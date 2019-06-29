Политика

Эрдоган рассказал о ходе поставок российских С-400Газета.Ru вчера в 22:44

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20 и рассказал о поставках российских С-400, передает РИА "Новости". По словам лидера, Анкара наблюдает за поставками российских С-400.
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Эрдоган: Турция по-прежнему ожидает поставок F-35 из США

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РИА Новости04:45
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