Политика

Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов BoeingРБК 10:05

На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.
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