Политика

Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов BoeingРБК 10:05

На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.
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Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing

РБК10:05

Турция может отказаться от закупок у Boeing при введении санкций США

RT на русском09:53

Эрдоган пригрозил США пересмотреть договор о покупке американских Boeing

Комсомольская правда08:30

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ТАСС09:03

Эрдоган пригрозил пересмотреть контракты по закупке американских Boeing и F-35

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РИА Новости09:34

Турция подумывает об отказе от «Боингов»

Вести.Ru08:30
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:25, Вашингтон
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В сентябре в России начнутся продажи ирландского виски Proper No.
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Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.
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По данным WABetaInfo, пользователи WhatsApp смогут заходить в десктопное приложение WhatsApp без необходимости подключения смартфона к Сети.
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Армия и оружие

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Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего" Пакет акций "Газпрома" в 2,93% продан в рамках одной заявки, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления холдинга Фамиля Садыгова.
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Футболист АЗ Тил сообщил о своём желании перейти в «Спартак»

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По данным правоохранителей, конфликт между туристами россиянкой, произошел у входа на территорию государственного музея-заповедника «Царское Село».
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Как сообщает источник, впервые об этом курорте Хилтон узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове.
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