Политика
На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции ИмамоглуВести.Ru 15:15
На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, передает канал "Россия 24". По данным Центризбиркома, он получает около 54% голосов. Его соперник, кандидат от правящей партии Бинали Йылдырым уже признал поражение, поздравил оппонента и пожелал ему "хорошо служить Стамбулу".
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с чего всё началось
Президент выразил надежду на то, что результаты выборов пойдут городу на пользу, а также отметил, что это была воля народа, написал на своей странице в Twitter Эрдоган.Известия15:08
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:20, Вашингтон
Шоу-бизнес
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про врачей
Обновлено в 04:00
Политика
Грузия начала искать замену российским туристам
Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено в 11:20
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Музыка
Хореограф Загитовой извинился после обвинений в плагиате
Хореограф тренерского штаба олимпийской чемпионки и чемпионки мира по фигурному катанию Алины Загитовой, Даниил Глейхенгауз, извинился перед американской коллегой Джо-джо Гомез за использование в номере Загитовой элементов ее постановки.
Обновлено в 14:27
Футбол
Сборная Германии вышла в полуфинал Евро-2019 U21
Первое место в группе B, набрав в трёх играх семь очков, заняла сборная Германии. Немцы вышли в полуфинал турнира.
Обновлено в 16:53
Кино
Не стало актера Андрея Харитонова
Советский и российский актер Андрей Харитонов умер 23 июня на 60-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке режиссер Виталий Манский.
Обновлено в 17:52
Происшествия
МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном
Сотрудники МВД по Чечне установили личность преступника, напавшего в воскресенье на сотрудника полиции в центре Грозного, сообщает ведомство в ночь на понедельник.
Обновлено в 17:53
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено в 17:56
Экономика
«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей
«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей Один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Благосостояние» продает лизинговую компанию «Трансфин-М».
Обновлено в 13:52
Игры
Вышел бесплатный платформер про Черепашек-ниндзя
Проект в классическом жанре beat-em-up встречает графикой в стиле ретро и музыкой из оригинальных игр.
Обновлено в 08:08
Политика
Полеты грузинских авиакомпаний в Россию будут приостановлены с 8 июля
В Минтрансе России заявили, что грузинские авиакомпании прекратят полеты в РФ с 8 июля. Об этом в пятницу, 22 июня, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 10:32
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено вчера в 14:50
Общество
Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено в 18:47
Общество
Бриг «Россия» прошел по Неве под алыми парусами
Впервые за много лет символом праздника "Алые паруса" стал корабль под триколором. Имя у парусника говорящее - "Россия".
Обновлено в 18:02
Происшествия
Появилось видео нападения на участников гей-парада в Киеве
РЕН ТВ опубликовал видеозапись нападения на колонну марша равенства «Киев прайд 2019» в поддержку ЛГБТ.
Обновлено в 06:03
Политика
ООН оценила демографические перспективы России пессимистичнее Росстата
РБК сравнил оценки ООН с действующим демографическим прогнозом Росстата от декабря 2018 года и обнаружил, что практически по всем параметрам прогноз ООН гораздо пессимистичнее.
Обновлено в 17:00
Экономика
Составлен рейтинг стран по доступности электроэнергии
Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии по итогам первой половины 2019 года.
Обновлено в 18:45
Политика
Митинг с требованием отставки премьера Чехии собрал 250 тыс. человек
В историческом центре Праги около 250 тыс. человек вышли на митинг с требованием отставки лидера политического движения «Акция недовольных граждан» (АНО) Андрея Бабиша с поста премьер-министра Чехии.
Обновлено в 13:25
Гаджеты
Экран Xiaomi Mi 9 «разогнали» до 84 Гц
Энтузиастам удалось повысить частоту обновления экрана Xiaomi Mi 9 до 84 Гц — у OnePlus 7 Pro она составляет, напомним, 90 Гц.
Обновлено вчера в 11:25
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем
В начале 2017 года в Англии Нури Вергезе и Инга организовали скромный праздник, а в октябре того же года молодожены сыграли пышную свадьбу на родине жениха.
Обновлено вчера в 12:40
Шоу-бизнес
52-летняя Николь Кидман поразила своим фото топлесс
Актриса озадачила поклонников неожиданным снимком. Фанаты 52-летней Николь Кидман в шоке.
Обновлено в 14:00
Политика
Япония отменит запрет на импорт курятины из РФ, сообщают СМИ
Япония намерена разрешить импорт курятины из РФ, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос.
Обновлено в 18:45
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Общество
В США писательница Джудит Кранц скончалась в возрасте 91 года
Известная американская писательница, автор любовных романов "Принцесса Дэйзи" и "Крупинки" Джудит Кранц умерла в возрасте 91 года, сообщает издание Variety.
Обновлено в 18:31
Путешествия
Booking.com определил самые гостеприимные страны мира
Обновлено 21 июня в 07:48
Политика
В кабмине назвали условие для сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 17:34
Общество
Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке
В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
Обновлено в 13:52