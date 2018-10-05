с чего всё началось

Турция начнет использование зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 весной 2020 года. Об этом, как передает NTV, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Как подчеркнул Эрдоган, после установки комплексов и обучения персонала, Турция намерена приступить к их активному использованию.

Эрдоган рассказал о планах по использованию российских С-400

Происшествия Мать зарезали на глазах у ребёнка в Подмосковье В Подмосковье, в городе Раменское женщину зарезали ножом на глазах у её собственного ребёнка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ria.ru.Трагедия произошла средь бела дня на одной из детских площадок Раменского.

Политика В США отреагировали на задержание Украиной российского танкера Посольство США на Украине оценило задержание на украинским силовиками российского танкера.

Политика Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.

Политика Суд Киева обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) завести дело о возможном захвате власти экс-президентом Петром Порошенко при назначении судей.

Спорт ОКР получил официальное приглашение от МОК на Олимпиаду в Токио Российская команда выступит в Токио под национальным флагом. 💥💥💥 ОКР получил официальное приглашение на Игры-2020 в Токио ➡️ https://t.co/aGcYtxhJSa#Токио2020 #ОИ2020 pic.twitter.com/6GnQcp8Vxn — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 26 июля 2019 г. Это же относится к российским легкоатлетам, которые на данный момент соревнуются на международных турнирах в нейтральном статусе.

Футбол Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Политика Зеленский обратился к одесситам за советом по кандидатуре губернатора Президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к жителям Одессы за советом, кого из пяти кандидатов они хотели бы видеть на посту главы Одесской областной государственной администрации.

Политика Зеленского попросили пустить поезда в Крым Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".

Политика Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии из-за санкций Румыния отказалась выдать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями для Сербии из-за антироссийских санкций Евросоюза, сообщает b1 со ссылкой на румынский МИД.

Политика Лавров обсудил с главой МИД ЮАР двустороннее сотрудничество Глава МИД России Сергей Лавров встретился с коллегой из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Наледи Пандор.

Политика Путину представили кандидатов на должность глав Ингушетии, Крыма и КБР Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак направил президенту РФ Владимиру Путину список кандидатур на должность глав Ингушетии, Крыма и Кабардино-Балкарии.

Политика Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.

Общество В Томской области зафиксирована массовая гибель пчел В Томской области сразу несколько пчеловодов пожаловались на массовую гибель пчел.

Гаджеты Изъята партия поддельных смартфонов Huawei Как стало известно, в китайском городе Ханчжоу полицейские накрыли подпольный цех по производству смартфонов Huawei.

Здоровье Роскачество не рекомендует есть грибы детям младше семи лет Из-за низкой степени усвояемости грибы не рекомендуется употреблять детям до семи лет и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, предупреждает Роскачество.

Футбол Гаттузо может стать тренером «Шанхай Шэньхуа» Бывший игрок и менеджер "Милана" Дженнаро Гаттузо может возглавить один из китайских клубов, информирует Football Italia со ссылкой на Sportitalia.

Происшествия 150 полицейских разыскивают в Германии пропавших россиянок Пропавших россиянок в Германии разыскивают 150 полицейских, кинологи и вертолёт с тепловизором, сообщает 26 июля газета Bild.

Кино Названы победители фестиваля Горький fest В рамках фестиваля, проходившего в Нижнем Новгороде с 19 по 25 июля на разных площадках прошло 115 показов, в том числе из них - 37 конкурсных фильмов.

Общество Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.

Общество Путин запретил передавать коллекторам долги по ЖКХ Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на передачу коллекторам долгов граждан за услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Происшествия В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами Охрана Мосгоризбиркома вынесла накануне диван, на котором в этот момент сидела оппозиционер Любовь Соболь, для того чтобы «вытряхнуть клопов и паразитов».

Армия и оружие Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбы Часть экспозиции посвящена конфликту в Сирии и среди прочего там представлены кассетные бомбы, применение которых ранее в Минобороны отрицали.