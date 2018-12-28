Армия и оружие
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал сообщение о переходе сирийского Манбиджа под контроль Дамаска психологической операцией, отметив, что ситуация там остается неопределенной.
РИА Новости06:30
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Президент Турции прокомментировал переход Манбиджа под контроль правительственных войск Сирии
Комсомольская правда07:12
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 08:12, Ашберн
Политика
В Крыму достроили заграждение на границе с Украиной
Обновлено в 06:44
Политика
Меркель и Макрон потребовали от России освободить украинских моряков
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали от России освободить украинских моряков, которые были задержаны во время инцидента в Керченском проливе, передает Reuters.
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Армия и оружие
Модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М совершил первый полет
По данным летчиков, полет прошел в штатном режиме, оборудование отработало без замечаний.
Обновлено в 06:26
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Самарский министр извинилась за совет малоимущим завести огород
Министр социальной и семейной политики Самарской области Марина Антимонова принесла извинения за свой совет малоимущим гражданам «развести сады и огороды».
Обновлено в 07:25
Политика
Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов
Лондон возложил ответственность за произошедшее на российские спецслужбы и выслал российских дипломатов-«разведчиков».
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Украинский депутат назвал фатальную ошибку Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко, заняв кресло главы государства, допустил фатальную ошибку, когда решил работать лишь на одну часть населения — маргиналов.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал переход Манбиджа под контроль Дамаска
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал сообщение о переходе сирийского Манбиджа под контроль Дамаска психологической операцией, отметив, что ситуация там остается неопределенной.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в Манбидж
Сирийская армия вошла в Манбидж, который ранее контролировали Силы самообороны сирийских курдов (YPG), заявили в генштабе ВС республики.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
Минобороны Украины продолжит проходы кораблей через Керченский пролив
Глава министерства обороны Украины Степан Полторак рассказал, что суда украинских Военно-морских сил (ВМС) по-прежнему будут использовать Керченский пролив для прохода из Черного моря в Азовское и обратно.
Обновлено в 06:44
Происшествия
На Сахалине идут обыски по делу «крабового короля»
Обыски проходят в Сахалинской области у людей из ближайшего окружения бизнесмена Олега Кана, его также называют «крабовым королем», сообщает телеканал «Россия-24».
Обновлено в 02:19
Политика
Путин и Совбез России позитивно оценили ход урегулирования в Сирии
«На совещании была дана позитивная оценка продолжающемуся расширению территории, находящейся под контролем Вооружённых сил Сирии, и роли этого процесса для дальнейшего урегулирования», — цитирует Пескова ТАСС.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу на приговор Никите Белых
Обновлено в 06:46
Хоккей
Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин
Обновлено в 04:20
Происшествия
Миллиардер Михальченко получил срок за контрабанду алкоголя
Михальченко, которого считали связанным с силовыми структурами и называли одним из самых влиятельных бизнесменов Петербурга, был задержан в марте 2016 года по обвинению в контрабанде алкогольной продукции организованной группой (максимальное наказание до 12 лет лишения свободы).
Обновлено в 05:02
Общество
Названы самые востребованные профессии в 2019 году
Обновлено в 06:56
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки красной икры
Обновлено в 00:55
Экономика
Счетная палата выявила недостатки в работе Росалкогольрегулирования
Счетная палата (СП) проверила использование средств, которые были направлены на контроль за оборотом и производством этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и выяснила, что Росалкогольрегулирование выполняет эти функции недостаточно эффективно.
Обновлено в 02:01
Экономика
Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам
Закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам подписан президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:29
Политика
Президент самопровозглашенного Косово подписал законы о создании армии
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
В США оценили испытания российского «Авангарда»
Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено вчера в 16:27
Армия и оружие
Проект «Авангард» собирались закрыть четыре года назад
Проект по созданию ракеты с блоком "Авангард" могли закрыть четыре года назад, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 02:49
Общество
Из теневой империи вице-мэра Москвы вырастают пентхаусы и особняки
В 2015 году родственники вице-мэра Москвы Петра Бирюкова в один день скупили девять элитных квартир в пентхаусе с видом на Кремль в «Легенде Цветного», об этом пишет "Медуза".
Обновлено в 04:07
Технологии
В США произошел массовый сбой интернета
В ряде штатов США зафиксированы массовые отключения телефонной связи и интернета, доступ к которому предоставлялся одной из крупнейших телекоммуникационных компаний страны, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
На Украине появится новая социальная реклама о европейских ценностях
Министерство информационной политики Украины подготовило три социальных рекламных ролика, в которых украинцам покажут, что такое Европа и европейские ценности.
Обновлено вчера в 21:04
Гаджеты
Компания Apple запатентовала гибкий смартфон
Обновлено в 05:20
Общество
«Советское шампанское» признали худшим
В «конкурсе» приняли участие несколько известных марок: «Абрау-Дюрсо», «Наследие мастера / ЛевЪ ГолицинЪ», «Советское шампанское», «Российское шампанское», «Новый Светъ», «Цимлянское» и французское Moёt & Chandon, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 01:10
Финансы
ЦБ предупредил о возможном росте инфляции до 5,5% в начале 2019 года
Инфляция в России уже в начале 2019 года из-за повышения НДС может достичь 5,5%, говорится в комментарии ЦБ РФ по инфляционным ожиданиям.
Обновлено в 03:06
Экономика
Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров
В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».
Обновлено вчера в 09:58
Космос
Рассекречен документ с планами СССР по созданию межпланетной телесвязи
В СССР ученые занимались разработкой технологий, позволявших осуществлять межпланетную телесвязь.
Обновлено в 06:55
Политика
В Кремле считают беспочвенной обеспокоенность РУСАДА в ситуации с WADA
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков считает беспочвенной обеспокоенность генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса по вопросу доступа представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) к данным Московской лаборатории.
Обновлено в 05:33