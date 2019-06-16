Политика
Эрдоган сообщил о поставках С-400 в июлеКоммерсантъ 04:18
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам, что ожидает начала поставок российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в первой половине июля. по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), состоявшийся накануне в Таджикистане.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:59, Вашингтон
Политика
В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими
12 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом Дуда заявил, что хотел бы дружественных отношений с Россией как с соседом, который во всем превосходит Польшу, кроме одного — поляки более отважные, бесстрашные и готовы воевать до конца, невзирая ни на что.
Обновлено в 00:37
Спорт
Футболист Дмитрий Булыкин выдвинулся в Мосгордуму
Экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин заявил о намерении участвовать в выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 04:31
Футбол
Буффон рассказал, почему ушел из «ПСЖ»
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Великобритания отправит спецназ в Персидский залив
Обновлено в 02:51
Происшествия
В больнице оценили состояние Бари Алибасова
Обновлено в 05:22
Происшествия
Задержаны еще 12 участников массовой драки под Пензой
Следователи совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России установили и задержали еще 12 человек, подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Общество
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Культура
Появилось видео, где Том Хэнкс на спор грабит магазин
Обновлено в 04:55
Общество
Определена связь между знаком зодиака и успешным поиском работы
Специалисты сервиса Superjob проанализировали более 25 млн резюме российских пользователей, чтобы определить связь знака зодиака человека и шанс на трудоустройство, и хорошее развитие карьеры.
Обновлено в 04:40
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене
Китайский смартфон Xiaomi Mi 9, официальная презентация которого состоялась несколько месяцев тому назад, впервые с момента старта продаж упал в цене.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие
Сирийские войска заняли стратегические высоты в провинции Хама
Бойцы сирийской армии в субботу заняли стратегические высоты Телль-Мильх на северо-западе провинции Хама.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 03:59
Политика
Экс-канцлера Германии Шредера пригласили посетить Крым
Ранее в интервью Bild Шредер отметил, что "Крым — это давняя русская территория", а его передача Украинской ССР во времена Хрущева была обусловлена особенностями советского подхода к управлению страной.
Обновлено в 02:26
Происшествия
В Брянске пассажирский поезд потерял вагон
Отправление пассажирского поезда № 738 Брянск-Москва со станции Брянск-Орловский было задержано из-за того, что при трогании состава у него отцепился один из вагонов, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
Обновлено в 05:39
Культура
Загитова выступила под любимую песню Медведевой
В одном из своих недавних интервью Медведева рассказала, что именно песня Билли Айлиш "Bad guy" является одной из ее любимых композиций.
Обновлено вчера в 11:42
Политика
Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Общество
Названа средняя по России стоимость банкета на школьный выпускной
В России средняя стоимость банкета на выпускной для одного школьника составит 1,68 тыс. рублей, для класса из 30 учеников — 50,4 тыс. рублей.
Обновлено в 05:26
Спорт
Москва выделила почти 40 млн на турнир по FIFA для 15 зрителей
В Москве в спортивном комплексе ЦСКА 15 июня прошел турнир Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19.
Обновлено в 03:55
Технологии
В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей
В Сети появилось видео, демонстрирующее издевательства людей над роботом.
Обновлено в 05:34
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Здоровье
Ароматные и полезные. Рецепты заготовок, которые всегда получаются
Представляем вашему вниманию рецепты из книги Инны Метельской-Шереметьевой "Кулинарная КОНСЕРВАтория" Удивительные яблоки Ингредиенты: 5 средних яблок, сок 1 лимона, 4 киви, 1 ст. ложка воды, 600 г сахара.
Обновлено вчера в 16:58
Гаджеты
На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind
В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
На Украине обнаружили две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»
Украинская компания «Укртранснафта» недалеко от российской границы обнаружила и ликвидировала две несанкционированные врезки в нефтепровод «Дружба».
Обновлено вчера в 13:05
Политика
Украина предложила Молдавии транзит газа из ЕС
Общая мощность в точках соединений между Молдавией и Украиной позволяет транспортировать до 15 млн кубометров газа в сутки, что полностью покрывает потребности молдавских потребителей, указывает компания.
Обновлено 14 июня в 08:27
Армия и оружие
Росстат впервые назвал число погибших при военных действиях граждан
В 2018 году при военных действиях погибли четыре человека: трое горожан и один селянин.
Обновлено вчера в 07:54