НАТО должна быть счастлива из-за приобретения Анкарой российских ЗРК С-400, поскольку член альянса и сама организация станут сильнее. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган считает, что Турция осчастливила НАТО покупкой С-400 у России

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