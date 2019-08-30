Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57

В минувший вторник президенты России и Турции посетили международный авиасалон МАКС-2019. Они осмотрели экспозицию, Эрдогана особо заинтересовали самолеты Су-35 и Су-57. Он поинтересовался у Владимира Путина, летает ли уже Су-57 и можно ли его купить.
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с чего всё началось

Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57

Москва и Анкара ведут переговоры о поставках российских истребителей Су-57, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
РИА Новости07:28

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Эрдоган: Турция и Россия прорабатывают тему Су-57

Коммерсантъ08:42

Эрдоган заявил о переговорах с Россией по поставкам Су-57

Газета.Ru08:24

Эрдоган рассказал о переговорах по закупке Су-57

Lenta.ru08:08

Турция ведет переговоры с Россией по вопросу приобретения истребителей

ТАСС07:52

Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по Су-57

RT на русском07:41

Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57

РИА Новости07:28

Эрдоган заявил о переговорах с Россией на поставку Су-57

РБК08:29
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Политика

Медведчук и Рабинович посетили украинцев в СИЗО Москвы

Как передаёт РИА Новости, Медведчук отметил, что не располагает данными о сроках обмена заключёнными между Украиной и Россией.
RT на русском 08:08
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Трамп отменил визит в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны

BFM.ru 03:57
Спорт

Российская легкоатлетка Медведева дисквалифицирована на 8 лет

Sportbox.RU 07:31
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Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа

Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 06:54
Экономика

Правительство одобрило перевод информсистем госорганов в «облако»

Правительство России одобрило эксперимент по переводу на единую "облачную" платформу информационных систем федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов.
Будущее России. Национальные проекты 07:57
Политика

Объяснена связь убийцы соратника Масхадова в Берлине с российскими спецслужбами

К убийству гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине могут быть причастны российские спецслужбы.
Lenta.ru 09:10
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Роттердам примет «Евровидение-2020»

«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
RuNews24.ru 07:30
Политика

Кремль пообещал пригласить Зеленского на 75-летие Победы в Москву

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Сервис подписки автомобилей Hyundai Mobility представлен в России

Автоновости дня вчера в 11:17
Политика

Путин назвал семьи с тремя детьми нормальными и правильными

На встрече с президентом врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поднял вопрос "закрытых" городов.
РИА Новости 07:17
Экономика

Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа

В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Космос

Робот Федор проводит диагностику в модуле МКС

Запись гласит: «В соответствии с ранее утвержденным планом меня разместили в МИМ-2». Робот проводит диагностику оборудования модуля.
МИР 24 вчера в 19:32
Общество

На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Футбол

Сегодня в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги Европы

Сегодня, 30 августа, в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов. Начало – в 14:00 по московскому времени.
Бомбардир.ру 02:21
Политика

Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха

Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха.
Эхо Москвы 08:00
Политика

США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru вчера в 22:56
Экономика

ВЭБ.РФ продаст долг «Аммония» за $900 млн

Госкорпорация ВЭБ.РФ договорилась о продаже прав требования по кредиту на строительство завода минеральных удобрений «Аммоний» профильному инвестору — компании КАО «Азот» (дочерняя структура «СДС Азот» бизнесмена Романа Троценко), стоимость сделки — $900 млн.
РБК 05:32
Шоу-бизнес

Катерина Шпица призналась, что страдает от атопического дерматита

Дни24 09:06
Политика

Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе

Газета.Ru вчера в 17:49
Политика

МИД выразил надежду на адекватность нового украинского правительства

Москва внимательно наблюдает за происходящим на Украине и рассчитывает, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, заявило Министерство иностранных дел России.
Ведомости 09:22
Кино

Гран-при Сахалинского фестиваля «Край света» присужден фильму «Дылда»

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В Якутии при аварийной посадке Ан-2 погибли два человека

Два человека погибли при вынужденной посадке самолета Ан-2 в Кобяйском районе Якутии.
REGNUM 08:45
Общество

Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето

"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Кино

Меган Маркл собирается вернуться в кино

Меган Маркл собирается вернуться в кино Герцогиня Сассекская задумалась вернуться обратно в профессию.
Экспресс газета 05:50
Экономика

ЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы

Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СПБ), следует из сообщения регулятора.
РБК 09:53
Политика

Лукашенко отказался ехать в Польшу из солидарности с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приедет в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
Утро.ru 28 августа в 12:25
Здоровье

В России утвердили организацию обеспечения ВИЧ-больных лекарствами

Правительство РФ утвердило положение об организации обеспечения инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами.
Росбалт 09:48
Шоу-бизнес

Петросян привез Татьяну Брухунову в Сочи

Юморист перестал скрывать отношения с молодой возлюбленной Евгений Петросян и Татьяна Брухунова вместе приехали в Сочи, где накануне завершился конкурс молодых исполнителей.
WomanHit.ru 06:01
Авто

Volkswagen выпустит новый купе-кроссовер

Концепт получил название Volkswagen New Urban Coupe. По предварительным данным, серийную версию купеобразного кроссовера назовут VW T-Sport.
Новые автомобили вчера в 23:46
Энергетика

«Дочка» НОВАТЭКа получила новое месторождение под СПГ-проекты

Участок, на котором компания получила право вести разведку и добычу углеводородов, расположен на территории Гыданского полуострова Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), он граничит с Трехбугорным и Гыданским лицензионными участками НОВАТЭКа.
РБК 10:11
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