Политика

Эрдоган сделал Трампу предложение по поводу С-400Взгляд.ру 10:48

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом предложил создать совместную рабочую группу для разрешения разногласий по поставкам С-400, сообщают в канцелярии турецкого лидера.
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Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по покупке российских С-400

Коммерсантъ12:22

Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по закупке С-400

РБК12:16

Эрдоган обсудил с Трампом по телефону создание рабочей группы по С-400

Говорит Москва11:14

Эрдоган предложил Трампу решить спор по С-400

Российская газета11:17

Эрдоган обсудил с Трампом создание рабочей группы по С-400

РИА Новости11:16

Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400

RT на русском10:50

Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу для разрешения разногласий по С-400

ТАСС11:18
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На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения.
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Первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора США Род Розенстайн направил в понедельник американскому президенту прошение об отставке.
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