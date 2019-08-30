Политика

Газета.RuГазета.RuЭрдоган сообщил о переговорах с Россией о поставках истребителей Су-57

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по вопросам возможного приобретения российского вооружения, в том числе истребителей ОКБ Сухого, передает телеканал NTV.
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Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57

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