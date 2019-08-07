Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения КрымаИнтерфакс вчера в 14:49
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он сказал это на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Кино
Мединский прогулялся с Тарантино по Кремлю
Обновлено 06 августа в 15:00
Политика
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Отмечается, что больше всего за год подорожал чёрный хлеб (то есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне 2019 года он стоил 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.
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Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.
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Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»
Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
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Происшествия
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Общество
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Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане может пропустить длительный отрезок времени из-за повреждения.
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Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.
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В России создают тяжелый экраноплан для тушения лесных пожаров
Российские инженеры разработали новый тяжелый спасательный экраноплан, который может существенно упростить процесс тушения масштабных лесных пожаров.
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Энергетика
Белорусский участок «Дружбы» очищен от загрязнённой нефти
Белорусский участок нефтепровода «Дружба» полностью очищен от загрязнённой нефти.
Обновлено в 02:35
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
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Общество
В Екатеринбурге закрывается еще один гипермаркет «Карусель»
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Футбол
«Барселона» и «Боруссия» приедут на юношеский турнир в Москву
С 20 по 25 августа в Москве пройдет III международный турнир с участием юношеских команд (игроки до 14 лет) 10 футбольных клубов Европы и Азии.
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Футбол
«Арсенал» договорился с «Челси» по трансферу Давида Луиса
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Происшествия
В России захотели завести уголовное дело на Сталина
В России захотели возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина и добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок в период сталинского террора.
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Власти Барселоны разрешили женщинам плавать в бассейнах топлес
Мэрия Барселоны одобрила предложение разрешить женщинам посещать бассейны города топлесс, сообщили испанские СМИ.
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Кино
Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млн
Руководство Netflix заключило сделку с создателями "Игры престолов" Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом, сумма которой предварительно оценивается в $200 млн.
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