Политика

Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400RT на русском 10:50

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом предложил создать совместную рабочую группу в связи с покупкой Анкарой у Москвы зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает Hürriyet со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
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Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу для разрешения разногласий по С-400

ТАСС11:04

Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по закупке С-400

РБК12:16

Эрдоган предложил Трампу решить спор по С-400

Российская газета11:17

Эрдоган обсудил с Трампом создание рабочей группы по С-400

РИА Новости11:16

Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по покупке российских С-400

Коммерсантъ12:22

Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400

RT на русском10:50

Эрдоган обсудил с Трампом по телефону создание рабочей группы по С-400

Говорит Москва11:14
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Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 13:55, Ашберн
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