Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400RT на русском 10:50

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом предложил создать совместную рабочую группу в связи с покупкой Анкарой у Москвы зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает Hürriyet со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

Технологии Голосование в шоу «Голос» проверят на предмет фальсификации Гендиректор компании Group-IB Илья Сачков сообщил, что будет проверена техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя конкурса.

Технологии ЦНИИмаш проанализирует безопасность частного космодрома под Нижним Новгородом ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) проанализирует аванпроект первого частного космодрома, который планируют построить в Нижегородской области.

Политика В Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям ЛНР 24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Общество ВЦИОМ: почти 80% россиян считают нужным праздник труда Почти 80% россиян считают, что праздник в честь труда и солидарности трудящихся скорее нужен, свидетельствует результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Недвижимость ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5% ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.

Политика Сотрудник отеля в Турции назвал вероятную стоимость отдыха Зеленского Отдых победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского в Турции мог стоить до $30 тыс. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сотрудник турецкого отеля.

Экономика Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.

Политика Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.

Армия и оружие Советник Зеленского: Киев нанесет удар «там, где его не ожидают» Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, курирующий вопросы безопасности и обороны, Иван Апаршин, заявил о готовности Киева нанести удар «там, где его не ожидают».

Энергетика Правительство Чехии выделило холдингу Unipetrol нефть из госрезервов Чешское правительство в связи с временным прекращением получения российской нефти в понедельник вечером приняло решение о выделении сырья из госрезервов нефтехимическому холдингу Unipetrol, одно из предприятий которого, в городе Литвинове, занимается переработкой нефти из РФ, сообщила журналистам глава минфина Алена Шиллерова.

Хоккей Прохоркин: уезжаю в НХЛ. Договорился о контракте с «Лос-Анджелесом» В сезоне-2012/13 Прохоркин провёл восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.

Шоу-бизнес Подробности с закрытой вечеринки в честь юбилея Пугачевой просочились в СМИ В заключении Примадонна устроила закрытую вечеринку в честь своего юбилея в элитном ресторане, который располагается на Рублевке.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.

Экономика UC Rusal сменила руководителя американского подразделения UC Rusal назначила руководителем американского подразделения Rusal America бывшего вице-президента по продажам индийской компании Vedanta ltd Брайана Хесса, говорится в пресс-релизе металлургической компании.

Происшествия США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.

Политика В России предложили создать «список Бутиной» Депутаты Госдумы направили запрос министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой создать «список Бутиной».

Шоу-бизнес София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.

Наука Ученые рассказали о смешении в ДНК жителей Северной Евразии Международная команда генетиков с участием специалиста из МГУ проанализировала ДНК 763 человек из девяти государств и 60 популяций.

Общество Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии Караулова подчеркнула, что проведенное в колонии время было тяжелым, но необходимым опытом, и рассказала, что писала в заключении сценарии и рассказы.

Политика Тачи призвал Сербию признать Косово В начале марта президент Сербии Александр Вучич заявил, что парламент непризнанного государства Косово принятым недавно законом о переговорах Приштины и Белграда показал, что в действительности косовары не желают вести диалог с сербами.

Происшествия Замглавы ФСИН рассказал о состоянии арестантов после допросов Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал о том, что около 200 арестованных получили серьёзные травмы после того, как следователи отвезли их на допрос.

Политика Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана Президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго, наложенного ранее на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана.