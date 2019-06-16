Политика

Эрдоган сообщил о поставках С-400 в июлеКоммерсантъ 04:18

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам, что ожидает начала поставок российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в первой половине июля. по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), состоявшийся накануне в Таджикистане.
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Выступая перед журналистами после возвращения с саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе, Эрдоган заявил, что обсуждал тему поставок системы ПВО с Россией, сообщает NTV Turk
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