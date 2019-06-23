На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции ИмамоглуВести.Ru 15:15

с чего всё началось

На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, передает канал "Россия 24". По данным Центризбиркома, он получает около 54% голосов. Его соперник, кандидат от правящей партии Бинали Йылдырым уже признал поражение, поздравил оппонента и пожелал ему "хорошо служить Стамбулу".

На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Имамоглу

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