Политика

На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции ИмамоглуВести.Ru 15:15

На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, передает канал "Россия 24". По данным Центризбиркома, он получает около 54% голосов. Его соперник, кандидат от правящей партии Бинали Йылдырым уже признал поражение, поздравил оппонента и пожелал ему "хорошо служить Стамбулу".
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Президент выразил надежду на то, что результаты выборов пойдут городу на пользу, а также отметил, что это была воля народа, написал на своей странице в Twitter
 Эрдоган.
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Кандидат от оппозиции вновь одерживает победу на выборах мэра Стамбула

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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:20, Вашингтон
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Семена Слепакова раскритиковали за шутку про врачей

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Обновлено в 16:53
Кино

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Происшествия

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Обновлено в 17:53
Происшествия

В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек

В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
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Экономика

«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей

«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей Один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Благосостояние» продает лизинговую компанию «Трансфин-М».
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Игры

Вышел бесплатный платформер про Черепашек-ниндзя

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Политика

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В Минтрансе России заявили, что грузинские авиакомпании прекратят полеты в РФ с 8 июля. Об этом в пятницу, 22 июня, сообщает «РИА Новости».
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Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено в 18:47
Общество

Бриг «Россия» прошел по Неве под алыми парусами

Впервые за много лет символом праздника "Алые паруса" стал корабль под триколором. Имя у парусника говорящее - "Россия".
Обновлено в 18:02
Происшествия

Появилось видео нападения на участников гей-парада в Киеве

РЕН ТВ опубликовал видеозапись нападения на колонну марша равенства «Киев прайд 2019» в поддержку ЛГБТ.
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Митинг с требованием отставки премьера Чехии собрал 250 тыс. человек

В историческом центре Праги около 250 тыс. человек вышли на митинг с требованием отставки лидера политического движения «Акция недовольных граждан» (АНО) Андрея Бабиша с поста премьер-министра Чехии.
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В начале 2017 года в Англии Нури Вергезе и Инга организовали скромный праздник, а в октябре того же года молодожены сыграли пышную свадьбу на родине жениха.
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Япония намерена разрешить импорт курятины из РФ, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос.
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В США писательница Джудит Кранц скончалась в возрасте 91 года

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Кевин Костнер раскрыл «секрет» постера «Телохранителя» с Уитни Хьюстон

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Бинали Йылдырым
Турецкий политик
Турецкий государственный и политический деятель. Лидер правящей Партии справедливости и развития с 22 мая 2016 года по 21 мая 2017 года. Премьер-министр Турции с 22 мая 2016 по 9 июля 2018 года
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