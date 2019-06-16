Эрдоган сообщил о поставках С-400 в июлеКоммерсантъ 04:18

с чего всё началось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам, что ожидает начала поставок российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в первой половине июля. по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), состоявшийся накануне в Таджикистане.

Политика В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими 12 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом Дуда заявил, что хотел бы дружественных отношений с Россией как с соседом, который во всем превосходит Польшу, кроме одного — поляки более отважные, бесстрашные и готовы воевать до конца, невзирая ни на что.

Спорт Футболист Дмитрий Булыкин выдвинулся в Мосгордуму Экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин заявил о намерении участвовать в выборах в Мосгордуму.

Происшествия Задержаны еще 12 участников массовой драки под Пензой Следователи совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России установили и задержали еще 12 человек, подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.

Происшествия В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.

Общество Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.

Происшествия Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.

Общество Определена связь между знаком зодиака и успешным поиском работы Специалисты сервиса Superjob проанализировали более 25 млн резюме российских пользователей, чтобы определить связь знака зодиака человека и шанс на трудоустройство, и хорошее развитие карьеры.

Гаджеты Смартфон Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене Китайский смартфон Xiaomi Mi 9, официальная презентация которого состоялась несколько месяцев тому назад, впервые с момента старта продаж упал в цене.

Армия и оружие Сирийские войска заняли стратегические высоты в провинции Хама Бойцы сирийской армии в субботу заняли стратегические высоты Телль-Мильх на северо-западе провинции Хама.

Политика Экс-канцлера Германии Шредера пригласили посетить Крым Ранее в интервью Bild Шредер отметил, что "Крым — это давняя русская территория", а его передача Украинской ССР во времена Хрущева была обусловлена особенностями советского подхода к управлению страной.

Происшествия В Брянске пассажирский поезд потерял вагон Отправление пассажирского поезда № 738 Брянск-Москва со станции Брянск-Орловский было задержано из-за того, что при трогании состава у него отцепился один из вагонов, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Культура Загитова выступила под любимую песню Медведевой В одном из своих недавних интервью Медведева рассказала, что именно песня Билли Айлиш "Bad guy" является одной из ее любимых композиций.

Политика Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.

Происшествия В центре Киева прогремел мощный взрыв В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».

Общество Названа средняя по России стоимость банкета на школьный выпускной В России средняя стоимость банкета на выпускной для одного школьника составит 1,68 тыс. рублей, для класса из 30 учеников — 50,4 тыс. рублей.

Спорт Москва выделила почти 40 млн на турнир по FIFA для 15 зрителей В Москве в спортивном комплексе ЦСКА 15 июня прошел турнир Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19.

Здоровье Ароматные и полезные. Рецепты заготовок, которые всегда получаются Представляем вашему вниманию рецепты из книги Инны Метельской-Шереметьевой "Кулинарная КОНСЕРВАтория" Удивительные яблоки Ингредиенты: 5 средних яблок, сок 1 лимона, 4 киви, 1 ст. ложка воды, 600 г сахара.

Гаджеты На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».

Происшествия На Украине обнаружили две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба» Украинская компания «Укртранснафта» недалеко от российской границы обнаружила и ликвидировала две несанкционированные врезки в нефтепровод «Дружба».

Политика Украина предложила Молдавии транзит газа из ЕС Общая мощность в точках соединений между Молдавией и Украиной позволяет транспортировать до 15 млн кубометров газа в сутки, что полностью покрывает потребности молдавских потребителей, указывает компания.