Россия и Турция ведут переговоры по поставкам истребителей пятого поколения Cу-57. Об этом сообщил президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

Эрдоган заявил о переговорах с Россией на поставку Су-57

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