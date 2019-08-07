Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он сказал это на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

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