Политика

Турция пригрозила США отказом от покупки самолетов BoeingБИЗНЕС Online 09:59

Турция может отказаться от покупки самолетов Boeing, если США не станут поставлять республике американские зенитные ракетные системы Patriot. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает газета Sabah.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:39, Вашингтон
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