Политика

Эрдоган считает, что Турция осчастливила НАТО покупкой С-400 у РоссииРЕН ТВ 12:45

НАТО должна быть счастлива из-за приобретения Анкарой российских ЗРК С-400, поскольку член альянса и сама организация станут сильнее. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эрдоган увидел в поставках Турции С-400 повод для счастья НАТО

Говорит Москва12:43

Эрдоган: НАТО должно быть счастливо от поставок Турции С-400

RT на русском12:54

Эрдоган посоветовал США радоваться поставкам С-400 из России

Газета.Ru12:43

Эрдоган назвал покупку С-400 поводом для радости НАТО

Взгляд.ру12:35

Эрдоган: покупка Турцией С-400 усилит НАТО

News.ru12:39

Эрдоган считает, что осчастливил НАТО покупкой С-400

Вести.Ru12:38

Эрдоган: НАТО должна быть счастлива, что Турция купила С-400

Московский Комсомолец12:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:34, Ашберн
Авто

Назван топ-5 лучших недорогих кроссоверов в России

Обновлено в 02:38
Происшествия

«Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова

Незадолго до задержания, 11 июля, Мазуров добровольно приехал в Следственный департамент МВД, где дал пояснения и представил документы по интересующим следствие вопросам, заявили в компании.
Обновлено в 17:05
Происшествия

Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами

Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.
Обновлено в 16:18
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено в 13:49
Теннис

Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

Обновлено в 14:37
Происшествия

Полиция разогнала участников акции протеста у Мосгоризбиркома

Обновлено в 11:17
Происшествия

В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета

Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 13:26
Происшествия

В Хабаровске полицейский сбил пешеходов, один человек погиб

Обновлено в 01:30
Происшествия

В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж

В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Наука

В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет

Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.
Обновлено 12 июля в 12:42
Армия и оружие

СМИ: переговоры враждующих йеменских сторон прошли на корабле ООН в Красном море

По информации телеканала, встреча проходила на корабле ООН корабле в Красном море.
Обновлено в 16:56
Политика

Столтенберг рассказал о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности на Россию.
Обновлено в 16:25
Футбол

Сутормин — о дебюте за «Зенит»: главное было не испортить

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу над «Тамбовом» (2:1) в матче 1-го тура РПЛ.
Обновлено в 15:04
Политика

Глава NASA назвал политические риски помехой высадке на Луне и Марсе

Американские астронавты могли бы уже вновь побывать на Луне и впервые высадиться на Марсе, если бы получили необходимое финансирование раньше, заявил в интервью CBS глава NASA Джим Брайденстайн.
Обновлено в 16:37
Шоу-бизнес

Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак

Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Кино

В предстоящем «Джеймсе Бонде 25» агента 007 сыграет темнокожая актриса

Роль агента 007 в предстоящем фильме «Джеймс Бонд 25» сыграет темнокожая актриса Лашана Линч.
Обновлено в 12:31
Общество

Умерла писательница Елена Касьян

Обновлено в 15:08
Экономика

Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменов

Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit.
Обновлено в 16:49
Происшествия

В СПЧ Чечни прокомментировали историю с вывозом молодой москвички

Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес

Звезда «Ворониных» Борис Клюев сообщил, что у него рак

Как пишет StartHit.Ru, онкология не помешала звезде сериала «Воронины» сниматься в кино и выходить на сцену театра.
Обновлено в 09:19
Футбол

«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ

Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:35
Общество

В реках Иркутской области отмечено повышение уровня воды

Обновлено в 04:59
Политика

Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне

Обновлено в 07:14
Политика

Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до выборов в Раду

Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, до внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 21 июля.
Обновлено в 16:30
Общество

Boeing 737 MAX могут возобновить полеты после 2020 года

Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить перевоз пассажиров не раньше 2020 года.
Обновлено в 16:05
Автоспорт

Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапе

Обновлено в 06:01
Хоккей

«Лос-Анджелес» подписал контракт новичка с Бьёрнфотом

«Лос-Анджелес Кингз» договорился о подписании контракта с защитником Тобиасом Бьёрнфотом. Соглашение новичка рассчитано на три года.
Обновлено в 16:58
Политика

Во Львовской области внезапно скончался ветеран «АТО» из «Правого сектора»*

В Стрые Львовской области внезапно скончался участник карательной операции Киева в Донбассе, нацист, член запрещенного в России Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* Федоришин с позывным «Швед».
Обновлено в 10:18
Кино

Российский ведущий решил найти невесту в лесу. Девушкам пришлось оголяться и унижаться

Как выяснилось, проезд Зубковой на похожей на танк машине был цветочками по сравнению с тем, через что пришлось пройти другим девушкам.
Обновлено в 17:03
Футбол

Гол Мареза помог сборной Алжира обыграть Нигерию и выйти в финал КАН

Ранее сообщалось, что сборная Сенегала минимально обыграла команду Туниса и вышла в финал КАН.
Обновлено в 17:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное