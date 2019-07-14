Политика
Эрдоган считает, что Турция осчастливила НАТО покупкой С-400 у РоссииРЕН ТВ 12:45
НАТО должна быть счастлива из-за приобретения Анкарой российских ЗРК С-400, поскольку член альянса и сама организация станут сильнее. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Авто
Назван топ-5 лучших недорогих кроссоверов в России
Обновлено в 02:38
Происшествия
«Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова
Незадолго до задержания, 11 июля, Мазуров добровольно приехал в Следственный департамент МВД, где дал пояснения и представил документы по интересующим следствие вопросам, заявили в компании.
Обновлено в 17:05
Происшествия
Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами
Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.
Обновлено в 16:18
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено в 13:49
Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено в 14:37
Происшествия
В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета
Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 13:26
Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Наука
В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет
Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.
Обновлено 12 июля в 12:42
Армия и оружие
СМИ: переговоры враждующих йеменских сторон прошли на корабле ООН в Красном море
По информации телеканала, встреча проходила на корабле ООН корабле в Красном море.
Обновлено в 16:56
Политика
Столтенберг рассказал о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности на Россию.
Обновлено в 16:25
Футбол
Сутормин — о дебюте за «Зенит»: главное было не испортить
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу над «Тамбовом» (2:1) в матче 1-го тура РПЛ.
Обновлено в 15:04
Политика
Глава NASA назвал политические риски помехой высадке на Луне и Марсе
Американские астронавты могли бы уже вновь побывать на Луне и впервые высадиться на Марсе, если бы получили необходимое финансирование раньше, заявил в интервью CBS глава NASA Джим Брайденстайн.
Обновлено в 16:37
Шоу-бизнес
Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак
Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Кино
В предстоящем «Джеймсе Бонде 25» агента 007 сыграет темнокожая актриса
Роль агента 007 в предстоящем фильме «Джеймс Бонд 25» сыграет темнокожая актриса Лашана Линч.
Обновлено в 12:31
Общество
Умерла писательница Елена Касьян
Обновлено в 15:08
Экономика
Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменов
Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit.
Обновлено в 16:49
Шоу-бизнес
Звезда «Ворониных» Борис Клюев сообщил, что у него рак
Как пишет StartHit.Ru, онкология не помешала звезде сериала «Воронины» сниматься в кино и выходить на сцену театра.
Обновлено в 09:19
Футбол
«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ
Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:35
Общество
В реках Иркутской области отмечено повышение уровня воды
Обновлено в 04:59
Политика
Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне
Обновлено в 07:14
Политика
Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до выборов в Раду
Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, до внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 21 июля.
Обновлено в 16:30
Общество
Boeing 737 MAX могут возобновить полеты после 2020 года
Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить перевоз пассажиров не раньше 2020 года.
Обновлено в 16:05
Хоккей
«Лос-Анджелес» подписал контракт новичка с Бьёрнфотом
«Лос-Анджелес Кингз» договорился о подписании контракта с защитником Тобиасом Бьёрнфотом. Соглашение новичка рассчитано на три года.
Обновлено в 16:58
Политика
Во Львовской области внезапно скончался ветеран «АТО» из «Правого сектора»*
В Стрые Львовской области внезапно скончался участник карательной операции Киева в Донбассе, нацист, член запрещенного в России Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* Федоришин с позывным «Швед».
Обновлено в 10:18
Кино
Российский ведущий решил найти невесту в лесу. Девушкам пришлось оголяться и унижаться
Как выяснилось, проезд Зубковой на похожей на танк машине был цветочками по сравнению с тем, через что пришлось пройти другим девушкам.
Обновлено в 17:03
Футбол
Гол Мареза помог сборной Алжира обыграть Нигерию и выйти в финал КАН
Ранее сообщалось, что сборная Сенегала минимально обыграла команду Туниса и вышла в финал КАН.
Обновлено в 17:07