Политика
Эрдоган прокомментировал позицию США по поставкам С-400 в ТурциюRT на русском 05:35
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре. «Я рассчитываю на здравомыслие США», — цитирует его NTV.
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Два стула для Эрдогана. Интересы России и США пересеклись из-за поставок оружия Турции
Национальная служба новостей03:32
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Политика
В Британии оштрафовали RT на миллионы
Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).
Обновлено в 06:51
Спорт
Российские ватерполистки сыграют в матче за пятое место на ЧМ
Обновлено 24 июля в 02:42
Происшествия
Школьник из Китая случайно нашел 11 окаменелых яиц динозавра
Десятилетний школьник из китайской провинции Гуандун случайно обнаружил гнездо, в котором находились 11 окаменелых яиц динозавров.
Обновлено в 06:14
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%
Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37
Общество
В Томской области зафиксировали массовую гибель пчёл
Управление Россельхознадзора по Томской области получило обращения о массовой гибели пчёл от нескольких региональных пчеловодств.
Обновлено в 05:33
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Политика
Украинцы просят Зеленского опередить запуск поездов по Крымскому мосту
На сайте официального интернет-представительства президента Украины появилась петиция с предложением пустить в Крым поезда, причем непременно раньше, чем первые железнодорожные составы пройдут по Крымскому мосту.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика
Новак назвал дату запуска первой нитки «Турецкого потока»
Первую нитку газопровода «Турецкий поток» запустят с 1 января 2020 года.
Обновлено в 06:55
Политика
Экс-замглавы СБУ призвал готовиться к войне с Россией из-за танкера
Киев должен быть готов к "жесткому ответу" России вплоть до военного наступления в ответ на задержание танкера Nika Spirit в порту Измаила.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Актриса Инна Чурикова все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом "Интерфаксу" рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 04:55
Политика
Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23
Происшествия
150 полицейских ищут исчезнувших в Германии россиянок
В Германии 150 полицейских занимаются поисками двух россиянок, которые пропали в середине июля.
Обновлено в 03:54
Футбол
Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы
Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.
Обновлено в 07:20
Общество
В Ростехе создадут оборудование для раздачи Wi-Fi из-под земли
В Ростехе разрабатывают оборудование, способное к созданию сигнала Wi-Fi из-под земли.
Обновлено в 07:19
Политика
Лукашенко: Минск ни за какие деньги не порвёт отношения с Москвой
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Лопырева на частном самолете покинула Россию
Модель Виктория Лопырева на частном самолете вместе со своими друзьями улетела из России. В Instagram она разместила снимок у трапа.
Обновлено вчера в 00:13
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес отметила свой юбилей
Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала собственный юбилей. Голливудской звезде исполнилось пятьдесят лет.
Обновлено в 01:20
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Юнкер и Джонсон обсудили Brexit
Глава ЕК Жан-Клод Юнкер и новый премьер Великобритании Борис Джонсон говорили по телефону в четверг и обсудили Brexit.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Музыка
Бузова получила травму во время выступления
Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
Общество
Лечебно-исправительную колонию уничтожат на Урале
В Свердловской области планируют уничтожить лечебно-исправительную колонию ЛИУ-58, которая находится в 100 км от города Ивдель.
Обновлено в 06:33
Общество
МИД предупредил россиян об аномальной жаре в Европе
Министерство иностранных дел России предупредило россиян об аномальной жаре в ряде европейских стран и рекомендовало сократить время пребывания на улице.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Укравшая в Москве 41 млн рублей кассир могла сбежать за границу
Укравшая 41 миллион рублей кассир могла покинуть территорию России.
Обновлено в 03:00
Игры
Хидео Кодзиме подарили тематические матрёшки по Death Stranding
Недавно Хидео Кодзиме подарили диск группы «Кино» и череп в стиле Death Stranding, а сегодня геймдизайнер рассказал ещё об одном подарке с русским колоритом: матрёшке с самим разработчиком, внутри которой Сэм из грядущей игры, а внутри него — ребёнок в колбе.
Обновлено в 04:20
Общество
Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС РФ из-за запрета «Смерти Сталина»
Interfax-Russia.ru - Кинотеатр "Пионер" обратился в Конституционный суд (КС) РФ с жалобой на систему выдачи и отзыва прокатного удостоверения на фильм, представляющую собой цензуру, которая запрещена Конституцией, сообщили "Интерфаксу" в адвокатском бюро "Бартолиус" - представителе заявителя.
Обновлено в 06:45