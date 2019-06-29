Политика
Эрдоган рассказал о ходе поставок российских С-400Газета.Ru вчера в 22:44
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20 и рассказал о поставках российских С-400, передает РИА "Новости". По словам лидера, Анкара наблюдает за поставками российских С-400.
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При хлопке газа в Коврове погиб один человек и 11 пострадали. Дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
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Слова Порошенко о полуострове положительно оценили в Крыму
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