Эрдоган сообщил о поставках С-400 в июлеКоммерсантъ 04:18

с чего всё началось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам, что ожидает начала поставок российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в первой половине июля. по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), состоявшийся накануне в Таджикистане.

Эрдоган сообщил о поставках С-400 в июле

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Политика В Кремле отреагировали на обвинения Ирана в ситуации с танкерами В Крмле назвали "голословными" обвинения в адрес Ирана из-за ситуации с танкерами в Оманском заливе, сообщает РИА "Новости".

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Космос Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.

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Происшествия Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

Гаджеты На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».

Политика Крымчан анонимно опросят о цели поездок на Украину Украинские власти проведут мониторинг поездок жителей Крыма на Украину.

Музыка Элвин Грей выложил «примирительный» пост с солистом группы «Пицца» Радик Юльякшин, больше известный как Элвин Грей, выложил у себя на странице в соцсетях фотографию с солистом группы «Пицца» Сергеем Приказчиковым.