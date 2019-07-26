Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре. «Я рассчитываю на здравомыслие США», — цитирует его NTV.

Эрдоган прокомментировал позицию США по поставкам С-400 в Турцию

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