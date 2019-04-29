Политика
Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400RT на русском 10:50
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом предложил создать совместную рабочую группу в связи с покупкой Анкарой у Москвы зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает Hürriyet со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
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Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 15:25, Ашберн
Экономика
Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна
"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено в 13:51
Музыка
В Краснодаре объяснили исполнение школьниками «Владимирского централа»
Песня Михаила Круга «Владимирский централ» была исполнена на уроке музыки в краснодарской школе в рамках ознакомления учащихся с темой французского и русского шансона, учитель получила дисциплинарное замечание, сообщает пресс-служба мэрии города.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие
Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону
Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.
Обновлено в 00:43
Общество
Нагиев допустил уход из «Голоса» после скандала
27 апреля Нагиев допустил, что результаты шестого сезона шоу могут быть отменены.
Обновлено в 15:07
Футбол
«Спартак» упустил победу в матче РПЛ с «Рубином»
Московский "Спартак" сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче 26-го тура чемпионата России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 14:46
Гаджеты
Samsung представила телевизор с вертикальным экраном
Южнокорейская компания Samsung представила новый телевизор Sero с вертикальным экраном.
Обновлено в 11:45
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Кино
Режиссер Павел Лунгин представил зрителям свой фильм «Братство»
Обновлено в 14:18
Происшествия
Суд оставил под стражей троих фигурантов дела Baring Vostok
Мосгорсуд признал законным арест троих фигурантов дела Baring Vostok, сообщило ТАСС.
Обновлено в 13:29
Общество
В Госдуму внесен законопроект о борьбе с «аптечной наркоманией»
В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий наказание за продажу в аптеках психоактивных таблеток без рецепта врача, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
МИД Сербии пояснил детали сотрудничества с НАТО
Дачич отметил, что сотрудничество Сербии с НАТО "ограничено военным нейтралитетом", и страна "не хочет и не будет вступать в альянс".
Обновлено в 09:23
Политика
Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства
Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В Великобритании в «лесу Винни-Пуха» произошел пожар
В Великобритании пожар произошел в Эшдаунском лесу в графстве Восточный Суссекс в ночь на 29 апреля.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Происшествия
В центре Парижа загорелся отель Pullman
Отель Pullman в центре Парижа эвакуирован в результате пожара, пострадали два человека, сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 13:39
Политика
Вучич заявил, что будет бороться за Сербию на переговорах в Берлине
На переговорах по Косово, которые пройдут в рамках саммита в Берлине, президент Сербии Александр Вучич пообещал бороться за свою страну.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Актера из фильма об итальянских бандитах ранили ножом в Неаполе
Актера украинского происхождения Артема Ткачука, снявшегося в криминальной драме «Пираньи Неаполя», ранили ножом в этом же городе.
Обновлено в 14:28
Музыка
Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»
Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Во ФСИН заявили о возврате следователями в СИЗО «еле живых» арестантов
«Бывает и так, что, например, из СИЗО следователи забирают арестованного на какие-то следственные действия, он при этом живой и здоровый, а возвращают нам его потом еле живым», — добавил замдиректора ФСИН.
Обновлено в 14:33
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Наука
Ученые: в ДНК жителей Евразии смешаны западные и восточные компоненты
Исследование показало, что в генофондах жителей региона содержатся западные и восточные компоненты.
Обновлено в 11:01
Кино
Фильм «Мстители: Финал» за день побил рекорд по сборам в России
Обновлено в 12:14
Общество
В Москве запускают социальный тариф мобильной связи
Абонентская плата по тарифу составит 150 рублей в месяц. В стоимость включены 200 минут звонков и 3 Гб мобильного интернета.
Обновлено в 08:32
Транспорт
ГИБДД создаст цифровую базу злостных нарушителей ПДД
Как пояснил в интервью "Известиям" начальник управления надзорной деятельности ГИБДД полковник Роман Мишуров, для злостных нарушителей ПДД и тех, кого лишали прав, могут также ввести запрет на работу в сфере пассажирских перевозок.
Обновлено в 02:44
Авто
Компания Opel приступила к поискам дилеров в России
Французский концерн PSA начал поиски дилеров для компании Opel в России.
Обновлено в 13:07
Политика
Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали
Москва не ожидает зарубежных лидеров на торжества в честь Дня Победы. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 10:50