Армия и оружие
Эрдоган сообщил о возможности совместного с Россией производства С-500RT на русском вчера в 19:13
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных систем С-500. Как сообщает NTV, по словам турецкого лидера, закупка систем С-400 является «свершившимся фактом».
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Музыка
Победителем «Евровидения-2019» стали Нидерланды
Обновлено вчера в 19:10
Религия
Епархия не откажется от строительства храма в сквере Екатеринбурга
В Екатеринбурге епархия не собирается отказываться от строительства храма святой Екатерины у Театра драмы, на территории сквера.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
Миллиарды полковников ФСБ показали на видео
В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено вчера в 13:29
Политика
Порошенко дал советы Зеленскому
Президент Украины Петр Порошенко посоветовал, победившему на президентских выборах страны Владимиру Зеленскому, усиливать санкционное давление на Россию.
Обновлено вчера в 08:15
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины
Обновлено вчера в 09:02
Политика
В США истребители Су-57 оценили в 34 млн долларов
В США оценили реальную стоимость модернизированных истребителей Су-57 российской сборки.
Обновлено вчера в 10:06
Транспорт
В России ограничат движение грузовиков по трассам в дневное время
С 20 мая по 31 августа на некоторых участках российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса Цельсия.
Обновлено вчера в 23:53
Хоккей
Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019
Обновлено вчера в 08:48
Спорт
Загитова поблагодарила всех за поздравления с днем рождения
Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова поблагодарила всех за поздравления с днем рождения, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:15
Происшествия
Протестовавшие против Евровидения ортодоксальные иудеи задержаны
Израильская полиция сообщила о задержании шести представителей ультрарелигиозной еврейской общины, которые накануне, 18 мая, протестовали против нарушения шабата при проведении песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено в 00:56
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования в финале Евровидения
Организаторы Евровидения приняли решение о дисквалификации белорусского жюри перед финалом песенного конкурса.
Обновлено вчера в 12:54
Культура
Драматический театр Тихоокеанского флота представляет во Владивостоке новый просветительский проект «Театральное собрание»
В рамках 85-го, юбилейного сезона и Года театра в России Драматический театр Тихоокеанского флота представляет для тихоокеанцев, жителей и гостей Владивостока новый просветительский проект «Театральное собрание».
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери
21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено вчера в 11:17
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Единоборства
Дос Аньос победил Ли в главном поединке UFC Fight Night
В главном поединке соревнований Рафаэль Дос Аньос, выступающий в полусреднем весе, победил Кевина Ли.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Белый дом назвал состав делегации США на инаугурацию Зеленского
Список распространил Белый дом, его на своей странице в Twitter опубликовал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, который стал одним из членов делегации.
Обновлено вчера в 23:07
Энергетика
«Газпром» открыл два месторождения на Ямале
В пятницу, 17 мая, «Газпром» сообщил об открытии двух месторождений в российской Арктике.
Обновлено 17 мая в 14:27
Религия
В РПЦ пожалели о насилии при строительстве храма в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 10:14
Общество
«Ночные футболисты» не дают спать жителям домов у стадиона школы №8 в Южно-Сахалинске
Обновлено вчера в 23:09
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено вчера в 03:32
Транспорт
British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено вчера в 07:54
Общество
В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире
Японец Масао Мацумомто из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
В ХМАО перевернулась лодка с тремя рыбаками
Обновлено вчера в 13:04
Политика
На Украине оценили потери из-за сокращения торговли с Россией
За пять лет сокращения торговли с Россией Украина потеряла около $80 млрд. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский.
Обновлено вчера в 23:34
Общество
Украденный мост: В Киеве готовят к открытию архитектурное чудо. Фоторепортаж
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар по Дамаску
По сообщениям РИА Новости, сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по позициям, расположенным недалеко от Дамаска.
Обновлено 17 мая в 22:30
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Здоровье
Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год
Более 318 тыс. инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) россиян умерли с момента начала регистрации заболевания в РФ.
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Мэй предложит британским депутатам варианты улучшения сделки по Brexit
Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй предложит британским парламентариям пакет мер для включения их в законопроект к соглашению об условиях выхода страны из Евросоюза, чтобы добиться поддержки необходимого числа депутатов в отношении ее плана по реализации процесса Brexit.
Обновлено вчера в 20:04