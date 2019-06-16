Политика
Эрдоган сообщил о поставках С-400 в июлеКоммерсантъ 04:18
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам, что ожидает начала поставок российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в первой половине июля. по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), состоявшийся накануне в Таджикистане.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:59, Вашингтон
Экономика
Стоимость лекарств вырастет на один рубль за счет маркировки
В результате себестоимость одной упаковки лекарственного препарата вырастает в среднем на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода, - на 1,3 рубля.
Обновлено в 03:45
Общество
Названа средняя стоимость банкета на школьный выпускной
В среднем траты на одного выпускника составят 1,68 тысячи рублей, подсчитали специалисты производителя онлайн-касс «Эвотор».
Обновлено в 06:36
Общество
Тридцатиградусная жара вернется в Москву на новой рабочей неделе
Жаркая погода начнет возвращаться в Москву со вторника, температура воздуха будет расти, при этом существенных осадков не ожидается.
Обновлено в 07:15
Политика
В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины
В Кремле есть сдержанный оптимизм по поводу дальнейшей политики властей Украины.
Обновлено в 07:01
Хоккей
Петерссон подписал контракт с московским «Динамо»
Шведский нападающий Андре Петерссон заключил контракт на один сезон с московским "Динамо", сообщается на сайте хоккейного клуба.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих
В Саратовской области медведица сбежала из цирка и покусала двух прохожих. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Интернет
Разработчики Edge (Chromium) пока не приняли решения по вопросу блокировки рекламы через API webRequest
В Редмонде отметили, что слышали от многих пользователей пожелания получить надёжное решение для блокировки рекламы.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Взрыв пиротехники произошёл в жилом доме в Лениниградской области
Подросток пострадал в результате взрыва пиротехники в квартире одного из жилых домов в Ленинградской области.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Диана Арбенина не разрешает своим детям заводить Instagram
Сын мечтает стать математиком, а девочка — оператором, но певица не разрешает заводить Instagram.
Обновлено в 06:16
Политика
Климкин оценил утверждение Санду в качестве премьера Молдавии
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал утверждение Майи Санду в качестве премьер-министра Молдавии.
Обновлено в 06:09
Происшествия
В Чемодановке запретили продажу алкоголя после массовой драки
«Правительство Пензенской области постановляет установить полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 15 по 17 июня включительно 2019 года на территории сёл Кижеватово, Лопатки, Чемодановка Бессоновского района Пензенской области», — указывается в документе.
Обновлено в 08:50
Спорт
В Крыму погиб 17-летний биатлонист сборной России
Российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб во время тренировочных сборов в Крыму.
Обновлено в 06:34
Происшествия
На Украине обнаружили две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»
Украинская компания «Укртранснафта» недалеко от российской границы обнаружила и ликвидировала две несанкционированные врезки в нефтепровод «Дружба».
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Экономика
Личные хозяйства волгоградцев могут стать товарными
В апреле на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с бизнесменами было озвучено предложение легализовать такие хозяйства через МСП, кооперацию, грантовую поддержку.
Обновлено в 00:08
Общество
В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова
В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров в Instagram
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров.
Обновлено вчера в 09:50
Политика
Пошлины на американские товары ввела Индия
Власти Индии приняли решение о введении ввозных пошлин на товары, поставляемые из Соединенных Штатов.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электричества
Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Саратове «Газель» снесла забор и вылетела на детскую площадку
Спускаясь с Кумысной поляны, водитель грузовой «Газели» потерял управление, врезался в металлический забор и, снеся его, оказался на детской площадке.
Обновлено в 07:35
Спорт
Столичные власти потратили почти 40 млн рублей на киберспортивный турнир, который зрители практически проигнорировали
Столичные власти потратили почти 40 миллионов рублей на киберспортивный турнир, который зрители практически проигнорировали.
Обновлено в 08:00
Гаджеты
Canon готовит к презентации новую камеру PowerShot G5 X Mark II
Японская транснациональная корпорация Canon, специализирующаяся на выпуске устройств фото- и видеофиксации изображений, в течение ближайшего месяца планирует анонсировать новую камеру, получившую название PowerShot G5 X Mark II.
Обновлено в 08:36
Политика
Ренато Усатый возвращается в Молдавию
Молдавский политик и примар Бельц Ренато Усатый заявил, что возвращается в Молдову. Об этом он сообщил в видеотрансляции на фейсбуке.
Обновлено в 06:58
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье на 17 июня объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности.
Обновлено в 06:17
Общество
Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказ ресторанной еды
На супругу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сару наложили штраф в размере 15 тысяч долларов США за заказ еды в люксовых ресторанах за государственный счет.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отправилась на свадьбу со своим экс-бойфрендом
Как оказалось, там Ольга не совсем отдыхает – она прилетела на свадьбу, а сопровождал ее никто иной как ее бывший бойфренд Тимофей Майоров.
Обновлено в 06:33
Общество
Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Обновленную «Сосну» Минобороны показали на видео
Телеканал «Звезда» опубликовал сюжет о новой модификации зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна» — в конфигурации на шасси БМП-3.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти
Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено вчера в 13:18
Шоу-бизнес
Галустян оценил кулинарные способности Фадеева
Обновлено в 07:40