Политика

Эрдоган пригрозил Трампу отказом от закупки самолетов BoeingМосковский Комсомолец 10:04

Турция может отказаться от закупки самолетов Boeing из-за напряженных отношений с США. Об этом заявил президент республики Тайип Эрдоган. Турецкий лидер рассказал, что на саммите G20 в Осаке обсуждал с президентом США обновление авиапарка «Турецких авиалиний».
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:34, Вашингтон
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