Политика

Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400RT на русском 10:50

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом предложил создать совместную рабочую группу в связи с покупкой Анкарой у Москвы зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает Hürriyet со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
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Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по покупке российских С-400

Коммерсантъ12:22

Эрдоган обсудил с Трампом по телефону создание рабочей группы по С-400

Говорит Москва11:14

Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу для разрешения разногласий по С-400

ТАСС11:18

Эрдоган предложил Трампу решить спор по С-400

Российская газета11:17

Эрдоган обсудил с Трампом создание рабочей группы по С-400

РИА Новости11:16

Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400

RT на русском10:50

Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по закупке С-400

РБК12:16
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:38, Ашберн
Наука

Исследователи разработали регулируемые спасательные одеяла

Сотрудники Калифорнийского университета для разработки создали новое адаптивное одеяло, которое меняет свои свойства в зависимости от того, как его растянули.
Обновлено в 14:13
Общество

Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос. Дети»

В свою очередь, в пресс-службе Первого канала сообщили, что в ходе голосования в финале конкурса «были отмечены некоторые аномальности».
Обновлено в 16:16
Происшествия

На атомной электростанции на Украине произошел пожар

Трансформатор загорелся на Ровенской атомной электростанции, расположенной на северо-западе Украины, сообщает «Лига.net» со ссылкой на ровненское управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес

В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой

В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Происшествия

В Ярославской области осудили банду педофилов

Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Политика

Порошенко предупредил Зеленского о рисках встречи с Путиным

Уходящий с поста президента Украины Петр Порошенко предупредил своего последователя Владимира Зеленского от встречи с российским лидером Владимиром Путиным без согласования с международными партнерами страны.
Обновлено в 13:54
Политика

Путин рекомендовал Зеленскому вернуть украинский паспорт Саакашвили

Владимир Путин Президент РФ отметил, что справедливо будет вернуть паспорт человеку, в прошлом грузину, который сейчас считает себя украинцем.
Обновлено в 07:48
Авто

Toyota построила собственный «Нюрбургринг»

Как раз для дорожных испытаний используют 5,3-километровую трассу, весьма похожую на Нюрбургринг, правда с 75-метровыми перепадами высоты.
Обновлено вчера в 19:50
Футбол

Широков покинул пост в «Динамо»

Обновлено в 07:29
Армия и оружие

Разработка зенитно-ракетной системы С-500 вошла в завершающую стадию

Обновлено в 17:41
Общество

Варвара Караулова описала самый страшный момент в колонии

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку вступить в террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), рассказала о самом страшном моменте в колонии.
Обновлено в 16:51
Кино

Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон

Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
Общество

Новый тематический поезд вывели на Кольцевую линию метро

Обновлено в 16:01
Общество

Выигравшая в лотерею британка пожаловалась на усталость от безделья

Жительница Шотландии Джейн Парк пожаловалась на скучную жизнь после крупного выигрыша в лотерею. Об этом она написала в твиттере.
Обновлено в 15:55
Кино

Объявлено жюри Каннского кинофестиваля

Сегодня стало известно, кто вошёл в состав жюри 71-го Каннского кинофестиваля.
Обновлено в 17:50
Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Таксист попытался изнасиловать титулованную гимнастку

Таксист в Москве предпринял попытку изнасиловать мастера спорта России по художественной гимнастике, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 16:35
Общество

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая

С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Шоу-бизнес

Петербургская невеста Джонни Деппа приехала в Петербург

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Джонни Депп хочет жениться на танцовщице из Петербурга.
Обновлено в 17:09
Общество

Минобороны России опубликовало архивные фото маршалов Победы

Минобороны России на своем сайте разместило оцифрованные уникальные фотографии советских военачальников-участников Великой Отечественной войны, Снимки сделаны во время парадов разных лет в честь Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 17:05
Спорт

Тарасова и Морозов выбрали себе тренеров и страну для тренировок

Обновлено в 13:32
Общество

В Петербурге откроют первый в РФ детский кластер

Станислав Озимов, владелец детских футбольных клубов «Футболика», и Антон Сергеев, владелец сети танцевальных школ «Дети на паркете», планируют запустить в Петербурге, августе 2019-го детский центр площадью 1,4 м2.
Обновлено в 06:04
Политика

Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области

В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:54
Спорт

Ковтун рассказал, что хотел бы изменить в своей карьере

Максим Ковтун, объявивший о завершении карьеры профессионального фигуриста, рассказал, что хотел бы изменить в прошлом.
Обновлено в 12:35
Политика

Шойгу рассказал о последствиях попыток смены власти в Венесуэле

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что попытки совершить государственный переворот в Венесуэле могут привести к росту террористической угрозы и всплеску нелегальной миграции.
Обновлено в 15:04
Здоровье

В Петербурге построят детский онкоцентр имени Раисы Горбачевой

Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес

Бывшая жена Валерия Меладзе поблагодарила певца за измену

Бывшая жена певца Валерия Меладзе — Ирина — поблагодарила артиста за измену.
Обновлено в 18:34
Происшествия

Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»

Обновлено в 11:36
Автоспорт

ФИА планирует единую тормозную систему для болидов «Формулы-1»

Руководящий орган автоспорта ФИА запускает тендер на поставку тормозных систем и колесных дисков для «Формулы-1» на период с 2021 по 2024 год.
Обновлено в 13:54
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