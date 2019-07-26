Политика
Эрдоган пригрозил Трампу отказом от закупки самолетов BoeingМосковский Комсомолец 10:04
Турция может отказаться от закупки самолетов Boeing из-за напряженных отношений с США. Об этом заявил президент республики Тайип Эрдоган. Турецкий лидер рассказал, что на саммите G20 в Осаке обсуждал с президентом США обновление авиапарка «Турецких авиалиний».
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Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
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Музыкальный фестиваль «Жара» стартовал в Баку
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Политика
Голикова рассказала о дефиците врачей в первичном звене
«Основная часть людей, основная часть населения, миллионы людей идут, прежде всего, в первичное звено здравоохранения – в районные поликлиники, кстати говоря, в межрайонные поликлиники и больницы», - подчеркнул в ходе встречи глава государства.
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Хохлов: «Забей третий гол, намного легче бы дышалось»
Может быть, немножко больше сыграли в позиционную оборону, но естественно - забей третий гол, намного легче бы дышалось, потому что 2:0, как опять же многие тренеры говорят, это один из самых неприятных результатов.
Обновлено в 15:44
Футбол
Тульский «Арсенал» арендовал у «Спартака» Ломовицкого
Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий проведет нынешний сезон в аренде в тульском «Арсенале». Соглашение рассчитано до конца сезона.
Обновлено в 09:14
Общество
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено в 13:06
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
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Политика
Зеленский прилетел в Одессу экономклассом
Обновлено в 13:09
Происшествия
Тамбовский хоккеист умер после драки в баре
Обновлено в 01:24
Футбол
Футболист АЗ Тил сообщил о своём желании перейти в «Спартак»
Полузащитник голландского АЗ Гус Тил заинтересован в переходе в московский «Спартак».
Обновлено в 09:41
Политика
Депутат Рады обвинил Порошенко в захвате российского танкера
«Захват танкера ставит все под угрозу, в том числе обмен удерживаемыми лицами», — сообщил депутат журналистам.
Обновлено в 08:17
Экономика
На черном рынке появились списки любимых банкоматов клиентов
С начала года стоимость выписки по счету клиента банка за месяц подорожала с 2 тысяч до 15 тысяч рублей, говорится в исследовании.
Обновлено в 02:39
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В Японии разработали футболку со встроенным кондиционером
Обновлено в 02:56
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Жара в Европе побила все рекорды
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Арестован убийца ЛГБТ-активистки
Петербургский суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 09:58
Политика
МИД РФ отреагировал на вброс о Зайцеве
Российский МИД сожалеет, что находятся желающие "реанимировать" историю о российском шпионе в Австрии, которую вроде бы "закрыли" еще в 2018 году.
Обновлено в 14:06
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ на 2020 год
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов для прохождения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Волочковой окунулась в купель по примеру мамы
В кадре запечатлена дочка Волочковой - Ариадна. Девочка по примеру своей мамы решила окунуться в ледяную купель.
Обновлено в 13:22
Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве
«Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — говорится в сообщении российского МИДа, адресованном посольству Германии в Москве и внешнеполитическому ведомству страны.
Обновлено в 16:05
Здоровье
Глава Минздрава Ингушетии обнародовала свой номер телефона
Зарема Льянова призвала звонить ей в случае вымогательства в больницах Жители Ингушетии в случаях вымогательства в больницах и поликлиниках могут звонить не только по номеру горячей линии минздрава региона, но и его руководителю, сообщается на официальной странице ведомства в Инстаграм.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
В Китае рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160
Россия напугала войска НАТО во время крупных ежегодных военно-морских учений НАТО BALTOPS-2019, когда два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 пролетели около мест маневров в международном воздушном пространстве.
Обновлено в 14:43
Политика
Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено в 14:48
Футбол
Дасаев прокомментировал ссору Шалимова и Кононова
Экс-голкипер московского "Спартака" Ринат Дасаев высказался по поводу ссоры бывшего игрока красно-белых Игоря Шалимова с нынешним главным тренером столичной команды Олегом Кононовым, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:17
Кино
«Аладдин» собрал в прокате более миллиарда долларов
Обновлено в 13:51
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Суд запретил бывшему футболисту сборной России и московского "Локомотива" Дмитрию Тарасову выезд за границу.
Обновлено в 14:31
Политика
Байден обогнал Трампа в опросе о будущем президенте США
Президент США Дональд Трамп высказался в адрес Fox News после публикации СМИ опроса ожиданий американцев относительно будущего президента страны.
Обновлено в 15:14
Политика
Польша собралась пригласить Путина на 75-летие освобождения Освенцима
Варшава в начале следующего года направит президенту России Владимиру Путину приглашение на памятные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения заключенных нацистского концлагеря Аушвиц, расположенного около польского города Освенцим.
Обновлено в 16:05
Политика
Лукашенко заявил, что не продаст отношения с Россией
Белоруссия ни за какие деньги не разорвет отношения с Россией, выразился лидер.
Обновлено в 07:11
Экономика
Комплекс по разведению атлантического лосося откроется на Вологодчине
Предприятие по выращиванию атлантического лосося мощностью 2,5 тыс. тонн в год откроется в поселке Грибково Вологодского района к 2020 году.
Обновлено в 07:21