Эрдоган сообщил о поставках С-400 в июлеКоммерсантъ 04:18

с чего всё началось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам, что ожидает начала поставок российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в первой половине июля. по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), состоявшийся накануне в Таджикистане.

Эрдоган сообщил о поставках С-400 в июле

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Происшествия Аргентина и Уругвай остались без электричества Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств.

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