении клуба и зарплатах игроков.
Обновлено в 14:08
Политика
В США раскрыли «настоящую» цену Су-57
76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Общество
«Кошмар что творится». Жители села под Нижним Тагилом жалуются на огромную свалку
Обновлено в 09:57
Общество
Потерявшегося ребенка в Новой Москве нашли живым
Ребенка, потерявшегося в лесу в Новой Москве, возле поселка Кокошкино, нашли живым и невредимым.
Обновлено в 16:59
Музыка
На «Евровидении» в Израиле исландская группа поддержала Палестину
Исландская группа Hatari, представлявшая свою страну на «Евровидении-2019», использовала международный музыкальный конкурс, который в этому году прошел в Тель-Авиве, для протеста против оккупации Израилем палестинских территорий.
Обновлено в 20:30
Происшествия
Мужчина погиб в драке дачников в Подмосковье
Мужчина скончался в результате драки, произошедшей между дачниками в подмосковном Домодедове, пишет 18 мая РЕН ТВ.
Обновлено в 16:01
Музыка
Выяснилось, зачем победитель «Евровидения» скрыл, что он гей
Победитель "Евровидения - 2019" певец Дункан Лоуренс в канун финала конкурса признался, что он — бисексуал, сообщает Super.ru.
Обновлено в 20:26
Общество
В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире
Обновлено в 22:22
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернет Крым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина вернет Крым.
Обновлено в 04:18
Общество
Сколько в России стоит счастье
Напомню, что в ней я высказал соображение, что реальный (а не сильно заниженный официальный) уровень бедности в России стоило бы, с учетом непрерывного сокращения уровня доходов жителей РФ и двукратного падения национальной валюты в 2014—2015 годах, отсчитывать как раз приблизительно от такой суммы — 25 тысяч рублей на человека.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44