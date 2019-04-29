Политика
Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400RT на русском 10:50
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом предложил создать совместную рабочую группу в связи с покупкой Анкарой у Москвы зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает Hürriyet со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
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Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 17:01, Ашберн
Футбол
Олег Кононов: в игре с «Рубином» ребята были не так свежи
Вы видели, что ребята были не так свежи. Не так переходили из обороны в атаку, играли в пас.
Обновлено в 15:42
Армия и оружие
В Москве завершилась первая ночная репетиция Парада Победы
Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве.
Обновлено в 16:25
Происшествия
Таксист попытался изнасиловать титулованную гимнастку
Таксист в Москве предпринял попытку изнасиловать мастера спорта России по художественной гимнастике, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 16:35
Общество
Госсайты выложили в общий доступ личные данные миллионов россиян
Госсайты выложили в общий доступ более двух миллионов личных данных россиян, сообщает общественный проект "Роскомсвобода".В открытом доступе оказались паспортные данные, номера СНИЛС и сведения о трудоустройстве 2,24 млн российских граждан.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес
Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»
Обновлено в 16:41
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет
Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено в 13:46
Культура
Первый канал проверит результаты финала шоу «Голос. Дети»
По итогам зрительского голосования дочь Алсу получила 56,5 процента голосов.
Обновлено 27 апреля в 06:09
Общество
В Мосгордуме одобрили увеличение штрафов за зацепинг до 5 тыс. руб
Депутаты Мосгордумы одобрили новую версию законопроекта об увеличении штрафов за зацепинг, сообщается на сайте столичного парламента.
Обновлено в 13:34
Происшествия
TMZ: у Ларри Кинга остановилось сердце
Американский телеведущий Ларри Кинг перенес сердечный приступ.
Обновлено в 14:26
Армия и оружие
ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии
Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 11:52
Происшествия
В США задержали планировавшего теракт экс-военнослужащего
Полиция Калифорнии задержала подозреваемого в планировании теракта, сообщает в понедельник газета Los Angeles Times.
Обновлено в 16:11
Общество
Гоблин раскритиковал фильм Дудя о Колыме
Обновлено в 04:31
Кино
В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок
Один из центральных персонажей сериала «Игра престолов» Джон Сноу списан с героя русских народных сказок Иванушки-дурачка.
Обновлено в 07:42
Экономика
Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна
"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено в 13:51
Кино
«Мстители: Финал» установили рекорд по сборам в первый день
Новый блокбастер Marvel "Мстители: Финал" установил новый рекорд по сборам в день премьеры.
Обновлено вчера в 12:17
Армия и оружие
Россия выпала из пятерки стран-лидеров по расходам на оборону
Россия выпала из топ-5 стран-лидеров по расходам на оборону - такое произошло впервые с 2006 года, свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
Обновлено в 13:17
Общество
Нагиев не исключил ухода из шоу «Голос. Дети»
В свою очередь, в пресс-службе Первого канала сообщили, что в ходе голосования в финале конкурса «были отмечены некоторые аномальности».
Обновлено в 16:16
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Транспорт
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
Ингушский активист оштрафован на 170 тысяч рублей
Магасский районный суд назначил активисту Народного совета Ингушетии Темерлану Абадиеву штраф за участие в митинге 27 марта и повторно оштрафовал его за участие летом 2018 года в акции за прямые выборы главы республики.
Обновлено в 12:44
Политика
Россия не ждет приезда зарубежных лидеров на празднование Дня Победы
Москва не ожидает приезда зарубежных лидеров на торжественные мероприятия в честь Дня Победы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес
Цыганова заявила, что дочь Алсу заранее знала о победе на «Голосе»
В интервью «Царьграду» Цыганова пояснила, что судит и с позиции психолога, и как профессиональная актриса.
Обновлено в 11:11
Политика
Порошенко не хочет давать россиянам «святое украинское гражданство»
Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что не поддерживает заявление Зеленского о предоставлении россиянам украинского гражданства.
Обновлено в 14:39
Авто
Названы самые популярные цвета автомобилей в регионах РФ
Самым любимым цветом российских автомобилистов, за исключением черного, белого или серого, является синий.
Обновлено в 06:30
Экономика
Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней
Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 14:46
Космос
NASA отправляется исследовать Уран и Нептун
Нельзя сказать, что NASA уже отправляется исследовать Уран и Нептун – в расписании полетов агентства нет полетов к ледяным гигантам.
Обновлено в 08:32