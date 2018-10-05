Политика
Эрдоган рассказал о планах по использованию российских С-400Полит.ру 07:47
Турция начнет использование зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 весной 2020 года. Об этом, как передает NTV, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Как подчеркнул Эрдоган, после установки комплексов и обучения персонала, Турция намерена приступить к их активному использованию.
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с чего всё началось
Анкара надеется на здравомыслие США относительно возможного введения санкций против Турции, об этом заявил президент государства Реджеп Тайип Эрдоган, пишет телеканал NTV.Независимое телевидение Севастополя06:20
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Два стула для Эрдогана. Интересы России и США пересеклись из-за поставок оружия Турции
Национальная служба новостей03:32
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Происшествия
Мать зарезали на глазах у ребёнка в Подмосковье
В Подмосковье, в городе Раменское женщину зарезали ножом на глазах у её собственного ребёнка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ria.ru.Трагедия произошла средь бела дня на одной из детских площадок Раменского.
Обновлено вчера в 15:23
Политика
В США отреагировали на задержание Украиной российского танкера
Посольство США на Украине оценило задержание на украинским силовиками российского танкера.
Обновлено в 09:53
Политика
Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.
Обновлено в 09:00
Политика
Суд Киева обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко
Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) завести дело о возможном захвате власти экс-президентом Петром Порошенко при назначении судей.
Обновлено в 09:37
Спорт
ОКР получил официальное приглашение от МОК на Олимпиаду в Токио
Российская команда выступит в Токио под национальным флагом. 💥💥💥 ОКР получил официальное приглашение на Игры-2020 в Токио ➡️ https://t.co/aGcYtxhJSa#Токио2020 #ОИ2020 pic.twitter.com/6GnQcp8Vxn — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 26 июля 2019 г. Это же относится к российским легкоатлетам, которые на данный момент соревнуются на международных турнирах в нейтральном статусе.
Обновлено в 09:14
Футбол
Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.
Обновлено в 01:09
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Политика
Зеленский обратился к одесситам за советом по кандидатуре губернатора
Президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к жителям Одессы за советом, кого из пяти кандидатов они хотели бы видеть на посту главы Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как российские Ту-160 «дали пощечину» НАТО
Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
Обновлено в 09:02
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".
Обновлено в 09:49
Политика
Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии из-за санкций
Румыния отказалась выдать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями для Сербии из-за антироссийских санкций Евросоюза, сообщает b1 со ссылкой на румынский МИД.
Обновлено в 10:19
Политика
Лавров обсудил с главой МИД ЮАР двустороннее сотрудничество
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с коллегой из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Наледи Пандор.
Обновлено в 05:58
Политика
Путину представили кандидатов на должность глав Ингушетии, Крыма и КБР
Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак направил президенту РФ Владимиру Путину список кандидатур на должность глав Ингушетии, Крыма и Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 10:08
Политика
Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины
Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено в 06:58
Общество
В Томской области зафиксирована массовая гибель пчел
В Томской области сразу несколько пчеловодов пожаловались на массовую гибель пчел.
Обновлено в 06:05
Гаджеты
Изъята партия поддельных смартфонов Huawei
Как стало известно, в китайском городе Ханчжоу полицейские накрыли подпольный цех по производству смартфонов Huawei.
Обновлено в 04:00
Здоровье
Роскачество не рекомендует есть грибы детям младше семи лет
Из-за низкой степени усвояемости грибы не рекомендуется употреблять детям до семи лет и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, предупреждает Роскачество.
Обновлено в 03:00
Футбол
Гаттузо может стать тренером «Шанхай Шэньхуа»
Бывший игрок и менеджер "Милана" Дженнаро Гаттузо может возглавить один из китайских клубов, информирует Football Italia со ссылкой на Sportitalia.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Полиция занялась бандой подростков, терроризирующих жителей Мещеры
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия
150 полицейских разыскивают в Германии пропавших россиянок
Пропавших россиянок в Германии разыскивают 150 полицейских, кинологи и вертолёт с тепловизором, сообщает 26 июля газета Bild.
Обновлено в 08:08
Кино
Названы победители фестиваля Горький fest
В рамках фестиваля, проходившего в Нижнем Новгороде с 19 по 25 июля на разных площадках прошло 115 показов, в том числе из них - 37 конкурсных фильмов.
Обновлено в 00:53
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Общество
Путин запретил передавать коллекторам долги по ЖКХ
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на передачу коллекторам долгов граждан за услуги жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 10:07
Происшествия
В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами
Охрана Мосгоризбиркома вынесла накануне диван, на котором в этот момент сидела оппозиционер Любовь Соболь, для того чтобы «вытряхнуть клопов и паразитов».
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбы
Часть экспозиции посвящена конфликту в Сирии и среди прочего там представлены кассетные бомбы, применение которых ранее в Минобороны отрицали.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
В Сирии за десять дней погибли более 450 мирных жителей
Свыше 450 мирных жителей погибли в Сирии за 10 дней, в том числе более 100 человек погибли из-за авиаударов в провинциях Идлиб и Алеппо, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, распространенном в пятницу.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В Китае десятилетний школьник случайно нашел 11 яиц динозавров
Десятилетний житель провинции Гуандун случайно обнаружил кладку яиц динозавров.
Обновлено в 09:33