Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400RT на русском 10:50

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом предложил создать совместную рабочую группу в связи с покупкой Анкарой у Москвы зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает Hürriyet со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

Экономика Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна "Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.

Музыка В Краснодаре объяснили исполнение школьниками «Владимирского централа» Песня Михаила Круга «Владимирский централ» была исполнена на уроке музыки в краснодарской школе в рамках ознакомления учащихся с темой французского и русского шансона, учитель получила дисциплинарное замечание, сообщает пресс-служба мэрии города.

Армия и оружие Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.

Общество Нагиев допустил уход из «Голоса» после скандала 27 апреля Нагиев допустил, что результаты шестого сезона шоу могут быть отменены.

Футбол «Спартак» упустил победу в матче РПЛ с «Рубином» Московский "Спартак" сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче 26-го тура чемпионата России, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Гаджеты Samsung представила телевизор с вертикальным экраном Южнокорейская компания Samsung представила новый телевизор Sero с вертикальным экраном.

Экономика Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.

Происшествия Суд оставил под стражей троих фигурантов дела Baring Vostok Мосгорсуд признал законным арест троих фигурантов дела Baring Vostok, сообщило ТАСС.

Общество В Госдуму внесен законопроект о борьбе с «аптечной наркоманией» В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий наказание за продажу в аптеках психоактивных таблеток без рецепта врача, передает корреспондент «Росбалта».

Армия и оружие МИД Сербии пояснил детали сотрудничества с НАТО Дачич отметил, что сотрудничество Сербии с НАТО "ограничено военным нейтралитетом", и страна "не хочет и не будет вступать в альянс".

Политика Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.

Происшествия В Великобритании в «лесу Винни-Пуха» произошел пожар В Великобритании пожар произошел в Эшдаунском лесу в графстве Восточный Суссекс в ночь на 29 апреля.

Происшествия В центре Парижа загорелся отель Pullman Отель Pullman в центре Парижа эвакуирован в результате пожара, пострадали два человека, сообщает телеканал BFMTV.

Политика Вучич заявил, что будет бороться за Сербию на переговорах в Берлине На переговорах по Косово, которые пройдут в рамках саммита в Берлине, президент Сербии Александр Вучич пообещал бороться за свою страну.

Происшествия Актера из фильма об итальянских бандитах ранили ножом в Неаполе Актера украинского происхождения Артема Ткачука, снявшегося в криминальной драме «Пираньи Неаполя», ранили ножом в этом же городе.

Музыка Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе» Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.

Происшествия Во ФСИН заявили о возврате следователями в СИЗО «еле живых» арестантов «Бывает и так, что, например, из СИЗО следователи забирают арестованного на какие-то следственные действия, он при этом живой и здоровый, а возвращают нам его потом еле живым», — добавил замдиректора ФСИН.

Политика Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.

Общество В Москве запускают социальный тариф мобильной связи Абонентская плата по тарифу составит 150 рублей в месяц. В стоимость включены 200 минут звонков и 3 Гб мобильного интернета.

Транспорт ГИБДД создаст цифровую базу злостных нарушителей ПДД Как пояснил в интервью "Известиям" начальник управления надзорной деятельности ГИБДД полковник Роман Мишуров, для злостных нарушителей ПДД и тех, кого лишали прав, могут также ввести запрет на работу в сфере пассажирских перевозок.

Авто Компания Opel приступила к поискам дилеров в России Французский концерн PSA начал поиски дилеров для компании Opel в России.