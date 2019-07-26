Политика
Турция пригрозила США отказом от покупки самолетов BoeingБИЗНЕС Online 09:59
Турция может отказаться от покупки самолетов Boeing, если США не станут поставлять республике американские зенитные ракетные системы Patriot. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает газета Sabah.
Читать в источнике
Оценить56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:39, Вашингтон
Политика
Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 10:33
Здоровье
В России врачей предложили сделать индивидуальными предпринимателями
Юргенс предлагает использовать зарубежную практику, когда люди посещают не поликлинику, а именно специалиста.
Обновлено в 05:41
Политика
Зеленский прилетел в Одессу в эконом-классе
Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался билетом эконом-класса украинской авиакомпании для полета из Киева в Одессу.
Обновлено в 12:25
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Политика
Трамп ждет заявления Apple о планах строительства завода в Техасе
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы компании Apple строила свои заводы в Соединенных Штатах, и ожидает, что корпорация анонсирует строительство предприятия в штате Техас.
Обновлено в 17:57
Происшествия
Триатлонистка сбежала от маньяка, похвалив его орхидеи
Обновлено в 13:22
Политика
Украинского политолога пытались заставить целовать землю Украины на шоу
Для украинского политолога Вадима Трюхана на политическое шоу "60 минут" принесли горсть земли, взятую на Украине, и пытались заставить целовать ее.
Обновлено в 19:22
Общество
Лесные пожары в Сибири объяснили погодой
Обновлено в 11:41
Музыка
Как в кино: Киркоров повторил образ Жана Рено из фильма «Леон»
Филипп надвинул шапку на лоб, надел очки и выбрал наряд от Yohji Yamamoto. Артист повторил образ Жана Рено из знаменитого фильма "Леон".
Обновлено в 04:25
Футбол
«Динамо» обыграло «Урал» и одержало первую победу в сезоне РПЛ
Обновлено в 15:03
Происшествия
Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Обновлено вчера в 16:17
Общество
Пятница может стать самым теплым днем июля
По данным Синенкова, ветер будет северо-восточный со скоростью 3 – 8 м / с, атмосферное давление в пределах нормы — 749 мм рт. ст. Как отметил синоптик, ранее самыми теплыми днями месяца стали 1 и 22 июля, когда воздух в Москве прогрелся до + 26, 5 градуса.
Обновлено в 01:55
Интернет
WhatsApp начал тестировать новые функции
Обновление WhatsApp в редакции 2.19.80.16 может принести целый ряд новых функций, передает портал WABetaInfo.
Обновлено в 15:36
Авто
«Гелик» и вездеход Mercedes-Benz прошли испытания на бездорожье
Второй участник испытаний — Unimog — 15 раз подряд признавался «Внедорожником года» по версии читателей журнала Off Road.
Обновлено в 07:49
Футбол
«Оренбург» арендовал нападающего «Локомотива» и защитника «Крыльев»
«Оренбург» на своем официальном сайте объявил о переходах нападающего московского «Локомотив» Артема Галаджана и игрока обороны самарских «Крыльев Советов» Георгия Зотова.
Обновлено в 12:41
Политика
Трампу разрешили отобрать у Пентагона $2,5 млрд на стену с Мексикой
Американский Верховный Суд разрешил главе Соединенных Штатов Дональду Трампу взять $2,5 млрд из средств, утвержденных конгрессом для Пентагона, для возведения стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 18:46
Политика
Владимир Путин удивлен зарплатами врачей
Президент России Владимир Путин поднял на обсуждение сложившуюся ситуацию в первичном звене здравоохранения и выразил удивление зарплатами врачей.
Обновлено в 07:04
Происшествия
СМИ: семь человек пострадали в результате крупной аварии в Канаде
Семь человек получили травмы и были госпитализированы в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в канадской провинции Онтарио.
Обновлено в 18:57
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Общество
Пэрис Хилтон планирует купить курорт на Украине
Наследница самой большой в мире сети отелей Пэрис Хилтон рассматривает возможность покупки украинского курортного комплекса «Деренивская Купиль», который находится в предгорье Карпат, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 08:37
Космос
Биолог: Рожденные в космосе дети не смогут быть людьми в полной мере
Обновлено 24 июля в 15:43
Происшествия
Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой
В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
Обновлено в 11:44
Политика
Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами
В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес
Виторган и Собчак поспорили в Instagram
Журналистка Ксения Собчак поскандалила с бывшим мужем актером Максимом Виторганом, прокомментировав его пост в социальной сети Instagram.
Обновлено в 19:11
Политика
Трамп пригрозил скорым введением пошлин на французское вино
"Американские вина прекрасны", - добавил президент США. Ранее Трамп в твиттере уже пригрозил Франции такими мерами.
Обновлено в 18:15
Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес
Галкин выложил фото с Пугачевой
Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено в 16:42
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на МКАД
Обновлено в 17:45