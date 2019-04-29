Политика
Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400RT на русском 10:50
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом предложил создать совместную рабочую группу в связи с покупкой Анкарой у Москвы зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает Hürriyet со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
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Наука
В США тестируют украшения-контрацептивы
Обновлено 22 апреля в 20:01
Технологии
Голосование в шоу «Голос» проверят на предмет фальсификации
Гендиректор компании Group-IB Илья Сачков сообщил, что будет проверена техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя конкурса.
Обновлено в 05:22
Технологии
ЦНИИмаш проанализирует безопасность частного космодрома под Нижним Новгородом
ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) проанализирует аванпроект первого частного космодрома, который планируют построить в Нижегородской области.
Обновлено в 20:41
Политика
В Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям ЛНР
24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Обновлено в 07:37
Общество
ВЦИОМ: почти 80% россиян считают нужным праздник труда
Почти 80% россиян считают, что праздник в честь труда и солидарности трудящихся скорее нужен, свидетельствует результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:45
Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%
ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:39
Политика
Сотрудник отеля в Турции назвал вероятную стоимость отдыха Зеленского
Отдых победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского в Турции мог стоить до $30 тыс. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сотрудник турецкого отеля.
Обновлено в 20:53
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Политика
Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве
Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
Советник Зеленского: Киев нанесет удар «там, где его не ожидают»
Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, курирующий вопросы безопасности и обороны, Иван Апаршин, заявил о готовности Киева нанести удар «там, где его не ожидают».
Обновлено в 21:08
Энергетика
Правительство Чехии выделило холдингу Unipetrol нефть из госрезервов
Чешское правительство в связи с временным прекращением получения российской нефти в понедельник вечером приняло решение о выделении сырья из госрезервов нефтехимическому холдингу Unipetrol, одно из предприятий которого, в городе Литвинове, занимается переработкой нефти из РФ, сообщила журналистам глава минфина Алена Шиллерова.
Обновлено в 15:25
Хоккей
Прохоркин: уезжаю в НХЛ. Договорился о контракте с «Лос-Анджелесом»
В сезоне-2012/13 Прохоркин провёл восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес
Подробности с закрытой вечеринки в честь юбилея Пугачевой просочились в СМИ
В заключении Примадонна устроила закрытую вечеринку в честь своего юбилея в элитном ресторане, который располагается на Рублевке.
Обновлено в 20:51
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Общество
Гороскоп на 30 апреля: Деву ждут приятные изменения, а Овну нужно поберечь здоровье
Овнам астролог рекомендует заняться решением назревших финансовых вопросов, разобраться с долгами.
Обновлено в 09:52
Экономика
UC Rusal сменила руководителя американского подразделения
UC Rusal назначила руководителем американского подразделения Rusal America бывшего вице-президента по продажам индийской компании Vedanta ltd Брайана Хесса, говорится в пресс-релизе металлургической компании.
Обновлено в 17:59
Происшествия
США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову
Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.
Обновлено в 19:26
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Политика
В России предложили создать «список Бутиной»
Депутаты Госдумы направили запрос министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой создать «список Бутиной».
Обновлено в 19:53
Шоу-бизнес
София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено в 02:30
Наука
Ученые рассказали о смешении в ДНК жителей Северной Евразии
Международная команда генетиков с участием специалиста из МГУ проанализировала ДНК 763 человек из девяти государств и 60 популяций.
Обновлено в 20:42
Общество
Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
Караулова подчеркнула, что проведенное в колонии время было тяжелым, но необходимым опытом, и рассказала, что писала в заключении сценарии и рассказы.
Обновлено в 19:19
Шоу-бизнес
Садальский предложил новое название для шоу «Голос. Дети»
Садальский заявил, что голосование накрутили.
Обновлено в 07:56
Политика
Тачи призвал Сербию признать Косово
В начале марта президент Сербии Александр Вучич заявил, что парламент непризнанного государства Косово принятым недавно законом о переговорах Приштины и Белграда показал, что в действительности косовары не желают вести диалог с сербами.
Обновлено в 18:58
Происшествия
Замглавы ФСИН рассказал о состоянии арестантов после допросов
Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал о том, что около 200 арестованных получили серьёзные травмы после того, как следователи отвезли их на допрос.
Обновлено в 10:25
Политика
Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана
Президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго, наложенного ранее на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана.
Обновлено в 20:39
Армия и оружие
ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии
Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 11:52