Политика
Эрдоган высказался о позиции Турции относительно КрымаRT на русском вчера в 14:45
Ранее Зеленский прибыл в Турцию со своим первым официальным визитом. Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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с чего всё началось
АНКАРА, 7 авг – РИА Новости. Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. "Сегодня я еще раз подтвердил, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины.РИА Новостивчера в 15:09
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 03:53, Вашингтон
Футбол
Президент «Туна» считает «Спартак» фаворитом матча
Президент швейцарского "Туна" Маркус Люти рассказал, чего ждет от первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против московского "Спартака", передает газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:15
Армия и оружие
Силовики размещают технику возле жилых домов в Донбассе, заявили в ДНР
Украинские силовики размещают военную технику возле жилых домов на горловском направлении в Донбассе, заявили в четверг журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Обновлено в 03:32
Политика
Пакистан высылает посла Индии из-за решения по штату Джамму и Кашмир
Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Происшествия
Сторонники Атамбаева ожидают второго штурма его резиденции
Издание "Акипресс" пишет, что сторонники экс-президента Киргизии забаррикадировались внутри его дома в селе Кой-Таш.
Обновлено вчера в 13:44
Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно
Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
Обновлено вчера в 15:00
Путешествия
Названы самые часто забываемые россиянами вещи в самолете
Выяснилось, что чаще всего путешественники оставляли в салоне самолетов ценную технику: телефоны, гарнитуру, ноутбуки, игровые приставки.
Обновлено в 02:29
Энергетика
Белорусский участок нефтепровода «Дружба» очистили от «грязной» нефти
Белорусский участок нефтепровода "Дружба", проходящий по территории республики, полностью очищен от "грязной" нефти.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском
В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.
Обновлено в 00:16
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено 06 августа в 14:57
Политика
В Дагестане ответили на обвинения Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Республики Дагестан отреагировал на заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в 19-ом веке на Кавказе.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Магадане застрелили вышедшего в центр города медведя
Молодого медведя застрелили в Магадане. Испуганный хищник бегал по центру города, вызывая удивление и страх у местных жителей.
Обновлено вчера в 21:51
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple.
Обновлено в 02:32
Здоровье
В больницах Дамаска проводят уникальные операции, несмотря на санкции
Уникальные для Сирии операции по трансплантации почек и печени проводят в больнице "Аль-Асада" в Дамаске, несмотря на нехватку оборудования и медикаментов из-за санкций, рассказал журналистам заведующий хирургическим отделением больницы Вафик Баракат.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
В Красноярском крае возбудили дело по факту незаконной рубки леса
В Красноярском крае возбудили дело по факту обнаружения незаконной заготовки древесины, которая вырубалась под видом санитарной рубки якобы пострадавшего от пожара леса.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась
Сегодня, 6 августа, стало известно, что Алла Вербер скончалась.
Обновлено 06 августа в 10:24
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Транспорт
Володин оценил платформу для электричек в аэропорту «Гагарин»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время рабочей поездки в Саратовскую область 8 августа посетил аэропорт «Гагарин».
Обновлено в 02:29
Экономика
Росстат зафиксировал рост цен на хлеб в 2019 году
Стоимость хлеба и хлебобулочных изделий за семь месяцев 2019 года увеличилась на 7,7% (относительно аналогичного периода 2018 года).
Обновлено в 03:45
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина с Зеленским
Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. В Кремле раскрыли детали переговоров.
Обновлено вчера в 07:51
Политика
МИД РФ прокомментировал события в Киргизии
Захарова подчеркнула, что МИД не располагает информацией, обращался ли Атамбаев к России с возможностью приезда в страну.
Обновлено в 03:15
Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов
Обновлено вчера в 15:00
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $56
В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.
Обновлено вчера в 14:42
Армия и оружие
Вашингтон: Иран заманивает суда в свои воды при помощи глушителей GPS
Иран заманивает в свои воды суда коммерческих судоходных компаний в Персидском заливе с помощью глушения связи и помех GPS.
Обновлено в 02:46
Футбол
«Аякс» продлил контракт с Нересом
Нападающий «Аякса» Давид Нерес продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт команды.
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики оценил роль России в объединении Германии. Об этом он заявил в эфире канала ZDF.
Обновлено в 03:24
Экономика
Минпромторг попросил 150 млрд рублей на локализацию автокомпонентов
Минпромторг РФ разработал и направил на согласование в профильные министерства концепцию программы развития отечественных высокотехнологичных производств компонентов и систем для автопрома (АК-2025), в рамках которой планируется выделить 150 млрд рублей из бюджета до 2025 года на поддержку отечественных производителей, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 02:00