Политика

Эрдоган считает, что Турция осчастливила НАТО покупкой С-400 у РоссииРЕН ТВ 12:45

НАТО должна быть счастлива из-за приобретения Анкарой российских ЗРК С-400, поскольку член альянса и сама организация станут сильнее. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Вести.Ru12:38

Эрдоган: НАТО должно быть счастливо от поставок Турции С-400

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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
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