Армия и оружие

Эрдоган предложил РФ и Ирану провести совместные операции в ИдлибеМосковский Комсомолец 02:43

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара совместно с Москвой и Тегераном могут провести новые военные операции в Сирии. По словам турецкого лидера, совместные действия против радикальных группировок возможны в Идлибе. Комментарии сирийской стороны на этот счет пока не поступали.
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Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
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