Москва и Анкара ведут переговоры о поставках российских истребителей Су-57, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

с чего всё началось

В минувший вторник президенты России и Турции посетили международный авиасалон МАКС-2019. Они осмотрели экспозицию, Эрдогана особо заинтересовали самолеты Су-35 и Су-57. Он поинтересовался у Владимира Путина, летает ли уже Су-57 и можно ли его купить.

Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57

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